Tomislav Bralić i klapa Intrade ovoga petka, na Sv. Nikolu održali su još jedan tradicionalni koncert u Zagrebu, u KC Dražen Petrović.

Dvorana dupkom puna, a tamo je bila i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, vedra, vesela i nasmijana. I opet je uspjela iznenaditi, ovoga puta svojim outfitom na koji baš i nismo naviknuti.

U rebatinkama i majici tigrastog uzorka, baš onako ležerno odjevena. Lagano skupljena kosa u niski repić, u kombinaciji s njenim ostalim outfitom odaje dojam da se baš došla opustiti.

Veliki fan klape očigledno je i izbornik Zlatko Dalić, a kako je sve to skupa izgledalo u petak navečer u Ciboni, pogledajte u našoj fotogaleriji.

Njih dvoje na koncertu srdačno su se i pozdravili.

Miljenici publike, klapa Intrade, za one koji ne znaju, još od daleke 2006. do danas održali su zagrebačke koncerte u svim većim dvoranama, koje su svaki put do sada bile dupkom pune. Nastupili su u Lisinskome, Areni, Domu sportova, Ciboni, a svaki se put tražila karta više.

A nakon Zagreba, dalje, klapu Intrade očekuje još velik broj nastupa do kraja godine, u njihovom Zadru ali i u Splitu. Na splitskoj rivi će s Jelenom Rozgom uvesti sve okupljene u Novu 2020.

Kolinda će za Split nešto ranije, ove nedjelje čekaju je već nove dogovorene obveze...