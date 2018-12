Oglasila se tetka troje ubijene djece: Moja sestra je ljudina, nije ga ostavila zbog drugoga nego da bi zaradila za kruh. On nije mogao podnijeti da žena radi, radije je djecu gledao gladnu

Sestra majke stravično ubijene maloljetne djece Lejle Sović oglasila se u javnosti prvi put nakon užasne tragedije.

Podsjetimo, Lejlin suprug Admir Sović (37) u bihaćkom naselju Mali Lug ubio je djecu od dvije, pet i sedam godina, a potom je i sebi oduzeo život.

Njenu poruku javnosti nakon stravičnog zločina, koju je poslala uredništvu portala cazin.net prenosimo u cijelosti.

- Evo, pošto većina vas ima neke svoje verzije i mišljenja o majci ubijene djece, a nema pojma o njima, o okruženju iz kojeg su poticali, da razjasnimo to malo: Admir je bio parazit, gnjida od čovjeka, što je više nego očigledno iz njegovih postupaka.

Svi mediji prenose, parafraziram, da je ''motiv za ubojstvo i samoubojstvo bilo to da ga je Lejla ostavila". Ostavila, da, ali ga nije ostavila da bi otišla s nekim drugim, jer više nije mogla živjeti s njim, ili jer je, NE DAJ BOŽE, nije bilo briga za djecom.

Ostavila ga je da bi sebi, svojoj djeci, a na kraju i tom ljudskom otpadu, osigurala uvjete za život.

Admir je bio sitni kriminalac, lopov i neradnik i ni u jednom trenutku svog mizernog života se nije brinuo da li će ta njegova djeca, obitelji imati kruha sutra.

'Da budete živi, zdravi i veseli, da vas dragi Allah čuva', pisao je nedavno otac Admir svojoj dječici, a onda ih je ubio; Njegove prijetnje da će to učiniti nitko nije shvaćao ozbiljno

Lejla je u nekoliko navrata išla raditi u inozemstvo, trudila se sebi i svojoj djeci pružiti barem osnovne uvjete za život, radila je gdje god je mogla, nedavno je čak dobila i certifikat za zaštitara da bi mogla dobiti stalan posao i izdržavati svoju obitelj. Ali, pošto mi živimo u *upku civilizacije, gdje je neprihvatljivo da obitelj izdržava žena, a ne muž, njemu se to nije svidjelo.

Admir je bio pravi primjerak onog teškog, balkanskog primitivizma, njegovo razmišljanje je bilo: "Šta ona ima ići raditi gdje kraj mene živog."

Njemu je smetalo to, on je lakše podnosio da djeca sjede gladna u kući nego da, ne daj Bože, žena radi, a on mora biti u kući, čuvati djecu i biti s njima. Jer, zaboga, kakav je to muškarac koji sjedi kod kuće dok žena radi? To je neprihvatljivo, šta će ljudi misliti o njemu. Bio je to prevelik udarac na njegovu "muškost".

Lejla Sović je prava žena, vrijedna i pravi radnik. Ljudina od žene.

Ona jeste kriva. Kriva je samo i jedino što je htjela sebi i svojoj djeci pružiti život dostojan ljudskog bića, a u čemu je Admir naveliko odmagao.

Kažete da ih je ostavila - ostavila, da, ali na brigu i čuvanje njihovom vlastitom ocu, koji je trebao držati tri mala zlata kao tri kapi vode na dlanu.

Šokantan zločin potresao BiH: otac ubio troje djece pa počinio samoubojstvo; Prije 20-ak dana ostavila ga supruga, prijetio joj je što će napraviti otiđe li od njega?

A vi svi koji nju krivite i za šta u ovoj tragediji, zapitajte se samo o sebi, kakvi ste ljudi. Da možete kriviti MAJKU koja, u svojoj glavi, vjerovatno, više nema razlog da ostane na ovom svijetu, koja će biti obilježena za cijeli život, koja će kroz koji dan morati sahraniti najmilije tri puta.

Troje malodobne djece, koja zajedno imaju 14 godina i koja su samo postala na ovome svijetu. Tri mala anđela, koja su jednog dana mogla postati veliki ljudi i nešto možda i promijeniti u ovom usranom svijetu u kojem živimo.

Zapitajte se - napisala je tetka ubijene djece na Facebook profilu portala Cazin.net.