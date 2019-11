Proslavljeni trogirski kreator kroz jecaje nam priča o kalvariji života: Otkad mi je žena partila, on mi je bio lijek i najbolji prijatelj. Prid očima su mi ubili moga Zvjerka!

Kad smo zadnji put prije nekih sedam godina razgovarali za novine s dizajnerom i šalturom za muške veštite, Genom, to jest Borisom Burićem (64) iz Trogira, žalio nam se na izostanak poticaja od države za posao koji radi.

On je, naime, jedan od onih koji – bez obzira na suvremenu tehnološku praksu produkcije muških odijela za samo sat ili dva za cijeli "veštit" – svoje još uvijek tvrdoglavo šije ručno, po starinski, nevjerojatnih šezdeset sati!

No, uz "svakodnevnu jadikovku" koja muči vjerojatno svakog malog obrtnika u državi, Gena trenutno proživljava još suptilniju osobnu dramu.

U suzama nam je, naime, ispričao kako mu je prije nekoliko dana vučjak nepoznatog vlasnika, komad beštije bez brnjice i povodca, na parkiralištu kod Trgovačkog centra Emmezeta pred očima doslovce zaklao voljenog pudla, crnog Zvjerka.

- Ovo šta ja proživljavam ne bih ni najgorem neprijatelju poželija. Raspadam se od tuge i jada. Znate, ima san prije ovoga poginuloga Zvjerka još dva pasa, isto su se tako zvali, Zvjerko Jedan, Drugi i ovaj, Treći. Za prvon dvojicon nisan ni suzu pustija, iako me potreslo kad mi je prvoga (prije dvajes) godin umlatija lopaton jedan seljačina u Kaštel Sućurcu, a drugi je pas umra prirodnom smrću.

Ali za ovin Zvjerkon ja se, govorin van, raspadan. On mi je bija lijek, terapija, najbolji prijatelj, pogotovo otkako mi je žena partila prije pet godin, misec dana prije Coce (pjevača Vinka Coce, nap.a.), a dica se razišla svak na svoju stranu. Osta mi je samo pas ka moje stalno društvo. A sad su mi moga Zvjerka ubili – briznuo je meštar Gena u plač.

Bija san mlađi, okružen familijon...

Njegova povezanost sa psima inače datira još od davnih dana kad su on i familija, tada je još imao malu djecu, držali u kući u Kaštelima vučjaka Đankija.

- Vidite, opet me snaša vučjak, ali fatalno. A u ono vrime zaminili smo ga za manjega pasa jer su se dica, danas već ljudi, bojala te velike crne beštije. I tako je kod nas doša mužjak prve crne pudlice, kojemu smo dali ime Zvjerko po onomu bubnjaru (Little Beast) iz Muppet Showa.

On je, bidan, tragično skonča već nakon nekoliko godina, kad ga je moja žena vodila u šetnju. Prvi Zvjerko se približija kokošinjcu od tuk u Sućurcu, a vlasnik toga kokošinjca mislija je da će mu Zvjerko napast tuke. Ma di će on, bidan, napast ikoga?! Tuke bi mogle izist njega.

I tako mi ga je umlatija lopaton. Strašno, ali vidite, nekako me to onda bilo manje pogodilo. Valjda san bija mlađi, više okružen familijon, zaposleniji. Znate, u ovoj kući (u staroj trogirskoj gradskoj jezgri, nap.a.) van je nekad živilo trideset ljudi, a danas san osta sam; sve se iselilo ili pomrlo.

Ostale su mi tri vjerne radnice: Marijeta, u mene 32 godine, i Vera i Mare po dvajstipet godin. I on, pas šta su mi ga uzeli. Beštije! - tuče se u prsi šjor Gena.

Drugi Zvjerko je, kronologije radi recimo, poživio solidan vijek: jedanaest godina u atelijeru najvećeg tekstilnog umjetnika Trogira svih vremena. Uginuo je usred probe odijela...

Skočija veselo, pa se srušija mrtav

- Skočija je veselo, ka tigrić, pa se srušija mrtav. A dan prije je trka tu, po trogirskoj rivi, ka mladi momak. Iznenadila me njegova smrt jer se dobro drža, moj drugi Zvjerko, isto crna pudlica. Njemu san posthumno obeća dvi stvari: prvo, reka san mu, nećedu te izist crvi. I drugo, sve šta san ti osta dužan, vratit ću novome Zvjerku. Trećem.

A onda san nazva veterinara dr. Vinka Marina i zamolija ga da mi odma nabavi istoga takvoga pasića. I onda je ubrzo stiga treći Zvjerko, za kojega san se najviše veza – povjerava Boris Burić.

Bila vrića od popelina

U međuvremenu se, napominje, od Zvjerka Drugog dostojno oprostio.

