I bogati gosti broje svaku lipu na štandovima, prodavači se žale: 'Pun mi je k***c, da prostite, svi nas pitaju šugamane, di je tradicija?!'; No kažu da Split ima i jedan suvenir koji nema nijedan grad na svitu...

Ispada da je u Splitu lakše naići na XXXL drveni falus s natpisom Croatia ili, da oprostite, upakirano magareće govno, nego na suvenir u obliku tovara, simbola naše Dalmacije. Tko zna, možda se i "nakeljio" na neku sitnu fotografiju na nekom magnetiću, na čašicu za rakiju, na naljepnicu s paketića lavande. U onom milijunu kopči za kosu, cekera, dječjih torbi sa šljokičastim zečjim ušima, šarenih hopa cupa loptica, otvarača za pivske boce, natikača za more, koji se kao suveniri nude po splitskim štandovima, magare nam se nije ukazalo. Ali zato jesu ručnici za plažu.

Pun ih je grad, svi su isti, s natpisom Croatia, Adriatic sea, Split, s mapom gradova. Ištancani su vjerojatno na istoj adresi, u nekoj kineskoj provinciji s jeftinom radnom snagom. Pa su kao leteći ćilimi aterirali na štandove grada, na one pokraj Autobusnog kolodvora, od Istočne obale stvarajući sliku kao iz 1001 noći. Znate li u što se pretvorio naš Split? U jedan najobičniji šugaman grad!

Šugaman-grad

- Šugaman-grad, je li, tako vi kažete? Malo mi je već pun k...c, da prostite, da nas svi pitaju zašto samo šugamane i morski program prodajemo. Pa se čude di nam je tradicija, pitaju di su tovari, zašto se oni ne nude na štandu. A kome ćemo ga nudit kad ga niko neće! Ni domaći, ni stranac. Stranac oće šugaman! On oće sandale za more jer ne zna hodat po našim stinama, jer ga kamen bode, prži mu fine nogice. On oće masku, naočale za oči, nije to naviklo na našu sol. Triba mu šešir da ga ne uvati sunčanica. Šta vi mislite da je on lud kad avionom krene put Splita, u ono malo prtljage ubacivat i peraje. Šta je vama, on će ih kupit ovdje. Isto kao i sve ostalo. I kad mu završi odmor sve će ostavit u apartmanu, nekom darovat ili bacit u škovace – objašnjava nam tajnu Ljiljana, vlasnica štanda u centru grada.

Pa nam priča da su ove godine bogatiji gosti iz Skandinavije naljutili sve prodavače. To se više ne "ita" lovom kao nekada. Sada su i oni počeli brojati u lipu. To ucjenjuje, kaže, ciganči, to spušta cifru, to će ići dalje ako im se ne udovolji. I nisu kao mi koji će kupovati sve i svašta. Oni kupuju samo kada im nešto treba.

- Mi sa štandova smo vam ljudi koji se vrlo brzo prilagođavamo tržištu. Kada shvatimo da ide nakit, onda nudimo nakit. Kada vidimo da oće magnete, imamo svi magnete. Sada nam dolaze gosti s malo prtljage, pa nudimo sve ono što im treba za plažu. Kada dođe nešto novo, okrenut ćemo se priko noći. Nemamo mi više toliko Stefana, Giovannija, Paola s juga Italije koji dolaze čoporativno s obiteljima. Pa kad krenu doma onda kupe nešto za svog Gian Marca, nešto za rođaka Gian Carla, nešto za Gian Giana. Toga više nema, sada se kupuje samo za sebe. To vam je tako u cilom gradu – veli Ljiljana.

Jest. Govori kao svi njezini kolege. Na Pazaru je potražnja za lavandom, govori nam gospođa s kamenog banka, bila najbolja u svibnju i lipnju. Najviše su išle vrećice od pet kuna. Srpanj je bio katastrofalan, kolovoz još gori. Čeka posezonu i starije goste da joj uljepšaju život. Na Istočnoj obali taj smo dan bili prvi, a bilo je to oko podne, koji smo kupili magnet za 20 kuna. Kada smo pitali prodavača, nekog sezonca iz postojbine daleko od Splita ima li što na tovara, zbunio se. Nije znao što je tovar, pribrao se tek kada smo mu rekli da je to magare. Ali ne na dvije, već na četiri noge.

Tovara nema

- Nema. Magareta nema. Ima nakita, očala, čaša, dušeka, kupaćih gaćica, svega - kaže on nama, tužeći se onako usput, dok mu nema šefa, na slabu ovogodišnju prodaju.

I dok smo lutali u moru kineskog nakita, koji je u Splitu dobio višestruko prenapuhanu cijenu, već standardnih morskih spužvi, šampjera od metala, odljeva Grgura i Palače, lutkica i jaja od svega samo ne od bračkog kamena, uočili smo da Split ipak ima originalni suvenir. Takvog nema nitko, niti jedan grad na svijetu. Riječ je o selfieju uhvaćenom na Peristilu. U trenutku držanja Grgurovog palca. Na Prokurativama. S katedralom iza leđa. S tiramolima iz centra grada u pozadini. Onog sa Zapadne obale. I s Dioklecijanovim "vojnicima" koji patroliraju po cijelom gradu.

- Tih je selfieja sa stražom puno manje. Za to moraš malo i platit, moraš i njima dat makar koju kunu za slikavanje. Nema džabe, ni u stare babe. Svatko voli proć jeftinije – čujemo na Peristilu.