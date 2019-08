Zbog grešaka koje svi radimo pod tušem preplanulost može otići u odvod: kako žrtva ne bi bila uzaludna, koristite 'magični učinak' u koji se stručnjaci kunu

Godišnji odmor je gotov, zadovoljni ste svojim preplanulim tenom nakon što ste se satima izležavali na suncu. Da vam žrtva ne bi bila uzaludna, postoji nekoliko trikova koji vam mogu pomoći da preplanulost sačuvate još neko vrijeme.



Ne škrtarite s vlaženjem

Tamnjenje je obrambeni mehanizam kože kojim se ona štiti od sunčevih zraka koje je oštećuju. Nakon sunčanja slijedi proces oporavka koji zahtijeva mnogo njege, pa je prvo zlatno pravilo - ne štedite na hidratantnim losionima za tijelo. Nježni, nemasni losioni su najbolji i treba ih redovito primjenjivati, ne samo neposredno nakon sunčanja, već i nekoliko tjedana kasnije. Na kožu dobro utječu tvari kao što je urea, glicerin, hijaluronska kiselina, shea maslac i ulje jojobe. Aloa i dekspantenol također imaju umirujući učinak na kožu. I prilikom tuširanja sada radije birajte gelove za tuširanje i kupke s hranjivim uljima i nježnim pH faktorom.

Tuširajte se pravilno

Prečesto, predugo ili pretoplo tuširanje isušuje kožu. Nakon toga slijedi gubitak pigmenta, što znači da vaša preplanulost odlazi u odvod. Osim toga, u danima nakon sunčanja izbjegavajte dugo potapanje u vrućoj kadi. Radije se tuširajte mlakom vodom.



Sunčajte se umjereno

To je nešto što bi ljudi koji žive i ljetuju na jugu Europe trebali naučiti. Ne izlažite se najjačem suncu, nego uživajte na plaži u satima kad je ono umjereno i pod suncobranom. Potamniti možete i u hladu, samo što će to biti malo sporije, ali će zato preplanulost biti ujednačenija i dulje će trajati. Tako ćete ujedno smanjiti izloženost opasnim UV zrakama i smanjit ćete rizik da dobijete opekline, da vam koža manje stari. No, svjedno ne zaboravite nanijeti kremu sa zaštitnim faktorom.



Zaštitite kožu

To što krema ima visoki faktor zaštite ne znači da nećete izgorjeti. Isto kao što ćete u hladu tamniti sporije, tako je i s nanesenim zaštitnim faktorom, najbolje je da se držite hlada. Odaberite barem faktor 30 (ili veći na ovim paklenim vrućinama, pogotovu ako imate prirodno svijetlu put, oči i kosu), a ne 12 ako se želite dulje zadržavati na otvorenom ili sunčati.

Oprezno s antiageing proizvodima

U ljetnim mjesecima najbolje bi se bilo odreći različitih sredstava za pomlađivanje, osobito onih koje sadrže voćne kiseline ili retinol. Ključ njihove učinkovitosti leži u pomaganju mrtvim stanicama kože da se oljušte i zamijene novima. Zbog toga je izlaganje suncu kontraproduktivno. Melanin, koji koži daje smeđu boju, nalazi se u gornjim slojevima kože, a antiageing proizvodi imaju za cilj da preplanulost što prije nestane.



Zaboravite na piling

Sada nije vrijeme za piling, niti za grubo trljanje kože. Slično voćnim kiselinama koje djeluju kao svojevrstan kemijski piling, zadatak mehaničkog pilinga je uklanjanje mrtvih stanica što je moguće temeljitije. Sitne kuglice trljaju pridobiveni pigment ravno u odvod. Međutim, kožu je dobro pripremiti s pilingom u proljeće ili početkom ljeta prije sezone sunčanja kako bi kožni pigmenti mogli dobro obaviti svoj posao.



Boje su saveznici preplanulosti

Zlatna, maslinasta zelena, intenzivna žuta, neon žuta, tamna bež i ružičasta imaju prekrasne osobine zbog kojih naš ten izgleda intenzivnije. I bijela i srebrna imaju takav optički učinak. Stoga, pomno birajte boju ljetne odjeće.

Koristite magični učinak

Nakon sunčanja posegnite za proizvodima za njegu kože, poput hidratantnih losiona i krema za lice koje sadrže proizvode za samotamnjenje. To će vam produžiti brončanu preplanulost za nekoliko tjedana. Budući da ćete istodobno prirodno potamniti, rubovi i mrlje koje nastaju nemarno nanesenim kremama za samotamnjenje neće biti toliko uočljivi.

Jedite pravilno

Koži treba nadoknaditi vlagu i iznutra. Zato pijte puno tekućine, a prednost svakako dajte mineralnoj vodi bez ikakvih dodataka okusa. Zeleni čaj sadrži antioksidante koji štite kožu, a samim tim i vašu tamniju boju. Hrana bogata vitaminima i vlaknima također je od pomoći, a za vrlo slatku hranu se kaže da ima suprotan učinak, pa je izbjegavajte što je više moguće.