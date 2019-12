Ribara poput Antee rijetko ćete sresti: magistrica iz paške sirane grad je zamijenila djedovim selom, hvata lignje i pomno motri morsku površinu, a sve što izvuče pretvara u remek-djela

Otisne se često Antea Delpin na pučinu sa svojom malom barkom, pa baci udicu i čeka će se uloviti.

Baci u sezoni i peškafondo, i onda lagano satima poteže tunju ne bi li naišla koja lignja. A dok poteže tunju, budno motri morsko plavetnilo zbog naplavina.

Komada drveta koje je more dotuklo, izgrizlo i oblikovalo na način na koji samo more to zna. A kad naiđe na one manje primjerke koji mirno plove po pučini, ulovi i njih, odnese ih kući, obrađuje danima i od njih izradi pravo malo umjetničko djelo, jedinstveni nakit.

Antea je magistrica primijenjene umjetnosti koja je prije godinu dana rodnu Rijeku zamijenila otokom Pagom i mjestom Miškovići odakle joj potječe djed.

Iako trenutno radi u paškoj sirani, umjetnost joj odmalena teče u krvi, zbog čega je ova kreativna 26-godišnjakinja završila i srednju školu za primijenjenu umjetnost.

Tatin dar za rođendan

Da izrađuje nakit, odnosno ogrlice, od morskih naplavina palo joj je na pamet neposredno prije nego što je izradila diplomski rad na akademiji.

Opredijelila se za smjer slikarstvo te je često znala izrađivati i mozaike, a morske naplavine su se odlično uklopile u tu slikarsku tehniku, jer Antea u rupama drveta koje pronađe ugrađuje originalan minijaturni mozaik.

Ideja za nakit od naplavina, govori nam, dogodila se potpuno slučajno.

Željela je za diplomski rad izraditi mozaik od prirodnih materijala, a kako je oduvijek skupljala drva, kamenčiće i komade stakla s plaže koje je oblikovalo more, odlučila je u jednom većem komadu drva izraditi pravi mozaik od bijelog kamenja.

“Testna” naplavina jako joj se svidjela i tako je za diplomu odlučila napraviti tri velike naplavine optočene mozaicima.

- Jako volim prirodu! Ona mi je vječna inspiracija i provlači se kroz sve moje radove. More, vožnja s barkom, valovi i ambijent na Pagu trenutno me najviše nadahnjuju.

Tata mi je prije nekoliko godina za rođendan kupio alat za brušenje i bušenje i naučio me kako rukovati njime. Nakon osnovnih lekcija sama sam nastavila s izradom, govori Antea i objašnjava na koji način izrađuje svoja mala remek-djela.

Prvo i osnovno, treba osigurati dovoljno drvenih naplavina. Drvo zatim treba očistiti i iščetkati te nekoliko dana sušiti. Na djelima napravljenim za diplomski rad koristila je i plastičnu mrežicu te smjesu za fugiranje kako bi mogla lijepiti mozaik na većem komadu drva, no tu “tehniku” ne koristi za manje mozaike namijenjene nakitu.

Nakon toga slaže mozaik od kamenčića, kristala ili minerala, ovisno o tome kakvo je drvo pronašla.

Drva toplijih tonova kombinira s roza nijansama, a za hladnije koristi plave tonove. Na koncu ogrlice lakira nekoliko puta kako bi nakit što bolje pristajao na koži.

Od dragih kamenja najviše koristi ametist i pirit te howlit, a izrada ogrlice traje više od tjedan dana, najviše zbog čestih procesa sušenja koje nakit treba proći.

Komadići svemira

Ljudi joj govore da ih njezini mozaici na naplavinama, pretočeni u nakit, podsjećaju na vulkanski kamen i komadiće svemira.

Osim ogrlice i privjesaka, Antea od većih komada naplavina izrađuje rasvjetna tijela, lustere i svjetiljke. Bavi se i slikanjem, a na njima su gotovo uvijek prikazani motivi iz prirode.

- Željela bih nakit izložiti u nekoj galeriji, ali i prodati ga, možda u neke strane zemlje, kako bi ljudi vidjeli što radim, nada se Antea, čiji se nakit može nabaviti putem internetske trgovine Etsy i društvenih mreža.