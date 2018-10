Željko Komšić najavio: Tužit ćemo Hrvatsku!

Nakon proglašenja rezultata na izborima u BiH novinarka HRT-a Elizabeta Gojan dobila je ekskluzivni intervju, jedini za hrvatske medije. Razgovarala je s novim članom Predsjedništva BiH, kandidatom Demokratske fronte Željkom Komšićem koji je pobijedio Dragana Čovića kao predstavnik iz reda hrvatskog naroda.



U razgovoru za HRT, između ostalog, Komšić je poručio kako će tužiti Hrvatsku.



- Imamo pravo tužiti Republiku Hrvatsku Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu, jer je dva puta prekršila kao država Međunarodnu konvenciju o pravu mora povlačenjem morske granice. Zašto se to veže za Pelješki most? Zato što to koristite kao adut, nećete utvrditi granicu na moru, nećete ispoštovati čak sporazum Tuđman-Izetbegović o morskoj granici. Jer da poštujete taj sporazum, znate preko kojeg mora bi išao taj Pelješki most - preko BH mora, rekao je Komšić za HRT.