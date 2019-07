Možda apsolutno uživate u osjećaju koji bude sunčeve zrake na vašemu tijelu, ali bez prikladne zaštite ne biste se trebali ni pomišljati ispružiti na plaži. Ni na pet minuta, ni na "čas", jer vašoj koži na taj način nanosite nepovratnu štetu, pa se nemojte čuditi borama i "flekama" za nekoliko godina, upozorava portal Self.

UV zrake toliko su jake da šteta nastaje u svega 15 minuta od izlaganja suncu. Stanice kože trpe, slijede preuranjeni znakovi starenja, a ono najgore ne treba ni napominjati - UVA i UVB zrake uzrokuju neestetske i bolne opekline, a pretjerano izlaganje može dovesti i do raka kože, jednog od težih oblika ove bolesti.

Nažalost, i ona najljepša preplanula kože, kojoj svi stremimo, znači da je ona na neki način "oštećena". Kako biste ju, dakle, barem donekle, zaštitili, trebali biste nanijeti kremu za sunčanje s visokim faktorom 15ak minuta prije izlaganja suncu. Ako pak koristite mineralne kreme i losione, one djeluju već u trenutku mazanja.

To znate, i to se vjerojatno trudite "ispoštovati". No jeste li sigurni da faktor nanosite baš na savršeno ispravan način? Ispitivanja su, naime, pokazala da većina ljudi preskače ove dijelove tijela, a tek nakon dijagnoze im postane jasno da su to činili. Odnosno, da nisu. Evo o kojim je "skrovitim mjestima" riječ:

1. Uši

Jedan od najosjetljivijih dijelova ljudskoga tijela ujedno je i onaj na koji strastveni kupači i sunčači najčešće zaboravljaju. Nekima je i čudno premazivati nimalo za to zgodne uške. No, potrebno je, savjetuju dermatolozi za Self. Uši često izgore na suncu, a ukoliko primijetite neobične krastice na njima, potražite savjet liječnika.

I ne, kosa nije dovoljna zaštita, kao ni šešir.

2. Skalp i rub oko kose

Za ćelave i izbrijane slijedi savjet koji ne bi smjeli ignorirati: mažite glavu! Za ostale se pak osjetljivim područjem, onim koje najprije nastrada, pokazao rub oko kose koji rijetko štitimo zaštitnim faktorom iz straha da ne poremetimo frizuru. No kako biste ionako po povratku s plaže trebali kosu isprati od soli i prljavštine prikupljene tijekom ležanja u pijesku, ne brinite o malo kreme.

Ljeto na plaži može nanijeti ogromnu štetu vašoj kosi: potrudite se držati barem ovih 'zlatnih pravila', u protivnom ćete uskoro žaliti za nekadašnjim sjajem i dužinom

3. Kapci

Koža oko očiju najosjetljivije je područje vašega lica, ono najpodložnije oštećenjima, prvim boricama i naborima. Ako vas oči peckaju nakon nanošenja kreme, potražite onu mineralnu ili pak onu s oznakon "sensitive skin".

4. Usne

Meke, pune i hidratizirane usne neka vam budu prioritet. Ako niste spremni ulagati u specijalizirane "mazalice" s faktorom u "sticku", nanesite istu zaštitu koju nanosite na lice.

5. Vrat i prsa

Ako su oči prve na listi dijelova tijela koje će nagrditi bore, prsa su svakako - druga. Kako biste to izbjegli, nanosite opetovano pozamašan sloj kreme za sunčanje na ovo područje. Kod kuće se pak potrudite dobro ga hidratizirati serumima i kremama za lice s hijaluronskom kiselinom - što je dobro za lice, dobro je i za vrat i prsa.

6. Nadlanice

Ne želite grubu i pocrnjelu kožu na jednom od najizraženijih dijelova tijela. Pobrinite se da šake dobro namažete kremom, baš kao da stavljate onu "običnu", za ruke...

7. Predio noge iza koljena

Dio kože koji apsolutno ne bismo trebali preskakati. Naime, kako kaže dermatologinja Mary L. Stevenson za Self, naročito je kod žena ovo područje podložno stvaranju melanoma.

8. Stopala

Imajte na umu ne samo zdravstvene opasnosti preskakanja nanošenja kreme na ovo područje, već i neugodu ako izgorenih stopala uđete u tijesnu večernju obuću... Žuljeve na opeklinama od sunca ne bismo poželjeli ni najgorem neprijatelju...