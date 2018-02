Zamislite da je netko od vaših bližnjih tajni milijunaš. Ne mora nužno biti brat ili sestra, ali kolega na poslu, momak kojega viđate u autobusu, cura koju susrećete u teretani... Može se raditi o bilo kome, bez da vi imate pojma o tome.



Danas je lakše nego ikada zaraditi milijune, iako još uvijek nije lako. Ali, situacija se poboljšala, to stoji. Oni kojima je do para, a snalažljivi su i imaju sreće, davno su se posvetili proučavanju bitcoina, a možda pritom i zaradili koju kunu.



Ili koji milijunčić, poput ovoga lika. Korisnik Reddita podijelio je s ostalima svoju priču, koja je uistinu nevjerojatna. Zaradio je punu kesu para,bez da je ikome to priznao. Momak vozi staro auto, svaki dan ide na posao i troši plaću po plaću... Ali, počelo ga je to ipak (!) moriti, pa je otvorio dušu na ovoj društvenoj platformi.



"Zapravo kažem ljudima da sam prodao 2 i zaradio oko 30 000 dolara. Živim u Hrvatskoj, a to je ovdje poštena količina novca, budući da je mjesečna plaća oko 800 dolara. Istina je da sam kupio bitcoin u vrijednosti 60 dolara u ožujku 2011. kada je bio u rangu američkome dolaru. Od njih 60, prodao sam 55 i zadržao 5 kako bih vidio što će se dogoditi. Zaradio sam 825 000 dolara (bez poreza). Nisam potrošio ni jedan dolar. Nešto sam stavio u štednju, uložio u stabilne fondove, a ostalo na debitni bankovni račun.



Nastavio sam živjeti dan za dan, trošeći samo svoju plaću. Nemam želju za kupnjom auta, stana, ne želim ni putovati po svijetu. Ne još. Samo mi jako čudno što nitko ne zna, pa sam morao to negdje podijeliti, jer radi se stvarno o dobroj stvari (iako je bila čista sreća). Tako bih htio reći nekome, ali imam osjećaj da će nešto poći krivo. Sigurno bi se ljudima oko mene promijenila percepcija i ne znam bih li mogao živjeti s tim da ne znam je li mi netko prijatelj ili se samo želi družiti sa mnom zbog mojega novca. Ali, ovo me lagano proždire jer imam tajnu za koju nitko ne zna", napisao je anonimac.



Mora mu se priznati da je sve samo ne rastrošan. A nije ni pretjerano pričljiv, bar ne u stvarnome životu, jer je prilično vokalan i angažiran na Redditu.



Kako su mu brojni korisnici uputili mali milijun komentara, odlučio je svoju objavu osvježiti novim informacijama.



"Stvarno nisam očekivao ovoliko odgovora. I ovoliko savjeta, pa hvala svima. Razmišljao sam da doniram poveću svotu humanitarnim udrugama, a tu je i jedna osoba koja, spletom okolnosti, više nije u mom životu, ali htio bih i njoj dati nešto novca.

Znam da bi me mnogi od vas pokušali odgovoriti od toga, ali radi se o najboljoj osobi koju sam upoznao u životu i zaslužuje biti sretna. Razgovarat ću s odvjetnikom u ponedjeljak i saznati kako da napravim transfer bez da ona to zna".



"Stvarno me deprimiraju vaši komentari o tome kako nikome nisam rekao, a ni pomogao, iako sam mogao... Situacija je užasna. Što bih trebao napraviti kada mi na kavi prijatelj kaže kako je 2000 dolara u kreditu? Samo kimnuti i složiti se kako je to užasno?"



"Neki Hrvati pronašli su moju objavu, sviđa mi se to. Hvala vam svima na lijepim riječima i dobrim savjetima. Pokušat ću vam svima odgovoriti budući da ste bili dovoljno dobri da ostavite pozitivan komentar strancu. Ne vjerujem da ću objavu brisati, savjeti su mi zasad jako korisni i pomažu mi. Isto tako bio sam prilično oprezan, nisam otkrio previše o sebi, pa nisam zabrinut. I, na kraju krajeva, živimo u Hrvatskoj: imamo većih problema na pameti, tako da se ne bojim da će mi se otkriti identitet. Teško je zamisliti da je ikome toliko stalo da se potrudi...", zaključio je anonimni sretnik svoju priču.



I nije lagao, čisto sumnjamo da će itko pored pustih problema koji more stanovnike Lijepe Naše, krenuti u raskrinkavanje malog, poštenog milijunaša.