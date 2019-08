Ovo su žene koje su ostavile trag u Domovinskom ratu, ali i rat na njihovim životima: 'Upali smo u četničku zasjedu, arkanovci su osuli vatru po nama. Stali smo s autom i skrivali se...'

Žene, majke, ratnice, patnice, prijateljice... One su svuda oko nas, samo ih ne primjećujemo dovoljno osim kad ih trebamo. Žene u Domovinskom ratu, ma gdje bile, na prvoj crti ili u kući, ostavile su trag, kao što je i rat ostavio traga na njima i njihovim životima. Ali one se ne daju, idu dalje, za njih nema predaje.

Jedna od takvih je dr. Zora Sušilović Grabovac, danas vrsna kardiologinja zaposlena u Kliničkoj bolnici Split, nekadašnja pripadnica Četvrte gardijske brigade. Toliko skromna i samozatajna da bi svoj život najjednostavnije ispričala u jednoj rečenici: Bila sam u Četvrtoj, a sad radim u bolnici. Kao da je sve samo tako jednostavno.

- Kad je počeo rat, bila sam u potrazi za poslom. Srela sam Mariju Medvidović, koja mi je rekla da Hrvatska vojska treba liječnike. Tako sam se prijavila u Četvrtu gardijsku brigadu i s njom prošla sva ratišta na kojima je postrojba bila – sjeća se Zora, koju smo "uhvatili mobitelom" taman kad se htjela malo odmoriti prije popodnevne smjene u splitskoj bolnici. Ali za liječnike nikad nema odmora, kao što ga nije bilo ni u Domovinskom ratu. Jer, nikad ne znaš kad će grunuti, kao što danas ne znaš kad će kome zatrebati tvoja pomoć, osobito kad si liječnica. I to ona za srce.

A prije Četvrte, Zora se u Zagrebu nakon studija medicine prijavila u Hrvatsku policiju, ali su je odbili uz obrazloženje da ne primaju žene. Tako je bilo u početku. Zora nije odustajala i došla je u Četvrtu.

Bliskost i zajedništvo

- Bili smo stalno na terenu, povezala sam se s ljudima, osjećala bliskost i zajedništvo, a tako je ostalo do kraja rata. To više nije bio samo posao, nego je postao život – kaže Zora. Tim više što nikad nisi zna di ćeš završit. Iša si s postrojbom gdje god je ona bila. Na prvu crtu. Nismo mi sjedili tamo negdje u pozadini, nego smo baš bili s našim momcima na položajima. I baš im je to saznanje da smo tu, uz njih, davalo utjehu da ih nećemo ostaviti, da ćemo ih izvući i spasiti pa što god bude. A znalo je biti gadno. Zora posebno pamti ratište na Maslenici, kad je jako puno naših poginulo i stradalo.

- Upali smo u četničku zasjedu kad smo išli skupljat naše ranjenike. Arkanovci su osuli vatru po nama. Stali smo s autom i skrivali se. Otišli smo na dvije strane ceste. Svašta mi je bilo u glavi. Nisam znala hoću li bježat ili trčat kroz minsko polje. A kad je neprijateljska vatra prestala i kad nas je vozač pozvao nazad, ruke su mu se tresle toliko da nije mogao upaliti auto – sjeća se Zora. Srećom su preživjeli i sve je dobro završilo. A znali su, kaže, ulaziti u minska polja, ne razmišljajući da bi mogli stati na "paštetu" i poginuti. Tek bi im poslije došlo do svijesti što se moglo dogoditi.

Sanitet je, kaže, uvijek morao doći na prvu crtu. A na prvoj crti nema sigurnog položaja.

- Tu se i gine. Izložen si vatri. Ali ti moraš učinit sve što možeš i spasit svoje ranjene suborce. Tako smo i funkcionirali. Mi nismo imali vremena za razmišljanje i kalkuliranje. Nekad su životi znali visiti o minutama, pa i sekundama. Najprije odradiš, a tek poslije ti prođe glavom da si i sam mogao stradati i uhvati te strah, nije ti svejedno pri samoj pomisli šta je moglo biti - veli nam Zora, koja je u ratnim olujama upoznala i ljubav svog života, jednog od zapovjednika HOS-a u 9. bojni Dragana Grabovca, ratnika koji je stekao nadimak Zvijezda. Stekla je čin pukovnice, koji ima i njezin suprug. I nije ljubomoran što su isti po vojnom rangu. Svoju Zvijezdu Zora do danas slijedi, imaju dvoje djece i zajedno se nose s ratnim traumama. Nakon rata, Zora je otišla na specijalizaciju za kardiologiju i danas liječi srca svih nas, a na usluzi je posebno hrvatskim braniteljima. Uvijek je lakše doći doktoru kojeg znaš iz rata. Zora je jedna od njih.

