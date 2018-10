Željko Komšić: Ja sam Hrvat, tako sam odgojen i na to sam ponosan, ne dam na to! Na pobjedi su mi čestitali i neki hrvatski generali, ali moja domovina je BiH...

Novoizabrani član predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Željko Komšić gostovao je u srijedu u programu N1 televizije gdje je u emisiji Pressing voditelja Amira Zukića dao veliki jednosatni intervju. Opisao je kako vidi građansku BiH za koju se zalaže.

- U centru zakona moramo biti mi kao pojedinci, ja, vi, peti, deseti. Država mora osigurati zaštitu mene kao pojedinca i mog dostojanstva, ali i pobrinuti se da izvršavam obaveze prema državi. Kada zaštitite mene kao pojedinca, onda ste zaštititli moje sve; i hrvatstvo i bošnjaštvo i da budem Rom i vjernik i agnostik i sve ono što je u meni. Što je tu problem s etničkom konstrukcijom? Zato što mene guraju da prava ostvarujem u kolektivitetu. Neću! Ljudi se žele osjećati slobodni, rekao je.

Naglasio je i kako njega nitko nije natjerao da se izjašnjava kao Hrvat.

- Ja se nisam morao izjasniti tako, ja jesam Hrvat. To je moj izbor, tako sam odgojen i na to sam ponosan. Ne dam na to i ljuto ću to braniti! U čemu se sudara to Hrvat s bosanskohercegovačkim identitetom? Ja sam dominantno građanin BiH i u to stane sve moje; i moje hrvatstvo, i krštenje i da budem ateist, agnostik, da navijam za Želju... Tu stane moje sve. Ljudi pričaju o odluci Ustavnog suda po žalbi Bože Ljubića, a nemaju pojma što u njoj piše. Tu piše da se briše članak Zakona u kojem se govori da iz svakog kantona dolazi predstavnik jednog naroda. Ustavni sud je samo naložio da se to uskladi s onim što piše u Ustavu, kazao je Komšić.

Rekao je i da je vjeran BiH, a ne Hrvatskoj.

- Ja sam vjeran ovoj zemlji, ne Republici Hrvatskoj. Volim tu zemlju, želim im sve najbolje, ali oprostite, ja volim BiH više. Ne mogu imati dvije domovine, samo se na jednom mjestu mogu roditi. Ja govorim bosanski, mada mislim da je to jedan te isti jezik. Ja sam potpisao Deklaraciju, nemam problem s tim. Moje dijete uči hrvatski i, vjerovali ili ne, savršeno se razumijem s djetetom, kazao je Komšić za N1.

Nabrajajući tko mu je sve čestitao na izbornoj pobjedi, spomenuo je bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića, srbijanskog oporbenog lidera Čedu Jovanovića, novoizabranog člana Predsjedništva BiH iz redova bošnjačkog naroda Šefika Džaferovića... - Možda bolje da ne spominjem sva imena, da ih ne dovedem u probleme. Vjerovali ili ne, čestitali su mi i neki hrvatski generali i generali HVO-a, rekao je između ostalog Komšić.

Komšić je kazao da je otprilike očekivao 'hajku' protiv njega, ali da ga iznenađuje intenzitet.

- Nije mi drago što se to događa, naravno, ali iznenađuje me intenzitet. Očekivao sam otprilike takvo nešto, ali intenzitet koji se može nazvati histerijom je nevjerojatan. Počinjem sumnjati na još nešto, da to nije samo moj izborni rezultat. Imam nekada dojam da čovjek nesvjesno pobrka planove za koje ne zna, kazao je Komšić i dodao: - Kada političari komentiraju rezultate izbora u drugoj zemlji, onda je to opasno. Očekujem da će lagano splasnuti ta histerija i da ćemo se vratiti onome što nam je posao, razvijanju odnosa između dvije zemlje. Ja ću raditi na tome, a do ljudi iz Zagreba je hoće li prihvatiti tu ruku.

- Osjećam se članom Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda za kojeg su glasali građani Federacije jer tako stoji u Ustavu, dodao je. Komšić je kazao da onaj tko želi utvrđivati etničke pripadnosti, neka to radi.

- Tisuće Hrvata je glasalo za mene prema onome što ja znam, tko ne vjeruje neka ide i neka broji. Ali to je nebitno jer je prema Ustavu definirano da je Federacija jedna izborna jedinica i da se iz nje biraju dva člana Predsjedništva BiH i zaista ne vidim u čemu je problem, izjavio je.

Na pitanje vrijeđa li ga to, odgovara da mu je sve to smiješno.

- Sad bih se trebao pravdati što sam, tko sam, kako sam odgajan? Moj otac je bio ljuti komunist i krstio me kad sam se rodio, u ono doba kad su mnogi bježali od toga. Ali kakve to veze ima sad s ovim svim? Ja sam odgojen u takvom duhu, kao građanin ove zemlje. Slavili su se Božići, Uskrsi, išlo se drugima na slavlje. Opet, kakve to veze ima s ovim? To su gluposti. To je moja intima i privatnost i zašto bih imao potrebu nekome se pravdati? To što netko prebrojava krvna zrnca, to ima elemenata fašizma. Čak i u nekoj mjeri uživam u tome, kazao je za N1.