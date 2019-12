Djeca naših gastarbajtera vode unosan internetski posao: brat i sestra zabavu pretvorili u biznis i od Instagrama mjesečno zarađuju tisuću eura

Magdalena Keškić iz Hockenheima tek je napunila 17 godina, a već se prometnula u jednu od brzo rastućih influencerica u Njemačkoj, čija se lista pratitelja na Instagramu povećava iz dana u dan.

Zahvaljujući njih 200.000, ova je Hrvatica rođena u Heidelbergu u posljednje dvije godine ormar napunila odjećom i obućom brendova Louis Vuitton, Armani, Yves Saint Laurent, Dior, Prada..., renomiranom kozmetikom, ponešto je, koliko su joj to dopuštale školske obveze, i putovala, ali i počela zarađivati vlastite eure. Za njezin je internetski biznis “kriv” brat Ivan (19), student ekonomije, koji je prvi počeo poslovno koketirati s Instagramom, ali ga sestra danas “šije” s dvostruko većim brojem pratitelja...

– Ja sam malo kasnije krenula, ali mi malo bolje ide nego njemu – uz smiješak će Magdalena, koju smo zatekli u društvu brata i majke Katice na nedavnoj “Hrvatskoj noći” u Frankfurtu, koju ni za što ne bi propustili. Obožavatelji svega što je hrvatsko, pa tako i glazbe (Škoro je Ivanov miljenik, a Magdalena osobito voli Grašu), već su pokrenuli i svoj brend CroatiaWear, pod čijom etiketom preko interneta prodaju mušku, žensku i dječju odjeću, te modne dodatke s natpisima hrvatskog predznaka. Prvotni hobi i zabavu pretvorili su u posao, od kojega već sada, nije nikakva tajna, prilično dobro zarađuju...

– Ne mogu reći koliko, ali od 1000 eura pa nadalje. Kad ste influencer s većim utjecajem, mjesečno možete zaraditi i više od deset, petnaest tisuća eura. Nekad dobijem samo proviziju, nekad mi plate odmah, svaki mjesec je drukčije. Nekad dobijem plaćene hotele, napravim reklamu, stavim jednu fotografiju, i to je to – kaže Magdalena, koja na svojemu Instagram profilu reklamira modu, putovanja, fitness... Počela je u 15. godini života, a lani joj je posao buknuo kada se broj njezinih pratitelja počeo rapidno povećavati.



– Uglavnom su iz Njemačke i Hrvatske, ali ima ih i iz Amerike, Italije... Najviše me prate male djevojčice, njih osobito inspiriram, što je nešto najljepše. Stvarno mi dosad ide super, nadam se da će tako biti i dalje. Oboje smo već, zahvaljujući Instagramu, poznati na influencerskoj sceni u Njemačkoj, ali se time ne zanosimo i posvećeni smo školovanju, jer ne znamo koliko će to dugo trajati – iskreno će njemačka gimnazijalka hrvatskog podrijetla, koja uz Instagram posao obavlja i onaj uredski. Njezini su, kaže, iz Baške Vode (“imamo i hercegovačke krvi”), otac je vlasnik građevinske tvrtke, a majka radi u uredu, i u startu su je upozorili kako zbog Instagrama ne smije zanemariti obrazovanje.



– Roditelji su uvijek podržavali i mene i brata, ali odmah su mi rekli kako škola mora biti na prvom mjestu. Mislili su se hoće-neće, sumnjali hoće li sve to funkcionirati, jer je ispočetka sve to bio samo hobi. Nitko, naime, u mojim godinama nije tako nešto počeo raditi... I njima je sve to bilo novo. Danas se već moram dobro organizirati kako bih stigla obaviti sve obveze, što mi za sada polazi za rukom – veli Magdalena, kojoj u influencerskom poslu nerijetko asistira brat. Ivan je često fotografira, premda angažira i druge fotografe, slaže stylinge i setove, obavlja korespondenciju mailom kad ona ne stiže, zbog čega je u jednom trenutku čak razmišljala i o angažiranju menadžera. Na kraju je odustala, tu je ulogu za sada preuzeo Ivan.

– Ima tu posla... Treba i obraditi fotografije, što nekad i sama radim. Međusobno se pomažemo... Uz modnu marku CroatiaWear, uskoro ćemo možda pokrenuti još jedan brend jer se namjeravam baviti prodajom nakita – razmišlja o širenju posla Magdalena, koja s bratom nerijetko objavljuje i fotografije snimljene u Hrvatskoj – u Baškoj Vodi, na Cresu, u Splitu...

Keškići obožavaju domovinu, često je posjećuju, non-stop slušaju i hrvatsku glazbu, a s pjevačicom Lanom Jurčević Magdalena se i poslovno povezala.

– Kako Lana ima svoje kozmetičke proizvode na prirodnoj bazi, zatražila je moj broj, kontaktirala me i ja ih sada reklamiram u Njemačkoj – otkriva Magdalena, koja je zahvaljujući snažnim vezama s Hrvatskom i internetskom poslu proputovala njezin dobar dio, baš kao i rodnu Njemačku. Posjetila je Italiju, nedavno su je pozvali i u Pariz... Na putovanjima je, poput onoga u Frankfurt, nerijetko prati majka Katica, i sama velika ljubiteljica mode.

– Mama je kriva za sve, možda čak voli modu više nego ja. Mislim da sam sklonost prema lijepom odijevanju naslijedila od nje. Kad sam bila mala, naučila me puno toga i zato sam joj zahvalna. Čak razmišlja i o otvaranju vlastita Instagram profila – povjerava nam Magdalena.

Katica Keškić ipak se još nećka...

– Tko zna što donosi dan, a što donosi noć. Nisam sigurna, ali nikad ne reci nikad. Imam i ja dosta fotografija, volim i ja pozirati. Vidjet ćemo, ali rekla bih: “Još ne” – oprezna je mama.

– Ja ću je uspjeti nagovoriti – uz smiješak će Magdalena. •