'Naša žena gore u Zagrebu'

Branitelji, a i svi drugi rado dolaze i svojoj doktorici iz Četvrte Mirni Šitum, jedinoj akademkinji iz redova hrvatskih branitelja koja je danas predstojnica Klinike za kožne i spolne bolesti KBC “Sestre milosrdnice” s pripadajućim stečenim titulama profesorice doktorice znanosti. U narodu je prepoznata kao "naša žena gore u Zagrebu", uvijek spremna pomoći, a velike su njezine zasluge i za sad već višegodišnju akciju besplatnih pregleda madeža diljem naše obale i ranog otkrivanja raka kože.

Kad sam je nazvala, taman je pripremala proslavu kćerina rođendana u Splitu, Mariji je sada 14 godina i kao srpanjsko dijete, svoje je slavlje već imala s prijateljicama u Zagrebu, a sad kad su na odmoru, slave s obitelji u Dalmaciji. Njih je šestero djece, a Mirna je najmlađa među njima.

- Kad je počeo rat, ja sam već radila od 1986. godine na Hitnoj u Splitu, pa sam se uključila u brigadu. Činilo se da nema nepoznatih urgencija, ali kad oko tebe počnu padati granate, kad te gađaju snajperom i kad skupljaš ranjenike, sve se oko tebe promijeni. Okolnosti su nove i sve je drukčije u ratu – pojašnjava Mirna.

- Što me je motiviralo? Domoljubni zov, što bi drugo. Ipak sam ja iz kraja (Cista Provo) gdje su krunice završavale s molitvom “Zdravo, Marija” za Hrvatsku. To je bila iskonska potreba da pomogneš gdje možeš, iako si u profesionalnoj brigadi najprije vojnik, pa onda liječnik. Bila sam dio klasične vojne postrojbe – kaže Mirna. Formirala sam prvi ratni stacionar u Ceri kraj Unešića za prihvat lakše ranjenih i bolesnih i tako smo radili na svim bojišnicama od Zadra do Dubrovnika, a istovremeno smo nastojali educirati bolničare na terenu, jer je bolničkog osoblja bilo manje. Sve smo to radili u hodu, premještali se po terenima po potrebi brigade. Uvijek na prvoj crti sa zapovjedništvom. Iako nije baš bilo logično da je liječnik na prvoj crti, ipak smo bili tu na najbližoj mogućoj crti – pojašnjava nam Mirna.

- Nije bilo nikoga tko mi je izdahnuo na rukama. A tko god je do mene došao živ, to je i ostao – ističe s ponosom. Sanitet 4. GBR imao je sjajne i hrabre ljude.

- Svakodnevno smo bili izloženi granatiranju, jer smo išli gdje je bilo najteže i najgore. Bili smo doslovno na rubu života i smrti. Ali o tome ne misliš, samo odrađuješ. Čini ti se kao da nisi ni spavao. Nosi te mladost i hrabrost ljudi koji su tu na terenu. A nakon nekoliko dana takvog ritma jednostavno izgubiš strah, što je fenomen koji ne možeš obrazložit znanstveno. Znaš da se sve može dogoditi čim si tamo došao – ističe Mirna.

Usprkos stradavanju, bili smo sretniji

I slaže se da smo tada, usprkos stradavanju i smrti, svi bili sretniji. To je stoga jer smo imali opći cilj - osloboditi Hrvatsku od neprijatelja. To je bilo presudno. I neponovljivo. Motiv je bio pravi. I ti se boriš, želiš preživjeti da bi tvoji i generacije poslije nešto imale. Bila su to posebna vremena – ocjenjuje Mirna. Zna reći da malo koketira s književnošću, pa je napisala i dvije knjige novela iz Domovinskog rata, usredotočivši se na istinite događaje i ljude u vremenu kad su i um i tijelo funkcionirali na drukčiji način.

- Akcijom “Oluja” zaokružila se sva žrtva i sva patnja hrvatskih branitelja iz prethodnih godina. To je blagdan, a ne praznik, sveti datum kad je stvorena hrvatska država. Zato ga treba pohraniti u svijesti hrvatskog naroda. On je neponovljiv i nikad prije doživljen dan. A taktički, s periferije govoreći kao liječnica, a ne vojni strateg, uz svoje generale Jelića, Šundova, Krstičevića, "Oluja" je nešto čemu se klanjaju sve vojske svijeta. Briljantno izvedena akcija. Unatoč nesrazmjeru u naoružanju, i hrvatski sanitet je dobio rat. I, kao što je dr. Hebrang davno govorio, navodimo se u teoriji ratnih saniteta s najmanje žrtava i najmanje posljedica u toj srbočetničkoj agresiji na Hrvatsku, a sve zbog velike i iznimne požrtvovnosti naših ljudi – ističe dr. Šitum.

