Na poslu vam nije dobro? Ne vidite mogućnost napredovanja? Zdravlje vam je važnije? Plaća vam je premala? Ako živite u SAD-u, rješenje je jednostavno – dajte otkaz i nađite novi posao!

To je sukus članka „10 znakova da trebate napustiti posao i slijediti novi put“, koji u američkom časopisu „Thrive Global“ potpisuje urednica Marina Khidekel. Iako je posrijedi specijalizirani časopis za žene, to ne znači da od navedenih simptoma ne pate i mnogi muškarci, radeći na poslu koji im iz bilo kojeg razloga ne odgovara.

Ključna poruka teksta je da odluka o napuštanju dosadašnjeg posla, iako može biti stresna, također može osnažiti čovjeka da prepozna kako nešto u njegovu životu ne funkcionira, te da poduzme potrebne korake kako bi ispravio taj nepovoljni kurs.

„Kad konačno poduzmete te korake, vaš se osobni i profesionalni život mogu promijeniti nabolje“, piše Khidekel, koja je pozvala čitateljice časopisa da opišu trenutke u kojima su osvijestile da trebaju napustiti postojeći posao. Nejasno je, doduše, zašto autorica spominje „10 znakova“ kad u samom tekstu iznosi 11 razloga za promjenu posla, no kvragu i matematika.

Prvi razlog nazvan je „Ne postoje granice koje mogu zaštititi vaše vrijeme“, a elaborira ga čitateljica Misti Pastrella iz Portlanda, poslovna trenerica za poduzetnike:

„'Pa, Misti, dan ima 24 sata.' To mi je rekao šef kad sam mu rekla da imam teškoće s dovršavanjem svih poslova. Već sam radila 12-15 sati dnevno. Moja prva misao bila je: 'Koliko tih sati mislite da posjedujete?' Tada sam shvatila, to je to za mene.“

Ništa bez smijeha i strasti

Christina Denker, učiteljica engleskog jezika iz Omahe, ilustrira drugi mogući razlog da date otkaz, nazvan „Kultura tvrtke vam ne odgovara“:

„Uspijevam u poslovima u kojima postoji otvorena komunikacija, pozitivnost, podrška kolega i supervizora i smijeh. Iako ovaj posljednji kriterij možda ne zvuči kao potreba, snažno smatram da je zadovoljavajuća radna kultura ona gdje se možete smijati i uživati u druženju s kolegama. Nikad nisam shvatila koliko sam to uzimala zdravo za gotovo sve dok to nisam izgubila.“

Treći razlog glasi „Niste usklađeni s vrijednostima vaše tvrtke“. Njega objašnjava čitateljica Lisa Pezik, marketinška stručnjakinja iz Ontarija:

„Popela sam se na ljestvici od medicinske sestre na odjelu intenzivne njege do direktorice umirovljeničkog doma. Jedan od mojih glavnih poslova bio je prijem novih ljudi i procjena možemo li se brinuti za njih. Mnogi su imali uznapredovale probleme s pamćenjem ili im je bila potrebna veća skrb od one koju smo mogli pružiti. Ali stalno su mi govorili da moramo 'napuniti krevete' i ne brinuti tuđu brigu. Iako sam prešla iz sestrinstva u poduzetnike, moje vrijednosti se nikad nisu mijenjale: radi se o ljudima, a ne o novcu. Radi se o usluzi, a ne o kvotama.“

Četvrti razlog za napuštanje posla nazvan je “Uprava ne podržava vaš osobni ili profesionalni razvoj“. O tome govori poduzetnica iz Washingtona Aycee Brown:

„Završila sam dodiplomski studij uz rad. Sveučilište mi je bilo preko puta posla. Utorkom ujutro imala sam predavanja, pa sam tog dana kasnije dolazila na posao, ali sam bila spremna raditi dulje kako bih nadoknadila razliku. Ali moj menadžer je rekao 'ne'. Tvrtka me nije htjela vidjeti na višoj osobnoj ili profesionalnoj razini. Tada sam shvatila da moram otići.“

Tosca DiMatteo, savjetnica za marketing i kulturu iz newyorškog Brooklyna, tumači da razlog za napuštanje posla može biti i gubitak strasti. Taj razlog nazvan je „Doživjeli ste pomak u strasti“:

„Trenutak kad sam znala da moram napustiti posao bio je kad sam predložila novi plan posla, kako bih se pozabavila korporacijskom kulturom, a on se nije mogao provesti. Tada sam shvatila da se moja strast izmijenila, da želim drukčiji posao i da moram napustiti tvrtku kako bih pronašla tu priliku.“

