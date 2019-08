Epidemija pretilosti u Europskoj uniji dosegnula je zastrašujuće razmjere. Hrvatska se prema broju pretilih, osobito djece svrstava u sam vrh ljestvice.

Prema istraživanju "Europska inicijativa praćenja debljine u djece, Hrvatska 2015./2016. (CroCOSI)", 35% djece u dobi od 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, što je poražavajući podatak uzmemo li u obzir da ih je 2003. godine bilo 21%. Čak trećina učenika u Hrvatskoj za sebe misli da je debelo, a 40 posto njih svaki dan jede slatkiše! No, problem nije samo unos previše šećera hranom, nego i golema potrošnja slatkih bezalkoholnih pića i kojima se skriva previše šećera. Primjerice, čak deset žličica u jednom cola piću!

Stoga je najava Vlade RH o uvođenju poreza na bezalkoholna pića s dodatnim šećerima, ili kako ga u svijetu zovu "soda tax", posve razumljiva, možda i zakašnjela, jer su mnoge europske zemlje prije nekoliko godina uvele ove poreze, poput Francuske, Mađarske, Velike Britanije..., a usmjeren je na obeshrabrivanje potrošnje slatkih pića i povećanje javnih prihoda koji bi se mogli utrošiti na zdravstvo i obrazovanje. Naime, epidemija pretilosti u Europskoj uniji predstavlja ogroman teret za zdravstvene sustave.

Među primjerima dobre prakse su uz hrvatske poligone za vježbanje u školama, još i mađarski primjer i primjer iz Velike Britanije koja je u travnju 2018. uvela porez na slatka pića (Soft drinks industry levy, SDIL), dok su za ostale namirnice koje sadrže dodane šećere objavljene dobrovoljne smjernice za industriju s ciljem reformulacije proizvoda tako da se do 2020. godine smanji udio šećera za 20%.

U Mađarskoj je na snazi cjelovita porezna politika dodatnog oporezivanja manje zdravih namirnica i to vezano uz udio šećera, soli, kofeina (energetska pića) i alkohola.

Konzumacija pića u koje je dodan šećer, gazirana i negazirana pića, dokazano je jedan od vodećih čimbenika koji dovodi do debljine kod djece. Šećer se nalazi u mnogo drugih prehrambenih namirnica, a prirodno je prisutan primjerice u mlijeku i voću koji su neophodni za pravilan rast i razvoj djece. No šećer dodan pićima opasniji je od drugih izvora šećera te je konzumaciju upravo šećera iz napitaka neophodno što hitnije smanjiti iz nekoliko razloga:

- riječ je o velikoj koncentraciji umjetno dodanoga rafiniranog šećera (330 ml tipično sadrži 35 g, skoro 10 žličica šećera);

- nutritivna vrijednost slatkih pića je vrlo niska, što znači da u odnosu na neke druge namirnice koje sadrže šećer, slatka pića sadrže daleko manje prirodnih mikro i makro nutrijenata (vitamina, minerala, složenih ugljikohidrata, vlakana, proteina, nezasićenih masnih kiselina) poželjnih za rast razvoj djece i mladih; zbog navedenog upravo se za slatka pića koristi termin "prazne kalorije",

- slatka pića uglavnom se konzumiraju naglo (u kratkom roku) te ne pružaju jednak osjećaj sitosti kao kruta hrana, zbog čega se nakon pijenja takvih pića ne smanjuje konzumacija drugih namirnica,

- smanjenje konzumacije slatkih pića jedna je od rijetkih uspješnih mjera koja dovodi do smanjena debljine kod pretile djece i mladih u odnosu na možebitne druge prehrambene preporuke za smanjenje debljine; zamjenu slatkih pića drugim tekućinama, i to prvenstveno vodom, djeca i mladi lakše prihvaćaju, te se ovih preporuka ustrajnije pridržavaju uz manje remećenje dnevnih aktivnosti i kvalitete života.

Opasne kombinacije

Situaciju u Hrvatskoj najbolje ilustriraju preliminarni podaci istraživanja HBSC-a provedenog 2018. godine koji pokazuju da svaki dan slatko piće konzumira 15,1% dječaka u dobi od 11 godina, 19% u dobi od 13 godina, 17,6% u dobi od 15 godina, te 12,1% djevojčica u dobi od 11 godina, 16,9% djevojčica u dobi od 13 godina i isto toliko (16,9%) u dobi od 15 godina. Poseban problem predstavljaju energetska pića koja zbog kombinacije sastojaka i visoke količine kofeina nisu pogodna pogotovo za djecu i mlade.

