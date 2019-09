Provansa na Kreševu brdu: ovdje je Mirkov djed sadio krumpir, a on je podigao oazu s vinogradom za bijeg iz grada

S koje god strane da se okrenete na imanju Mirka Višića na Kreševu brdu, na području općine Šestanovac, osjećate se zaštićeno i ugodno. Imanje ili, kako domaćini kažu - hacijenda je baš poput prave hacijende ograđena zidom, a usred netaknute prirode, tako da ovdje ne nedostaje ni prirode ni osjećaja sigurnosti.

Do okolnog zida se došlo postepeno dok se rađala ideja o rekonstrukciji stare kuće, a Mirko nam kaže da se zidana ograda ne mora svidjeti svakome, no pokazala se korisnom, daje intimnost a i zaštitu od prašine sa seoske ceste ispod imanja, iako baš i nema velikog prometa, ali ipak...

Na mjestu današnje Ville Vision, kako smo već spomenuli, bila je stara očeva kuća iz 90-ih, oko nje polje, i Mirko pamti iz djetinjstva kako se tu sadio krumpir kad bi vikendom dolazio kod bake i djeda.

Današnja kuća ima korisnog prostora 150 kvadrata, a okućnica još 500 metara četvornih. Kuća se gradila otprilike tri godine, dovršena je prije dvije godine i sve su podigli Mirko i njegova obitelj uz malu pomoć prijatelja u fazama kad je to bilo potrebno.

Otac i sin mu Toni imaju zlatne ruke, iako je Mirko po struci vodoinstalater, usput i sudski vještak za vodu i kanalizaciju, jedini u Hrvatskoj koji je iznikao iz vodoinstalaterske struke.

Kuća je rađena prema zamisli vlasnika sa željom da ostane dosta toga starinskog, ali, kako kaže, da sve bude u harmoniji.

Držao se triju temeljnih boja kod uređenja - bež, boje antracita i, naravno, bijele. Ima tu zapravo i plave koja se sa starih obojenih ulaznih vrata na imanje i onih u prizemlju jednostavno stapa s 'plavim' bazenom, zbog pločica kojima je obložen.

Samoodrživo imanje

U prizemlju je veliki dnevni boravak, a vani ispred je veliki kamin i prostor s ogromnim stolom za obiteljska i prijateljska druženja, kao onda kad su prijatelji pomagali oko građevinskih radova pa se poslije zasjelo i proveselilo. Sada je tu pored i stol za stolni tenis, a za upornije sportske tipove u podrumu je mala teretana.

Ima u podrumu i mjesto za ljubitelje najfinije kapljice, konoba s hrastovim bačvama, gdje se čuva vino od grožđa iz obližnjeg vinograda. Da, Mirko Višić se bavi i vinom, uzgaja vinovu lozu. Kuća s vinogradom izgleda kao da ste došli u Provansu ili Toskanu, a ne na Kreševo brdo u Dalmatinskoj zagori.

U vinogradu nadomak kuće ima skoro 700 trsova, a konačan rezultat je, vjerujemo mu na riječ - izvrstan, jer naš domaćin je i dobitnik medalje za vino na Sabatini.

I nije vinograd jedino što se uzgaja oko kuće Višićevih, ima tu okolo i povrća, onoliko koliko je potrebno obitelji. Sve zdravo, zalijevano kišnicom. Nije to zaludu, jer Mirko zna iz iskustva da povrće i voće ne uspijevaju jednako ako ga zalijevate kišnicom ili vodom iz vodovoda.

Ono s kišnicom je ukusnije, zdravije, odolijeva kojekakvim biljnim bolestima i ne treba ga 'kemijom' tretirati kao ono drugo. A u vrtu svega...

Nama ipak upada u oko bačva iz koje rastu - jagode! Pitamo jesu li jestive i otkuda uopće takva ideja. Mirko kaže da je to jednom negdje vidio pa i on bačvu napunio zemljom, ostavio nekoliko otvora i zasijao jagode. Jestive su, kaže, ali zbog nejednakog zadržavanja vode u bačvi, nisu istog okusa one što proviruju sa strane i one s vrha.

Struje ima i viška

Ali, ne brine ga to, jer su jagode u bačvi dekorativne, zanimljivo ih je vidjeti i privlače pažnju, baš kao što su i nama.

Da priroda uzvraća samo dobrim, uvjeravamo se i kad nam Mirko opisuje malu elektranu koju je napravio nad teretanom. Kaže on: 'mala', od 6 kilowata koje dobiva iz solarnih panela. A struje ima i viška, ono što ne potroši daje HEP-u.

Ali ekološka priča u Višića ni tu ne završava. Veli nam da su priključeni na vodovod, ali imaju svoju vodu, kišnicu koja se skuplja u ogromnoj gustirni malo iza kuće. Otud i toliko kišnice za zalijevanje vrta.

Vodu iz špine troše tek za dopunu kad se puni bazen. Sve u svemu, ova kuća za odmor i prirodu na području općine Šestanovac pravi je primjer samoodrživosti.

Kuća o kakvima se zadnjih godina stalno govori na sve strane, onakva koja ne troši struju i vodu iz sustava, nego iz izvora koje priroda sama daje.