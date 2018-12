Analiziramo što se krije iza brutalnog napada policije na prosvjednike: 'Pravda za Davida' prerasta u bunt protiv Milorada Dodika

Slučaj Davida Dragičevića postao je prvorazredno političko pitanje u Bosni i Hercegovini. Prije svega se to tiče vlasti pod kontrolom Milorada Dodika, nesumnjivog srpskog lidera u susjednoj državi. Njemu je najviše prisjela zadnja reakcija policije i njezina ravnatelja Dragana Lukača, koja je počela s privođenjem članova obitelji Dragičević, a završila pendrečenjem prosvjednika na glavnome trgu u Banjoj Luci.

Nakon zadnjih izbora i uvjerljivoga Dodikova trijumfa vjerovalo se da je slučaj, barem što se političke strane tiče, na neko vrijeme stavljen u fazu mirovanja. U kampanji ga je pokušala iskoristiti oporba u RS predvođena PDP-om i SDS-om, a koliko su uspjeli, odnosno nisu, najbolje pokazuju izborni rezultati. A nije da im neke sumnjive okolnosti iz istrage, poput lažiranja toksikološkog nalaza ili brisanja snimke videonadzora s jednog objekta, nisu išle u prilog.

Dodik, koji je na političkoj sceni već tri desetljeća i koji je prošao sito i rešeto, najbolje shvaća gdje bi ga sve ovo moglo odvesti. Fronta nezadovoljnika koji pokušavaju profitirati na još nerazjašnjenoj smrti mladog čovjeka sve je šira. Zato, pokušavajući oprati svoga šefa policije, prst odgovornosti Dodik sada upire u Tužiteljstvo, optužujući ga za sporost.

– To što je pod udar zakona došao otac koji je izgubio sina jedna je nesretna okolnost, ali u bilo kojoj zemlji svijeta zakon ga ne bi prepoznavao kao oca koji je izgubio sina, nego kao građanina koji se ogriješio o zakon. Nisam se odmah oglašavao jer sam nakon lišavanja slobode Davora Dragičevića informiran da je sve po zakonu. Isto tako sam informiran da su i događaji koji su uslijedili, a koje smo pratili preko medija, dio policijsko-tužiteljske akcije, o kojoj kao političar ne mogu i neću govoriti – poručio je aktualni predsjedavajući Predsjedništva BiH, koji je de facto optužio prosvjednike jer su se našli na mjestu policijske akcije, odnosno tamo gdje nisu smjeli.

Kao melem na ranu morale su mu doći jučerašnje opservacije cijelog slučaja od strane hrvatskog odvjetnika Ante Nobila, kojeg je u jednom trenutku bila angažirala obitelj preminulog mladića. Nobilo tvrdi da je vlastima u interesu da se pronađe počinitelj jer je to najbolji način da se vrati mir u Banju Luku, a da političarima koji su se uključili u prosvjede nije cilj rješavanje ubojstva, nego "razmontirati" Milorada Dodika.

– Prosvjedi su se odvijali u dvije faze: u početku je "Pravda za Davida" bila građanski pokret, ali se oko izbora infitrirala politika. Ipak, vlast je ta koja mora riješiti slučaj i sve je sada preraslo u prosvjed protiv funkcioniranja države – komentirao je Nobilo za bosanskohercegovački N1.

Izišao je također s tezom da je slučaj prije dva mjeseca bio blizu zaključenja i pronalaska počinitelja.

– Početak je krenuo katastrofalno, bilo je očito da im se ne da rješavati taj slučaj, proglasili su ga preuranjeno nesretnim slučajem... Možemo reći da je vlast loše, nespretno, neprofesionalno reagirala. Nije se smjelo dogoditi da u devet mjeseci ne otkriju što se dogodilo. To je problem funkcioniranja Bosne i Hercegovine kao države, to je veći problem, upravo to što policija nije razriješila ubojstvo govori da vlast nije omiljena u narodu, da ima dosta problema u funkcioniranju države, tako da se slučaj lako odvukao u političke vode – drži hrvatski odvjetnik.

Slučaj se pozorno prati u Sarajevu i bošnjačkim političkim krugovima. Iako se poziva na suzdržanost i ponašanje hladne glave, ne može se ne zamijetiti da je uočena prilika ako ne za razmontiranje, onda barem slabljenje Dodika i njegovih.

– Ono što prati slučaj Dragičević od samoga početka, od samog nastanka, jesu brojne kontroverzije koje do danas bosanskohercegovačkoj javnosti, a prije svega obitelji ubijenog mladića, nisu razjašnjene – ustrdio je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva i produžena ruka Bakira Izetbegovića.

– Sve dok postoje te kontroverzije i dok se ne daju odgovori na pitanja, po mom dubokom uvjerenju, nije legitimno upotrebljavati policiju protiv demonstranata koji nisu nasilni i koji svojim demonstracijama ne ometaju normalan život drugih ljudi. Ovdje je, po mome mišljenju, u svim ovim slučajevima, ključna uloga tužiteljstva – još je dodao Džaferović.

Isti diplomatski jezik upotrijebio je i šef HDZ-a BiH Dragan Čović, ali ono što se može zamijetiti jest da staje uz tezu o (ne)skrivenim političkim interesima koji se valjaju iza slučaja Dragičević i rade o glavi mu partnera Dodika.

– U osnovi, kad pravna država zaživi, ovakvih pitanja neće biti. Ono što nije dobro jest da tragediju jedne obitelji pretvaramo u klasičan politički motivirani proces već nekoliko mjeseci. Mislim da to ni za koga nije dobro – kazao je Čović.

Sve nije moglo proći ni bez međunarodne zajednice i njezina izražavanja bojazni zbog uporabe sile, što je Dodika iživciralo više od svega, ali i omogućilo mu da pričom o miješanju u unutarnje stvari barem na tren fokus priče odmakne od nesposobnosti policije kojom šefuje.

Slučaj je u međuvremenu ušao u deseti mjesec i jedino što je sigurno jest da roditelji Davida Dragičević neće odustati dok se ne otkrije istina.