Veća konzumacija takvih pića prividno održava budnost, ubrzava cirkulaciju, što dovodi do ubrzanog rada srca i živčanog sustava, a može izazvati i nesanicu i naviku, kao i promjene u ponašanju. Također zbog većeg sadržaja kofeina, energetska se pića nikako ne smiju konzumirati s alkoholom jer se i kod manjih količina tako kombiniranih pića njihovo djelovanje višestruko povećava.

Poznato je nekoliko smrtnih slučajeva u EU-u i SAD-u, nakon miješanja s alkoholnim pićima, te bi se potrošače moralo informirati o štetnostima takve konzumacije. U Švedskoj isto kao u Velikoj Britaniji pojedini trgovački lanci zabranjuju njihovu prodaju mlađima od 15 godina. O velikoj dostupnosti energetskih pića našim učenicima govore podaci istraživanja ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) iz 2015. godine u kojem je među ispitanim učenicima u dobi od 16 godina 86,4% izjavilo da je u životu konzumiralo energetsko piće, mladići češće u odnosu na djevojke (90,3% mladića u odnosu na 82,1% djevojaka).

Svi ovi podaci dodatno govore o opravdanosti povećanja poreza na ovu vrstu pića, a ono će puni učinak na unaprjeđenje zdravlja populacije imati ako se provedu i druge preventivne aktivnosti kojima će zdravi izbori biti lakše dostupni od onih koji imaju negativne učinke na zdravlje.

Porez smanjuje potrošnju

Nova studija JAMA-e sugerira da oporezivanje slatkih pića doista može natjerati ljude da kupuju manje, što bi moglo dovesti do boljega javnog zdravlja. Naime, porezi na slatka pića i drugu bezvrijednu hranu često se predlažu kao način koji će prisiliti Amerikance da se hrane zdravije i tako smanje stope kroničnih bolesti povezanih s prehranom, poput pretilosti, dijabetesa tipa 2, raka i srčanih bolesti. Iako Amerikanci piju manje zaslađenih pića nego nekada, ona su i dalje glavni izvor šećera i praznih kalorija za mnoge ljude, i prema i procjenama imaju za posljedicu 25.000 prijevremenih smrti godišnje.

No, zakonodavci i zdravstveni stručnjaci raspravljali su o tome jesu li porezi na slatke napitke, poput voćnih sokova i energetskih pića, zapravo dobra politika. Studije provedene na mjestima koja su uvela porez na ove napitke kao što su Berkeley, Kalifornija i Meksiko, sugeriraju da oni mogu smanjiti prodaju, ali protivnici tvrde da te politike ne mogu poboljšati javno zdravlje i da su nepravedno ciljane na ljude s niskim primanjima koji si ne mogu priuštite skuplje napitke, da su diskriminatorski... Na noge se digla i industrija ovih napitaka i glasni je protivnik njihovu uvođenju, a koliki je njezin utjecaj pokazuje podatak da su parlamentarci u Kaliforniji, u prvom krugu izglasali zakon koji bi zabranio uvođenje tog poreza.

Nova studija JAMA proučila je učinak o uvođenju trošarina u Philadelphiji u iznosu od 1,5 ¢ po svakom napitku sa šećerom i umjetno zaslađenim pićima, počevši od siječnja 2017. godine. U godini nakon što je politika stupila na snagu, istraživači su otkrili da je kupnja zaslađenih napitaka opala za neočekivanih 38 posto u odnosu na godinu prije, što je gotovo milijardu manje prodanih pića.

Koautorica studije Christina Roberto, docentica medicinske etike i zdravstvene politike na Medicinskom fakultetu Perelman na Sveučilištu Pennsylvania, kaže da bi to moglo biti posebno značajno u Philadelphiji, najsiromašnijem od deset najvećih američkih gradova, i jednom koji je bio najviše zahvaćen ozbiljnim zdravstvenim problemima.

"Desetljećima smo gubili ovaj rat zbog kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2. Realnost je da je prekomjerna konzumacija ovih pića raširena i čini nas bolesnima. Porez na napitke zaslađene šećerom, pružaju mi ​​malo nade", kaže Roberto.

Za novo istraživanje, Roberto i njezini kolege ispitali su cijene pića i prodaju u 291 lancu u godini prije i nakon što je porez uveden. Koristili su obližnji Baltimore, koji je sličan u demografiji, ali nema taj porez kao kontrolni grad, a također su pogledali podatke o prodaji u mjestima koja graniče s Philadelphijom koji također nisu imali porez na slatka pića.

