Croatia Airlines uvodi direktne linije za Dublin, München i Kopenhagen, objavili i cijene karata

Croatia Airlines, hrvatski nacionalni avioprijevoznik i član udruge Star Alliance, i ove turističke sezone širi mrežu europskih odredišta.



Prvi put u povijesti tvrtke uvode se redoviti međunarodni letovi Zagreb – Dublin, koji će se od 3. svibnja do 28. listopada 2017.g. obavljati dvaput na tjedan, četvrtkom i nedjeljom. Povratne zrakoplovne karte za letove na ovoj liniji od danas su dostupne za kupnju na internetskim stranicama tvrtke i to promotivnoj cijeni već od 189 eura, odnosno već od 219 eura za povezana putovanja iz Splita, Dubrovnika, Zadra i Pule (preko Zagreba) u Dublin, piše N1.



Novost je i sezonska linija Dubrovnik – München na kojoj će se letjeti od 30. travnja pet puta na tjedan - ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom, petkom i nedjeljom. Povratne zrakoplovne karte za letove na ovoj liniji dostupne su po cijeni već od 129 eura za kupnju preko internetskih stranica kompanije.



Među novostima je i linija Split – Kopenhagen na kojoj će zrakoplovi Croatia Airlinesa letjeti subotom, od 5. svibnja do 20. listopada ove godine, ali cijene karata nisu objavljene.