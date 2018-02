Da se glas o smradu s Karepovca čuje daleko izvan granica Splita i Hrvatske, a stigao je preko medija već do Austrije, Italije i Slovenije zbog neugodnog mirisa koji se širi najvećim gradom na Jadranu s njegova odlagališta smeća, potvrdili su jučer prvi put javno obiteljski iznajmljivači Splitsko-dalmatinske županije.

Oni su okupljeni u Splitu na Forumu zajednice obiteljskog smještaja pri HGK, uz sudjelovanje predstavnika županije i TZ-a županije Splitsko-dalmatinske, od brojnih zakonodavnih i poreznih tema koje ih muče, a koje su bile na dnevnom redu prezentacija i panel-rasprava, kao prvo pitanje progovorili upravo o smradu s Karepovca.



- Mi ovdje govorimo o planovima za sezonu, o kvaliteti, ulaganjima i nagradama koje dobiva naš obiteljski smještaj u svijetu, a sve to kada je Split u pitanju može biti dovedeno u pitanje zbog situacije na Karepovcu. Iako se o tome u turističkim krugovima šuti, jasno je da je to tema koja nas plaši jer se stalno ponavlja kako će se Karepovac sanirati do sezone, pa će onda kasnije radovi biti nastavljeni. A mi pitamo: koje to sezone?

- Sezona u Splitu traje cijelu godinu i sada u gradu imamo goste kojima smeta smrad i ne mogu piti vodu. Jesu li odgovorni svjesni toga kakva nam opasnost prijeti od nezadovoljstva ili nedolaska gostiju zbog svega toga - upitali su obiteljski iznajmljivači na Forumu održanom u Spaladium Areni, na kojoj se okupilo nekoliko stotina iznajmljivača iz Splitsko-dalmatinske županije.



- Koliko se loše vijesti u turizmu brzo šire, sama sam se uvjerila kada su me prijatelji i znanci iz Italije, Austrije i Slovenije počeli zvati i pitati što se to događa u Splitu jer da su njihovi mediji puni katastrofalnih informacija koje prenose iz naših medija o tome kako se u gradu ne može disati, kako je opasno, kako smrdi. Dobrim dijelom oni koriste informacije iz hrvatskih medija i svakako će to pokušati upotrijebiti kao antireklamu za naš turizam.

- Ja bih apelirala i na naše medije da ne donose neprovjerene i teške izjave i tvrdnje koje plaše i domaće stanovništvo i potencijalne turiste. Talijanski i slovenski mediji sada pišu o Splitu kao gradu u koji ne treba putovati jer se u njemu ne može disati, a to nikome neće donijeti ništa dobro. Problem postoji, svjesni su ga valjda sada svi, pokušava se riješiti, ali zaista mislim da ne treba od toga praviti takvu paniku kojom ćemo dovesti u pitanje sezonu – kazala je na skupu Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog smještaja Splitsko-dalmatinske županije.

Iako na skupu nije bilo nikoga od predstavnika Grada Splita tko bi mogao odgovoriti na to pitanje, Stipe Čogelja, pročelnik Ureda za turizam i pomorstvo županije, kazao je da je logična zabrinutost iznajmljivača i turističkih djelatnika koju dijele svi stanovnici, ali je izrazio nadu da će neugodnih mirisa s Karepovca ubuduće biti znatno manje zbog novog načina prekrivanja deponija zemljom i korištenja sredstava za smanjivanje neugodnih mirisa.

Svi smo svjesni problema i želimo da se on što bolje i brže riješi i siguran sam da će se sve napraviti da se to ni na koji način ne odrazi na sezonu, kazao je Čogelja.



Direktor TZ-a županije Joško Stella istaknuo je da Split i Splitsko-dalmatinska županija žive od turizma, za koji je ugodan i čist ambijent iznimno važan, naglasivši kako se nada da će incidentnih situacija s neugodnim mirisima s Karepovca ubuduće u interesu građana i njihovih gostiju biti što manje.

U razgovoru s iznajmljivačima okupljenima u Spaladium Areni moglo se čuti i da do sada od gostiju koji rezerviraju svoj smještaj za sezonu preko interneta ili rezervacijskih portala još nije bilo nikakvih upita na tu temu jer sada rezerviraju uglavnom gosti iz Skandinavije, Njemačke ili Velike Britanije. Do njih, čini se, još nisu došle informacije o ružnom mirisu splitskog zraka i vodi koja nije za piće.

No, zato su naši susjedi u Austriji, Italiji i Sloveniji takve informacije žustro prenijeli, tvrde iznajmljivači zabrinuti za rezervacije.

Srećom, gosti iz nama susjednih zemalja rezerviraju u pravilu dolazak neposredno prije putovanja, pa se može očekivati da će se njihov medijski pritisak na temu splitskog zraka smanjivati idućih mjeseci i prestati biti antireklama prošlogodišnjem šampionu turizma Hrvatske.