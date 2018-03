Nema više diskriminacije, Hrvati će konačno jeftinije kupovati putem interneta!  Evo čemu se posebno veseli jedan Splićanin, vatreni navijač Barcelone

Svaki drugi Hrvat barem jednom mjesečno obavi kupnju preko interneta. Poklonika online šopinga bit će za koji mjesec još više budući da neće biti barijera pri kupovanju; primjerice, od trgovca sa sjedištem u Njemačkoj ili Francuskoj hrvatski će kupac moći naručiti robu pod istim uvjetima kao i stanovnik države u kojoj je registrirana trgovina.



Riječ je o zabrani tzv. geoblokiranja potrošača u internetskoj kupnji na temelju njihova državljanstva, prebivališta ili mjesta na kojem se privremeno nalaze.



Takva diskriminacija potrošača ubuduće će se sankcionirati na temelju uredbe koju su prije neki dan prihvatile sve zemlje članice EU-a, i to bez rasprave, na sastanku Vijeća za opće poslove. Spomenuti dokument stupa na snagu šest mjeseci nakon objave, dakle, vjerojatno koncem rujna.



Sukladno novim pravilima koje propisuje uredba, trgovci će se u online kupnji morati odnositi prema kupcima iz drugih država članica jednako kao prema lokalnima, odnosno ponuditi im jednake cijene i uvjete kupnje za fizičku robu, kao što je pokućstvo ili elektronika, online usluge, poput tzv. cloud računarstva ili usluga smještaja i održavanja internetske stranice, te usluge prodaje ulaznica za, primjerice, festivale i koncerte.



Kakva je sada diskriminacija na djelu, pokazuje istraživanje Europske komisije prema kojemu čak 63 posto internetskih stranica ne dopušta kupnju potrošačima iz drugih država Unije.



Na rješavanju spomenutog problema angažirana je bila i Biljana Borzan, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, koja je za nova zakonska pravila glasala s kolegama još početkom veljače.



– Čak 26 posto stranica, čim ubacite neku oznaku lokacije, zamrzne proces kupnje od odbijenih kupaca. Najviše ih je, međutim, odbijeno u zadnjoj fazi, dakle, uoči samog postupka plaćanja, i to čak njih 63,40 posto, što je veliki gubitak vremena za potrošača i prilično je frustrirajuće – ističe Borzan, koju pitamo na koje konkretne beneficije mogu računati hrvatski kupci kad Uredba o zabrani geoblokiranja stupi na snagu.



– Europska komisija usporedila je razlike u ugovorenim cijenama za iznajmljivanje automobila; budući da su potrošači upućivani na nacionalne stranice i nisu mogli, primjerice, iz Hrvatske kupovati na stranici koja završava na ".de" ili ".nl", pokazalo se da su razlike u cijenama za određene države bile i do 53 posto. Drugim riječima, hrvatski bi kupac platio 134 eura skuplje istu uslugu na istoj lokaciji samo zato što je naručuje iz Hrvatske.



Značajan podatak koji smo dobili jest i da je samo sedam posto pametnih telefona dostupno za kupnju u svim državama EU-a, a više od 50 posto njih samo u jednoj. Sukladno tomu, potrošači će sad imati znatno veći izbor jer će moći kupovati iz države u kojoj postoji željeni model mobitela.



Europska komisija utvrdila je i da cijene istog modela laptopa variraju ovisno o državama u kojima se prodaju, i to za 30 do čak 60 posto. Dakle, potrošači iz Hrvatske će za koji mjesec moći naručiti laptop iz države u kojoj je najjeftiniji i tako će značajno uštedjeti – objašnjava Biljana Borzan.



Ukidanjem "online diskriminacije" moći će se ušparati na gotovo svemu, od tehnike, preko odjeće i obuće, do hrane i pića. Naš sugovornik, Splićanin (podaci poznati redakciji) koji preferira internetsku kupovinu, kaže nam kako je nemali broj puta bio odbijen u posljednjoj fazi narudžbe, i to s rečenicom "ne dostavljamo u Hrvatsku"...



- Obožavam cipele španjolskog brenda Camper koji više nema svoje trgovine u Hrvatskoj. Obuću te marke prodaju ovdje distributeri, koji zaračunavaju marže, pa cijene znaju biti bezobrazno visoke, pogotovo u usporedbi s onima na službenoj internetskoj stranici Campera. Problem je, međutim, što do prije nekoliko mjeseci ja kao kupac iz Hrvatske nikako nisam mogao naručiti cipele preko originalne stranice ovog brenda. Prošao bih cijelu proceduru i kad bih išao potvrditi narudžbu, priopćili bi mi da ne obavljaju dostavu za Hrvatsku. Frustrirajuće, u svakom slučaju. Na sreću, nedavno su uklonili tu barijeru vjerojatno zbog najava iz EU-a o kaznama za trgovce koji biraju tko kod njih smije kupovati... Ne samo da ću Camper sad plaćati jeftinije, već ću imati i izbor svih modela koje, primjera radi, ima bilo koji kupac u Francuskoj ili Njemačkoj - kaže naš sugovornik.



Ukazuje nam i na ostale prepreke na koje je naišao tijekom online šopinga. Pokušao je, govori, naručiti instant kavu "Starbucks", odnosno njihove kapsule za aparat koje su slične "Franckovima".



Riječ je, inače, o američkom brendu koji svoje proizvode prodaje preko njemačke internet domene "starbucks.de". U svakom slučaju, i s ove su ga stranice otpravili zato što je iz Hrvatske.



- Kao navijač nogometnog kluba Barcelona išao sam kupiti preko njihove web-stranice nekakve dresove i sportsku opremu. Čim "uđete", međutim, u službenu online trgovinu kluba, piše vam popis zemalja u koje dostavljaju. Pogađate, Hrvatske ni na toj listi nema, za razliku od, primjerice, Slovenije. Nadam se da će se to uskoro promijeniti - govori Splićanin.