Ostavio dobro plaćen posao u IT sektoru i život na jednom od naših najljepših otoka: 37-godišnji Matija šokirao i sebe i bližnje velikom promjenom, njegova platforma jedinstvena je u svijetu

Poznata izreka kaže: ako spasiš jedan život, spasio si cijeli svijet.



A zamislite samo da spasite nekoliko stotina ili pak tisuća. I to – putujući! Baš je o tome prije tri godine na svojem letu iz Londona do novog doma, Palme de Mallorce, razmišljao 37-godišnji Matija Agbaba, inače odrastao na malom zadarskom otoku Premudi.

Upravo je bio ostavio svoj dobro plaćen posao u IT sektoru, gdje se u Londonu probio do najtraženijih stručnjaka u tom području radeći na velikim svjetskim projektima. Bilo mu je dosta uredskog posla, prevelikog broja sati provedenih ispred kompjutorskog ekrana, stresa i odlaska kući po mraku u gužvama velegrada. Želio je nešto više od života, a spašavala su ga putovanja.

Jednom je čak proveo godinu i pol dana putujući svijetom, otkrivajući kulture i upoznajući ljude. Na tim je putovanjima shvatio koliko je velik problem napuštenih životinja. S obzirom na to da je odrastao na malom otoku, uvijek okružen psima i mačkama, nije bio ni svjestan koliko je to razdoblje života ostavilo traga na njemu.

Otišao 1994.

– Zapravo mislim da sam danas to što jesam zbog tih bezbrižnih dana provedenih na otoku, među životinjama, u netaknutoj prirodi. Nažalost, Premudu smo morali naputiti 1994. godine, kad se moja obitelj odlučila preseliti u London. No, oduvijek sam nastojao barem deset dana u godini odvojiti za povratak u tu svoju malu oazu mira – govori nam Matija, danas uspješan poslovni čovjek, odnedavno otac malog Mike.

London je ipak odlučio napustiti prije tri godine i preseliti se na jedan od sunčanijih otoka u Španjolskoj – Palmu, gdje je već živjela njegova sestra blizanka Tea i gdje su mu bili mnogobrojni prijatelji. I ovdje se, te 2016. godine, vraćamo na početak naše priče. Matija i njegova žena Nina imali su mačku Umešu, koju nikako nisu htjeli prevesti u prtljažniku zrakoplova, nego su željeli da bude s njima u kabini. No, nisu uspjeli naći ni jedan let iz Engleske u Španjolsku koji bi im to omogućio. Tada je Matiji sinula ideja kako da iskoristi svoje poslovne sposobnosti, olakša putovanja vlasnicima kućnih ljubimaca, a pritom učini dobru stvar. I tako je nastala Goetica.

– Goetica je platforma poput Skyscanera, s bitnom razlikom. Ona koja svima, a posebno vlasnicima ili ljudima koji jednostavno samo vole životinje, omogućuje da preko nas pronalaze letove, smještaj i prijevoz do bilo koje točke na svijetu i da pritom doniraju dio novca za napuštene životinje. Goetica je prva svjetska usluga za pretraživanje putovanja koja trenutačno izbacuje rezultate letova na kojima je dopušten prijevoz kućnih ljubimaca u kabini. Mi smo travel search agencija kojoj je cilj pružiti najjeftinije opcije za putovanja s kućnim ljubimcem ili bez njega. Nismo agenti, niti prodajemo ta putovanja, na fiksnu cijenu karte ili smještaja ne nadoplaćujemo ništa, nego od tih aviokompanija ili hotela dobivamo postotak, između 1,6 i 6 posto, ako ste vi preko nas došli do njih. Od tog iznosa 65 posto izdvajamo za napuštene životinje.

Mi smo zapravo kao netko tko vam je preporučio najbolju ili najjeftiniju opciju putovanja – objasnio nam je Matija svoju poslovnu, ali i životnu filozofiju.

Skroman, jednostavan, teži životu sa što manje materijalnih opterećenja. Cilj mu je, kao i njegovim poslovnim partnerima i istomišljenicima u Goetici, Elvinu Jamakosmanoviću i Carlosu De Aguilaru, donirani novac raspodijeliti provjerenim udrugama koje se brinu o napuštenim, ali i ugroženim životinjama u Aziji, Africi, SAD-u i Europi.

– Mi u Goetici vjerujemo da ni jedna životinja ne bi trebala živjeti jadno. Ipak, u mnogim zemljama svijeta na stotine tisuća pasa i mačaka lutalica svakodnevno trpi glad, zlostavljanja, strah, u što sam se, nažalost, na putovanjima i sam uvjerio. Jedan od najefikasnijih načina da se spriječi daljnja patnja tih jadnih životinja je sterilizacija, s čime se slažu i mnogi veterinari i udruge za zaštitu životinja. Zato će oko 65 posto novca od godišnjeg profita koji naša kompanija stvori odlaziti u službene programe sterilizacije koje vode profesionalci diljem svijeta.

Također, dio novca namijenjen je i za mnogobrojna cjepiva, uključujući i ono za bjesnoću, od koje u Africi i Aziji godišnje umre više od 59 tisuća djece. Da spasimo samo jedno dijete i jednog psa, napravili smo puno – istaknuo je Matija, koji je također priznao kako je vodeći najveće projekte u Londonu, tek sad, na ovom projektu, doživio iskrenu strast od jednog tima. Tvrdi, svi su jako osjetljivi na životinje i želja im je da projekt Goetica uspije.

Kotačić promjene

– Trenutno u svijetu ima oko 600 milijuna samo pasa lutalica, a ni to nisu sigurni podaci. Zamislite koliko je tek mačaka! Prema istraživanju koje je provela PETA, sterilizacijom jednog psa u idućih sedam godina spasilo bi se više od 67 tisuća budućih pasa lutalica, a jedne mačke i njezina legla, ne biste vjerovali, čak 370 tisuća mačaka. To se zove "compounding effect", a mi kao kompanija to želimo približiti ljudima kako bi postali svjesniji da i oni sami mogu biti mali kotačić promjene.

Jer svijet je, koliko god nam se velik činio i koliko god to sve "bilo daleko" od nas, jako povezano mjesto i sutra se u Hrvatskoj može dogoditi da gledate po ulicama tisuće pasa lutalica kojima nema tko pomoći. Naš je cilj to spriječiti – jasan je Matija, koji je ipak itekako svjestan da se tako veliki globalni problem ne može riješiti preko noći. No, vjeruje da je ovo mali korak koji označava svaki početak jednog putovanja.

IZBJEGAVANJE LETENJA Putuj jeftino i pazi na prirodu



Osim što Goetica pomaže napuštenim psima i mačkama te ugroženim životnjskim vrstama, ona za vas bira najjeftinije i ekološki najprihvatljivije letove. Naime, kad odaberete jedan let preko ove kompanije, preko aplikacije možete pratiti njegovu potrošnju CO2 do vaše destinacije. – Ne znam znate li, ali u svijetu je počeo trend izbjegavanja letenja jer su ljudi postali svjesni koliko jedan avion troši ugljika koji nepovratno zagađuje okoliš. Goetica želi promovirati nove avione koji štede gorivo, a to može učiniti tako što korisnicima omogućuje filtriranje i sortiranje rezultata pretraživanja prema utjecaju na okoliš. Tehnologija nas je "uvukla" u ovaj nered i sad je vrijeme da nas izvuče – istaknuo je Matija, koji zna da ljudi neće odjednom prestati putovati avonima, nego samo treba donositi pametnije odluke za dobrobit Zemlje, a time u konačnici i svih nas.