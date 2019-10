Vesna Dragojević konačno odgovorila na pitanje zašto Oliver nikada nije nastupio u Srbiji: 'Kad je počeo rat, moji su došli u Split. I vidjeli smo... Bilo je plakanja i kukanja'

Oliver Dragojević bio je jedan od onih domaćih glazbenika koji su odluku da nakon Domovinskog rata nikada neće nastupiti u Srbiji ispoštovali do kraja. Legenda iz Vele Luke zaista nikada nije zapjevala u Srbiji, a zašto je to tako, nije volio Oliver puno objašnjavati.

No o razlozima i odluci koju je njen pokojni suprug donio davnih godina, progovorila je prvi put u medijima Vesna Dragojević. Za emisiju Ognjena zemlja na bosanskohercegovačkoj televiziji TV1, prepričala je trenutak u kojemu je "pala odluka".

- Oliver je jedan od rijetkih koji su ispoštovali riječ da neće nastupiti u Srbiji. A kad bi ga pitali koji je razlog, nije htio reći - kazao je najprije voditelj, da bi se Dubrovčanka nadovezala:

- Nikad ništa drugo i nije rekao... I znate što, nije to jedino čega se on držao. On je bio takav, on je držao do riječi još u masu situacija, ne samo u toj... Kad je počeo rat, kad je bilo bombardiranje Dubrovnika, moji mama, tata, sestra, svi su došli tu, bili su kod mene u Splitu. I vidjeli smo. Vidjeli smo što se događalo, kako gore brodovi - tamo je bio veliki brod od 10 metara mog oca, koji je počeo graditi kad sam išla u osnovnu školu. Cijeli život ga je gradio, dok nije bio kako treba... Zvao se Copacabana. I moj je otac vidio na televiziji kako taj njegov brod gori... I tu je bilo plakanja i kukanja.

A Oliver mu je rekao: "Nemojte vi ništa se sekirat. Puno sam tamo radio, bio sam milijun puta. Ako vas ovo može utješit', nikad više neću ić' tamo pjevat'!"

Eto, to je jedina rečenica koju sam ja čula da je on ikada rekao u vezi toga. Ne bi on to ni spominjao da ga nisu pitali. Jedan put je rekao novinaru u Makedoniji, pa i u Srbiji je komunicirao s novinarima, zvao... "Dođite, imam koncert u Tuzli, u Zenici, u Sarajevu...", govorio je. Nije ni narod kriv za sve! - priča Vesna, pa dodaje.

- Valjda mu je više bila puna kapa toga. I onda ga je jedan novinar pitao: "Hoćete li doći u Beograd pjevati?" A on kaže: "Hoću". Ovaj je valjda mislio da ima ekskluzivu! Pita ga kad će doći, a Oliver odgovara: "Kad vratite sve naše nestale. I kad pokupite mine što ste posijali. Znači nikad".

Za kraj je Vesna podvukla i kako ne zna je li ova komunikacija ikada bila zabilježena, ali ona je se upravo tako sjeća.