U programu N1 televizije je putem telefona gostovala majka ubijenog Davida Dragičevića, Suzana Radanović. Na pitanje o čemu je raspravljala s policijom, kazala je da to zapravo nije bila rasprava te ovako opisala svoje i uhićenje bivšeg supruga Davora Dragičevića.

Uhićenja, zabrana okupljanja, policijsko naguravanje s građanima: Dodikov režim silom zaustavlja proteste zbog tragične pogibije Davida Dragičevića

'Ja nisam raspravljala s policijom, samo sam im uputila neke psovke na koje valjda imam pravo. Nas su presreli na ulici i ganjali nas do centra grada. Moj muž je išao do centra gdje ima kamera da narod vidi što se događa. Okružilo nas je deset policajaca. To je izazvalo moju reakciju, no moje privođenje se nije smjelo dogoditi jer za to nije bilo temelja. Pitala sam ih zašto ne privode ubojice moga sina nego njegove roditelje. Policija me ništa nije pitala, apsolutno ništa. Dali su mi da potpišem nalog i da moram platiti 500 maraka ili će mi poslati optužnicu. Ja sam rekla: Samo šaljite, mene to ne interesira.'

Policija je također došla u kuću Dragičevićevih i napravila pretres.

'Kuća je moja i Davorova, a u kući su bila djeca. Policajci su došli u pola 9, a djecu su pustili u pola 12. Nisu imali nikakav nalog. Ni meni kao majci nisu dali da uđem u kuću, niti djeci da izađu van. Ništa nisu našli, a tražili su valjda oružje. Kontaktirali smo i hrvatski konzulat jer jedno od djece ima hrvatsko državljanstvo, ali oni danas ne rade zbog Božića'

Radanović se nada da će Banjalučani večeras pokazati hrabrost na još jednom prosvjedu.

'Nadam se da će pokazati hrabrost jer ovo je prešlo sve granice. Ne smije se dopustiti ono što su radili ljudima na trgu. Ovo je postala privatna republika jednog čovjeka. Uzeli su sebi pravo da tuku svoj narod, narod koji ih je izabrao. Iako ja zapravo mislim da su i izbori namješteni, ali svejedno, to je narod koji ih hrani. Narod večeras mora ustati i reći da je dosta.'

Na pitanja kome oni zapravo smetaju, nabrojala je nekoliko imena. 'Kome smetamo? Smetamo Lukaču, Iliću, Dodiku, eto kome smetamo. No, ja se ničeg više ne plašim. Mogu li mi još nešto uraditi? Više narod u Republici Srpskoj i BiH treba da se plaši nego ja.'

Uhićenje svog bivšeg muža Davora, ovako je prokomentirala: 'Davor je službeno uhapšen jer je narušavao sigurnost. No, on im nije fizički ugrozio sigurnost, nego financijski, jer je prozreo što rade. Tek poslije smrti moga sina se počelo pričati o raznim makinacijama, ljudi su preko Davora stekli neku hrabrost. Njih je strah od naroda. Ovo su morali uraditi kad-tad', kazala je Radanović.

Dodala je i da od vlasti više ne očekuje ništa. 'Oni su toliko bahati da od njih ne očekujem ništa, a najmanje pravdu. No, očekujem od naroda da nešto učini. Za moje dijete je kasno, ali očekujem i da stranci, EU, vidi šta se ovdje događa. Da svijet to napokon vidi. Nadam se njihovoj pomoći. Nešto će se promijeniti jedino ako se još više naroda digne. Nije mi na kraj pameti bilo da će dovesti specijalce da tuku narod. Osilili su se, a to je sve Lukač naredio.'

Na kraju je rekla i da će uklonjeni spomenik Davidu ponovno podići. 'Naravno, ponovno ćemo postaviti spomenik, a oni neka sklanjaju. Pa kome prvome dosadi.', prenosi Jurtarnji list.