- Domovinski rat je najljepše i najpotresnije razdoblje mog života. To je vrijeme koje je uvijek svježe za nas koji smo bili tamo kad je trebalo – zaključuje nekadašnja načelnica Saniteta u Četvrtoj brigadi, koja je za sobom povukla brojne sposobne žene.

U sanitetu 4. GBR-a od 1991. godine bila je i Julija Budimir Bekan, danas majka dvojice odraslih sinova Hrvoja i Domagoja.

- U 4. gardijsku brigadu ZNG-a pristupila sam dragovoljno na poziv tadašnjeg načelnika Saniteta dr. Mije Vrljička. Tada sam radila u Gradskoj ljekarni, a dr. Vrljičak je pitao moju šeficu imaju li koga tko bi im bio desna ruka na terenu kao zdravstveni tehničar. Bila sam već udana i imala sam malog sina od godinu dana – sjeća se Julija. Moj sad bivši suprug već je bio u brigadi, a svekrva mi je čuvala sina kad sam otišla s brigadom na teren.

I tako je prošla sva bojišta – južno, zadarsko, šibensko, Bosnu, sve akcije, od "Dinare" do "Oluje". Kao referent zdravstvene struke bila je spona s prvom crtom. Organizirala je evakuacije ranjenika, bilo cestovnim pravcima, bilo helikopterima. Najteže joj je, kaže, bilo kad je jednom s helikopterom u pratnji ranjenika došla kući u Split, kad se zaletila kući vidjeti sina, a on je već spavao.

- Žao ti ga je probuditi da mu ne poremetiš ritam, a srce ti se cipa i zapravo bi ga najradije probudila, privila uza se, izgrlila i izljubila. Zbog toga me često proganjao osjećaj da nisam bila dovoljno dobra majka. Sve dok nisam rodila 1999. drugog sina, kojem sam se mogla posvetiti puno više – kaže Julija.

Nema vremena za negativne emocije

Sinovi su joj danas s ocem u Americi, studiraju u New Yorku, imaju stipendije i uspješni su studenti. Još ih nije stigla posjetiti, a razlog je banalan koliko i ozbiljan: ima psa, aljaškog malamuta, koji je dosta svojeglav pa ga nema kome ostaviti na brigu. Nakon rata ostala je još 8,5 godina u brigadi u Kninu, putujući svaki dan od 5.30 i vraćajući se u 18 sati navečer kući. A onda se angažirala u Udruzi veterana 4. GBR na očuvanju digniteta Domovinskog rata i uspomena na poginule suborce.

I kad bi opet trebala ići, opet bi sve prošla. Zahvalna je, kaže, danas Bogu na svakom novom danu, jer kad prođeš rat i ostaneš živ, sve je drugo sporedno. Svoje ratno iskustvo ne bi mijenjala ni za kakvo materijalno bogatstvo: Da mi kažu cili Split je tvoj, nemoj ići, rekla bih hvala, ne bih se mijenjala.

Imala je grozne snove nakon rata, ali se nije dala. Za negativne emocije kaže, nije imala vremena, jer je svojoj djeci bila i otac i majka. Najteže su joj pale pogibije suboraca, a traumatično joj je ostalo u sjećanju kad je na livanjskom ratištu skupljala ostatke izgorenog suborca. I samoj joj je jednom prilikom na južnom ratištu bilo jezivo:

- Spuštali smo se autom serpentinama u Hutovo, kad su nas zasuli granatama. Tada sam doslovno osjetila smrt na ramenu, očajnički sam se molila Bogu da preživim da još jednom mogu vidjeti sina. I Bog i Gospa su me uslišili. I zahvalna sam im za to – kaže Julija. Kad ode na misu za poginule branitelje, pomoli se za njih s nadom da sa smiješkom pogledaju na nas, preživjele suborce.

Prošla je i "Oluju", koju smatra krunom svih naših operacija:

- Jedva smo je dočekali. Kad je krenula topnička priprema, srce nam je bilo veliko do neba. Znali smo da je konačno stigao taj dan konačnog oslobađanja naše Domovine – zaključuje emotivno Julija.