- Sašija san mu lipu, bilu vriću od popelina i na nju veza crni svileni fjok. U nju san tijelo Zvjerka Drugog položija na kušin i šugaman, a stavija san i bloket. Tako san ga pokopa, to jest prida moru, dubokome moru između dva otoka.

Nosija san ga u vrići s fjokon po gradu na rukama ka dite dok san iša prema brodici od prijatelja da se otisnemo ispratit Zvjerka Drugog na modri počinak. I Trećega san isto tako potopija. Nakon mora moje ljubavi, neka moje pasiće zagrli more sinje – Gena će kroz suze.

Iako je već naručio novog psića iste pasmine, Gena je Zvjerka trećeg, napominje, posebno volio.

- Sićan se trenutka kad san ga ugleda. Doša mi je ka štene od dva miseca u kutiji autobusom iz Našica u jednu gluvu subotu na trogirski kolodvor. Kad je izvirija iz kutije, izgleda je ka plišana lutkica. Odma smo se zaljubili – nježnost se razlila licem šezdesetogodišnjaka.

Pa nastavlja:

- Odma je ujutro s menon za stolon marenda, onako malešan. Propeja se i zinija ka čovik. I od tada smo uvik skupa jili. Svaki moj zadnji zalogaj bija je njegov. I nikad nismo bili razdvojeni duže od uru vrimena.

Fotelja i bančić

Kad bi ja iša na misu u trogirsku katedralu, čeka me je isprid crkve. I na probama me pratija, sidija mi ispod nogu dok san šija. Jedna je fotelja ovde u salonu za goste bila njegova; evo, vidite da još piše "Zvijerko". To san bija doda slovo "i".

I niko ga nije tira iz fotelja. Ja bi sija na bančić ako ne bi bilo nigdi mista – prisjetio se utučeni vlasnik tragično skončale pudlice-mužjaka.

A tragedija se dakle dogodila onoga popodneva kad je Gena skoknuo sa Zvjerkom u autu kupiti nešto pozamanterije za svoju šivaonicu, u Emmezetu. U trenutku kad je otvorio vrata auta, oduševljeni Zvjerko je izletio kroz njih jer je ugledao u grmu oleandra dvije mačkice...

- Vjerojatno ih je neko tamo ostavija, a Zvjerko se tija s njima poigrat. Na žalost, u istom trenutku mačkice je ugleda i vučjak, koji je bija očito uvik huškan na njih. On se s njima ne bi poigra, nego bi im napravija ono što je i Zvjerku. Ali mace su utekle, a on je skočija na Zvjerka i doslovce ga na moje oči zakla.

Zva san upomoć, zaziva pokojnu mater, Isusa, Gospu i veterinara, ali niko mome pasu više nije moga pomoć. Moj Zvjerko bija je na mistu ubijen, a ubojicu je vlasnik uzeja i odveja – slomljeno će Gena.

Nije, veli, zvao policiju jer je procijenio da nema smisla.

- Samo bi se dodatno izmrcvarija, a Zvjerka ne bi oživija. Ali zva san vas, novinare, da ovo napišete upozorenje vlasnicima velikih pasa da nose brnjicu kako je i propisano za pase ako su bez uzice. Ono šta me tješi u mojoj tragediji je činjenica da je Zvjerko Treći ipak proživija jedanaest lipih godina, ka i Drugi.

A četvrtoga više neću nazvat Zvjerko, straj me zle kobi. Nadit ću mu ime Zvirko. I puno ću ga volit – tronuto je najavio umjetnik i pasoljubac Boris Burić Gena iz Trogira.

Dr. Vando Raunig: Kriv je vlasnik, ne pas - Uz faktor nepredvidivosti koja se uvijek može dogoditi, odgovornost snosi vlasnik jer mora pratiti ponašanje svoje životinje. Najčešće postoji tzv. povijest ugriza, rijetko to bude samo jedan, a već prvi je alarmantan. Ne bih agresiju sveo na obilježje pasmine jer nekad i retriveri znaju 'poludjeti', a stafordi koji su 'ozloglašeni' zapravo su jako dobri u okolnostima primjerena odgoja. Možda je životinju nešto zaboljelo, možda nije nikad bila dovoljno socijalizirana, naviknuta na druge pse, pa i ljude. Moguće da je agresiju potpirilo dugo držanje na kratkom konopcu, i slično. Konkretno, vučjak je službena pasmina pogodna za dresuru, jedna od mogućnosti je da ovaj koji je usmrtio pudlicu uopće nije bio sa svojim pravim vlasnikom, nego s osobom koja nad njim nema autoritet – oprezan je u procjeni 'faktora rizika' dr. vet. med. Vando Raunig iz Splita.