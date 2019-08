Elena je kondukterka u autobusu Zadar-Split, za čijim receptima luduju na Instagramu; 'Ako muž i sinovi ne žele jesti, dijelim susjedima!'; Otkriva nam čarobne sastojke, kupuje ih samo na 'seljačkoj pijaci'

Na društvenim mrežama možete naći stvarno svašta. Instagram je tu tek poseban. Milijuni slika mode, frizura, šminkanja, tehnologije, arhitekture i uređenja doma, prirode, životinja, poput, recimo, profila ježa s brojem pratitelja o kojima vi možete samo sanjati.

Stvarno, ima svega. Nekad je i to jedan od razloga da vam se pokoji dobar profil provuče ispod "instagramskog radara".

Tako smo mi sasvim slučajno naletjeli na zanimljiv profil jedne Zadranke.

Njezino ime je Elena Rapan, ima 41 godinu, živi u Zadru i obožava kuhati. Da, zaboravili smo reći da na Instagramu možete pronaći nebrojeno mnogo profila s hrpom fotografija hrane, što zdrave, što one malo manje zdrave. No, Elenin je profil, baš kao i njezina priča, nešto sasvim posebno.

Ona je, naime, već 20 godina kondukterka u autobusu koji svaki dan vozi na relaciji Zadar – Split.

Nedavno je završila i vrlo zahtjevnu, međunarodno priznatu školu za homeopatiju te se trenutno jedina u Zadru time bavi. Trenira dva puta dnevno. Ljeti obožava plivati. Svakodnevno kuha sebi jedan ručak, sinovima i mužu drugi.

Svu tu hranu fotografira te recepte objavljuje na svom Instagram profilu i blogu pod nazivom "Ćakula o spizi".

TV ne gledam već tri godine

– Dobro, pa kad to sve stignete?! – pitamo začuđeno, pokušavajući zamisliti samo jedan dan u životu ove vrlo aktivne žene, majke, kraljice.



– Sve je stvar jako dobre organizacije. Ali, moj dan započinje vrlo rano. Spavam samo pet sati, što mi je sasvim dovoljno. Ne gledam televiziju već tri godine, to mi je jednostavno gubitak vremena. Slušam radio, on uvijek negdje svira u pozadini, posebno dok kuham – uz široki osmijeh govori nam simpatična Elena, iz koje pršti energija.



Kaže, kuhati je, odnosno peći kolače, počela već u osnovnoj školi, s desetak godina. Prvo uz pomoć majke, zatim sama. Nije kao druge djevojčice počela s jednostavnim slasticama, poput pudinga s Petit Beurre keksima, već se, tvrdi, bacila na konkretne stvari.

– Odmah sam radila mramorni kolač koji i dandanas nekim iskusnim domaćicama ne ispadne uvijek najbolje. Od malih nogu sam znala da će kuhanje i pečenje biti velik dio mog života, ali da ću otvoriti blog i Instagram koji će pratiti više od 1900 ljudi, te svakodnevno fotografirati svu tu hranu, e to nisam mislila – smije se Elena dok nam pokazuje svoja savršeno fotografirana jela.



– Ponekad više vremena izgubim na fotografiranju, nego na kuhanju ili pečenju. Dok sve to namjestim i aranžiram, ukomponiram, nađem dobar kut i svjetlo... Ode vrijeme! Ali što ću kad mi je gušt. A i perfekcionist sam.



Jedan kolač sam spremna slikati najmanje 30 puta dok ne dobijem što želim. Cijeli sam svoj mali balkon prilagodila tome. Moji doma više se i ne čude kad me vide da dovlačim daske, krpe, stare limenke, neko čudno bilje.

Ne pitaju, znaju da je to sve za dobru instagramsku sliku – prepričava nam samo jednu od kulinarsko-instagramskih anegdota te dodaje kako često pravi jela i kolače koje njezini ukućani uopće ne jedu.



– Ako neće sinovi i muž, ima ko će. Dijelim je susjedima, roditeljima, sestrama. Svi jedva čekaju da im pokucam na vrata. Znaju oni da ja stalno improviziram i apsolutno nikad se ne držim zadanog recepta.

S obzirom na to da sam nenormalni zaljubljenik u Dalmaciju i more, nastojim je provući u sva jela. Tako u gotovo sve kolače stavljam malo maslinova ulja, koje im daje posebnu teksturu, a često koristim i lavandu, bosiljak, ružmarin.

U tipične francuske kolače znam dodati nečeg našega. I svi budu oduševljeni tim mojim improviziranim, novokomponiranim receptima – kaže Elena, koju su upravo njezini vjerni "kušači" nagovorili da otvori profil na popularnoj društvenoj mreži i krene s objavom recepata.

Biram di se vide puži ili gnjili dijelovi

– Naziv "Ćakula o spizi" nastala je spontano, doslovno u roku od minute. Znala sam da želim ime koji će simbolizirati Dalmaciju i jednostavno mi je došlo – otkriva Elena, dodavši da uvijek nastoji kupovati samo svježe i sezonske namirnice.



– Nikad ne kupujem po diskontima, već samo na pijacama, gradskoj i onoj seljačkoj subotom. Biram štandove gdje bakice prodaju vrlo malo toga, di se vide puži ili di čak ima gnjilih dijelova jer znam da onda te namirnice nisu trenirane i da je to ono što valja.

Želatinu nikad ne koristim i nastojim što manje aditiva dodavati. Sve te boje pokušavam sama stvoriti prirodnim putem, voćem i začinima. Vjerujte mi, sve se može kad se hoće – istaknula je Elena, koja savjetuje svima, posebno svojim sugrađanima, da kupuju što više od naših, domaćih ljudi, lokalnih OPG-ovaca, kako bi ih podržali i u konačnici jeli zdravo.





Ništa od slastičarnice Pitali smo Elenu ima li u planu možda otvoriti nešto svoje, jednog dana kad joj dosadi posao konduktera.



– Pa, iskreno, nisam razmišljala o tome. Nemam baš ambicije otvarati, primjerice, slastičarnicu, jer teško bi me zadovoljilo da radim po zadatku, narudžbi…



Radim što mi se taj dan radi, onako iz gušta, ne bih baš bila dobra profesionalna slastičarka. No, možda neka knjižica s receptima, e to, tko zna, jednog dana – tajanstveno završava Elena, a mi se nadamo da će taj dan skoro doći.