Strah od ponedjeljka

Šesti razlog je nazvan „Nalazite se u emocionalno nasilnom okruženju“. O tome svoja iskustva iznosi računovotkinja iz Los Angelesa Estelle Atney:

„Najozbiljnije razdoblje od mojih 30 godina u industriji zabave bilo je kad sam radila za izvršnog producenta koji je bio zlostavljač. Ostala sam tamo dvije najduže godine svog života. Dan kad sam znala da moram otići bio je kad sam shvatila da sam uvijek ljuta, napeta i potištena. Mirno sam izišla iz ureda, odvezla se kući i napisala otkazno pismo. To je bio najviše oslobađajući i osnažujući trenutak u mom životu. Sada sam na poslu koji volim, radeći za ljude koji poštuju svoje zaposlenike.“

Poznato je da „kronični stres dovodi u rizik vaše zdravlje“, što je naziv sedmog razloga za davanje otkaza. O tome govori strateška trenerica iz Los Angelesa Paige Lewis:

„Kad sam završila u bolnici sa smrtonosnom infekcijom do koje je doveo kronični stres, znala sam da moram napustiti posao. Bila sam na vrhuncu karijere, na vrlo zahtjevnom poslu, dajući sve od sebe. Pritisak korporativnog života i zahtjevi šefova bili su mi sve naporniji. Dala sam otkaz i za devet mjeseci ozdravila, a usput sam osvijestila što mi zaista donosi radost i opet sam osmislila karijeru. Sad kontroliram svoj raspored i pomažem ljudima '1 na 1', umjesto da se ubijam za tvrtku koja brine samo o profitu. Sad sam energična, zdrava i ispunjena!“

„Bojite se ići raditi u ponedjeljak“ – tako glasi osmi razlog, o kojemu priča računovotkinja prijevozne tvrtke iz Omahe, čitateljica A. C.:

„Razmišljala sam o napuštanju posla godinu prije nego što sam dala otkaz. Radila sam u vrlo stresnom okruženju. Tri mjeseca prije nego što sam otišla tvrtka je počela otpuštati ljude i moral je bio vrlo nizak. Znala sam da je vrijeme da odem kad sam bila kod kuće za vikend i počela se bojati odlaska na posao u ponedjeljak. Nisam željela tako živjeti, stalno pod stresom i nemirnog sna. Idući tjedan sam dala otkaz.“

Meditacijom protiv izgaranja

Deveti razlog je nazvan „Jednostavno ne uživate u svom poslu“. Iskustva na tom planu iznosi čitateljica Kristin Balistreri, poslovna direktorica iz Madisona:

„Nakon devet godina rada u banci, došla sam do točke gdje više nisam uživala u svom poslu. To me prisililo da razmislim o onome što je važno za mene i našu obitelj. Umjesto da skačem na drugi posao, dala sam otkaz i postala mama s punim radnim vremenom. Bila sam zahvalna što imam taj izbor; puno ljudi nema. Bilo je to sjajnih šest godina. Sad sam se vratila karijeri i osjećam da donosim novu perspektivu kakvu inače ne bih imala.“

„Nema mjesta za rast“ – to je deseti razlog, kojeg objašnjava marketinška stručnjakinja iz San Francisca Melissa Muncy:

„Znala sam da moram otići s posla koji me nekoć uzbuđivao kad sam svakodnevne zadatke prestala osjećati kao izazov. Naučila sam da je u redu tretirati određene poslove isključivo kao odskočne daske za nastavak vašeg putovanja.“

Posljednji, jedanaesti razlog za davanje otkaza, nazvan „Doživljavate izgaranje“, opisuje čitateljica Katarina Andrade, poslovna trenerica iz južnoafričkog Cape Towna:

„Znala sam da moram napustiti posao kad sam se usred noći zatekla da na podu svoje kupaonice plačem. Misao koja mi se neprestano probijala kroz glavu glasila je: 'Ne uspijevam.' Mjesecima kasnije shvatila sam da je to ozbiljan slučaj izgaranja. To me pokrenulo da prvo postavim svoje potrebe i krenem u svakodnevnu meditaciju!“

Iz ovog kratkog pregleda najčešćih razloga zbog kojih ljudi u zapadnom svijetu daju otkaz možemo zaključiti da Hrvatska ne pripada tom svijetu. Jer svi ovi potencijalni razlozi i znakovi koji upućuju na nužnost promjene posla itekako postoje i u Hrvatskoj, ali naši ljudi se ipak vrlo rijetko odlučuju na taj korak. Ne zato što su manje hrabri od čitateljica magazina „Thrive Global“, već iz mnogo prozaičnijeg razloga – u Hrvatskoj je mnogo teže naći novi posao nego u Americi.