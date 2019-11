Postoje namirnice koje već same po sebi znače uštedu: srežite najveći trošak kućanstva bez ikakvih trikova kojima ćete prevariti trgovce, u ovoj hrani je spas

U skladu sa standardom i mjesečnim primanjima, većina Hrvata je u konstantnoj potrazi za načinima koji bi mogli pomoći kod konačne uštede na kraju mjeseca. A jedna od najžešćih kategorija kad su u pitanju troškovi svakako je kupovina namirnica.

Tu je najteže uštedjeti, budući da se ne možete baš zakinuti na svemu - novi kaput možda vam ne treba, ali hrana i piće itekako su nužni. No u želji da svojoj obitelji priuštite zdrave i hranjive obroke, nažalost, možete itekako premašiti budžet.

Trikovi kojima biste mogli prevariti trgovce i marketinške stručnjake dobro su vam već poznati - znate da se jeftiniji proizvodi slažu na dno polica, dok su oni najmanje povoljni u ravnini s očima. Velika XXL pakiranja također često ispadaju skuplja od nekoliko malih, a unaprijed zapakirani sirevi i salame, orašasti plodovi i slične grickalice, skuplji su duplo od onih "refužo".

No postoje i one namirnice koje same po sebi znače uštedu, piše Kitchn. Iskoristivije su od onih u istoj kategoriji, a zbog određenih detalja i isplativije. U pravilu dulje traju i novac koji ste uložili u njih itekako vrate, budući da pomažu u kreacijama više obroka, a isto tako su i hranjive.

1. Pileći batak sa zabatkom

Neki će reći da je već samo po sebi pileće meso u kategoriji isplativih namirnica. Jeftinije je od velike većine ponuđenih vrsta crvenog mesa, može se pripremiti na razne načine, a sadrži dovoljnu količinu proteina, i to bez mnogo masti.

Većina pak prilikom odabira "poleti" za pilećim prsima. Manje truda je potrebno u pripremi, a čini vam se i kao da je mesa u konačnici više. No to nije uvijek točno, a cijena po kilogramu može biti i do 15 kuna jeftinija kod, primjerice, batka i zabatka. Uz to, ovaj se komad piletine ne suši lako poput prsa, a možete ga pripremiti vrlo jednostavno u pećnici s krumpirima ili u ukusnom toću.

2. Zobene pahuljice/ cornflakes

Dok paket musli pahuljica može koštati i do 40 kuna, 500g zobenih pahuljica košta oko 6 kuna. Možete ih jesti same, s mlijekom u kaši, dodavati u peciva, samljeti u brašno, ispeći pomiješane s medom i orašastim plodovima kako biste dobili svoje, "domaće" muslije.

I obične cornflakes pahuljice, premda imaju lošu reputaciju, ispadaju isplative kad pogledate količinu koju dobijete za cijenu. Smrvljene mogu služiti za pohanje, dodatke zobenima, ali i u slatkišima. 375 grama cornflakesa možete naći po cijeni od 10 kuna, a porcija je oko 20 grama - prilično isplativo.

Pomiješajte zobene pahuljice, cornflakes, bananu i mlijeko ili jogurt i imate zadovoljavajuć prvi obrok u danu.

3. Smrznuto voće

Ne samo da smrznuto bobičasto voće možete pronaći po cijeni duplo jeftinijoj od svježeg, već time umanjujete šanse da proizvod koji ste kupili završi u smeću - koliko vam se puta dogodilo da ste svježe voće i povrće morali baciti jer ga niste pojeli na vrijeme?

A smrznute namirnice sadrže podjednaku količinu nutrijenata kao i one svježe. Odličan su dodatak smoothiejima, doručak mogu "zaokružiti" u trenu. Samo šaka borovnica opskrbit će vas vitaminima, a opcije su razne. Za tren smrznuti proizvod možete zagrijati u mikrovalnoj pećnici ili jednostavno pričekati da se odledi na sobnoj temperaturi.

Dodatak je i može praviti mermelade, preljeve i slatke umake, a povrh svega je zdravo.

4. Jaja

Od svih izvora proteina, jaja su najjeftinija opcija dostupna u trgovinama. Možete ih pripremiti na razne načine, prema nekim istraživanjima čine najcjelovitiji doručak, a dostupna su kroz čitavu godinu i sporo se kvare.

Samo jedno jaje donosi čak 6 grama proteina, uz to obiluju nutrijentima potrebnim kako bi vaš organizam i imunološki sustav ispravno funkcionirao.

5. Maslac od kikirikija

Najprije, maslac od kikirikija nije najjeftinija moguća namirnica - košta 20ak kuna na 500 grama, ali sagledajte situaciju iz više kuteva. Osim što je zasitan i ne možete ga konzumirati mnogo odjednom, krcat je nutrijentima ukoliko birate onaj bez šećera i ostalih dodataka.

Na listi sastojaka zapravo ne bi trebalo biti više od tri stavke, a možete ga raditi i kod kuće uz pomoć blendera. Kikiriki je, iako tehnički grahorica, najjeftiniji orašasti plod dostupan u trgovinama, s jednakom količinom dobrih masti i proteina kao ostali u kategoriji orašastih maslaca.