U godini nakon uvođenja poreza, prodaja slatkih pića je pala u Philadelphiji za nešto više od 50%. Ali prodaja se povećala u susjednim mjestima, što sugerira da neki kupci iz Philadelphije prelaze gradske granice kako bi kupili slatke napitke, kaže Roberto. S obzirom na tu pretpostavku, istraživači su procijenili ukupno smanjenje prodaje na oko 38%, navodi se u radu. Prodaja je pala u Baltimoreu, u skladu s ukupnim smanjenjem konzumiranja gaziranih pića, ali daleko manje dramatično: smanjila se za oko 13,3 milijuna unci, u usporedbi s oko milijardu unci u Philadelphiji, otkrili su istraživači.

Podaci su dovoljno snažni jer porezi ne samo što potiču ljude da piju manje zaslađenih pića, već i zato što se ostvaruju prihodi za gradske projekte, u slučaju Philadelphije, za obrazovanje i infrastrukturu, nego i pomažu ljudima da štede novac.

"Prema našim podacima vidimo da se ljudi mijenjaju i kupuju druge vrste pića koja nisu oporezovana", objašnjava Roberto. "To znači da im novac ostaje u džepu ili ga mogu potrošiti na druge stvari."

To je dijelom i razlog zašto Roberto kaže kako ne vidi etički problem s oporezivanjem zaslađenih pića i druge bezvrijedne hrane.

"Najvažnija etička briga je to da sada imamo sustav u kojem bolesti poput dijabetesa tipa 2 i kroničnih bolesti nerazmjerno utječu na one s najnižim resursima i najvećim potrebama. Dio ovoga što se pokušava učiniti jest pomoći ljudima da donesu zdrave odluke koje će im pomoći da žive dulje", kaže Roberto, a za ostvarenje tog cilja trebalo bi uvesti poreze i na drugu bezvrijednu hranu što bi moglo učiniti i mnogo više za očuvanje javnog zdravlja.

'Soda tax' smanjio potrošnju

Studija, Sveučilišta u Berkeleyu u Kaliforniji pokazuje da je potrošnja slatkih pića pala za 52 posto među stanovnicima Berkeleya tijekom tri godine nakon što je grad u studenom 2014. godine uveo porez na slatka pića. U istom trogodišnjem razdoblju potrošnja vode porasla je za 29 posto.

Ovo je prva studija koja dokumentira dugoročni utjecaj poreza na zaslađene napitke na navike pijenja u Sjedinjenim Američkim Državama. Pokazuje da ovi porezi mogu potaknuti zdravije navike pijenja i potencijalno umanjiti bolesti povezane s prekomjernim unosom šećera poput dijabetesa, srčanih bolesti i propadanja zuba, ističe se u članku objavljenom u američkom časopisu Public Health.

"Iz iskustva s porezima na duhan i alkohol znamo da su ljudi osjetljivi na promjene u cijeni, tako da očekujemo da će porezi smanjiti potrošnju oporezovanih proizvoda," izjavila je autorica studije dr. Kristine Madsen i direktorica Berkeley Food Institutea u UC Berkeley's School of Public Health.

"Važno je da naši dokazi potječu iz obitelji s niskim prihodima iz različitih četvrti, koje imaju najveći teret dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti", kaže Madsen.

"Pića zaslađena šećerom, koja su povezana s pretilošću, dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima, koštaju našu državu milijardu dolara svake godine, iako su super jeftina. Ona bi koštala puno više da su troškovi zdravstvene zaštite uključeni u cijenu tih pića. Porezi su jedan od načina da se ti troškovi uzmu u obzir", ističe Madsen.

Zanimljivo je napomenuti da se 76 posto birača Berkeleya izjasnilo u korist uvođenja poreza po stopi za uncu za sve napitke zaslađene šećerom.

Zašećerena pića su definirana kao sve vrste pića koja sadrže slobodne šećere i uključuju gazirana ili negazirana bezalkoholna pića, voćne/povrtne sokove i pića, tekuće i praškaste koncentrate, aromatiziranu vodu, energetska i sportska pića, čaj spreman za piće, kava gotova za piće i mliječne napitke s okusima.

Slobodni šećeri odnose se na monosaharide (poput glukoze, fruktoze) i disaharide (kao što je saharoza ili stolni šećer) dodane u hranu i pića industrijskih proizvoda i šećere koji su prirodno prisutni u medu, sirupima, voćnim sokovima i koncentriranom voćnom soku.