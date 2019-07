'​Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac!' rekao je Splićanima don Damir Stojić i otkrio što mu se prije tri dana dogodilo na molitvi oslobođenja; 'Vidio sam kako je Isus nagrnuo preko mene...'

"Ne biste mi vjerovali kad bih vam rekao u kolikom mi broju muškarci znaju doći u ispovjedaonicu i kazati da imaju problem s pornografijom. To je toliko uzelo maha da kad govorim javno o ovom problemu počnem redovito dobivati prijetnje smrću.



Iza svakog abortusa glavni je krivac muškarac koji je zakazao. Dragi muškarci, budite muškarci, stanite iza svojih djela. Pobačaj je glavno prokletstvo hrvatskog naroda.



Ne zanima me što naše udruge o tome govore i što zakon tvrdi, on je pokvaren, kriv, loš, treba ga promijeniti" - rekao je na sinoćnjoj duhovnoj obnovi u Mravincima don Damir Stojić (46), svećenik poznat po svojim gorljivim, mnogima kontroverznim stavovima.



Pred nekoliko stotina ljudi, od kojih su mnogi došli iz Splita i okolnih dalmatinskih mjesta, svećenik je kazao da je prije tri dana doživio svojevrsno oslobođenje vidjevši živog Isusa Krista.

'Imao sam strahove'



"On je puno bliži nego što vi mislite. Živ je i prisutan među nama. Teško mi je ovo priznati, ali u zadnje vrijeme sam imao strahove kao da će mi se nešto dogoditi. Jedan moj bivši student, sad je oženjen i ima troje djece, odveo me na molitvu oslobođenja. Nije bitno gdje ni kod koga.



Osoba koja je molila imala je dar spoznaje i u trenutku je dobio sliku i rekao: Damire, vidim te kao dječaka kako stojiš ukočen u strahu na nekoj cesti, a iza tebe je neko grmlje.



Odmah mi je došla slika kako sam se kao dječak igrao blizu ceste i odjednom čuo kočenje gledajući auto kako ide prema meni. Stalo je pet centimetra od mene. Nakon toga sam trčao kući, zaključao se u WC, nisam znao izaći, pa su kasnije provalili da me izvuku.



Sad je i meni došla slika, vidio sam sebe, što sam nosio. Sedmi mjesec '78. u Hercegovini ispred moje kuće, selo Draginići blizu Međugorja. Vidim kako stojim kao dječak i kako Isus u bijeloj haljini stoji, nagrnuo je preko mene i auto je naslonjen na njega. Ja sam to vidio" - rekao je Stojić.



Dotaknuo se i društvene slike u hrvatskom društvu, kazavši da su Hrvati izrazito psovački narod.

Nema blagoslova dok psujemo Boga



"To je toliko odvratno, ne mogu vjerovati. Nigdje to nisam vidio. Sramim se. Kad sam '93. iz Kanade došao u Hrvatsku zatekao sam se na Bregani u pet sati ujutro i htio poljubiti carinika od radosti, a on je nekom svom kolegi u tom trenutku tako sočno opsovao Boga.



Nema blagoslova u hrvatskom narodu dok psujemo Boga. Ne psuje samo narod. Ima i naših svećenika koji ne vjeruju u Boga i u ono što govore na misama. Oni žive u teškom grijehu. Možemo mi upirati u Amerikance, ali svaki njihov političar završi svoj govor tako da kaže: Bog blagoslovio Ameriku (God bless America). Kad ćete kod nas vidjeti i čuti nekog našeg političara da se narodu obrati s: Bog blagoslovio Hrvatsku!



- Možda će se netko naljutiti, ali nemojte čitati medije. Nemojte! Čak ne vjerujem više ni vremenskoj prognozi. Vjerujem sportskim rezultatima. Nažalost, to je tako. Naš narod izmišlja. Hoću reći da ne trujete svoje srce otrovom, kojekakvim serijama, pornografijom i raznom glazbom.



Čitao sam negdje da Hrvati troše milijarde kuna svake godine na praznovjere. Kad gurui iz Maroka dođu na zagrebački Velesajam, redovi su ogromni. Dakle, imamo problem. Nemojte se iznenaditi, Sotona, Lucifer, može nekoga ozdraviti, ispraviti nečiju kičmu, dogodi se da tumor nestane.

Homoseksualni čin



On to može. Droga, alkohol, kocka, kladionice, masturbacija, kontracepcija, predbračni odnosi, sve je to uzelo maha. Homoseksualni čin... To nije dostojanstveno čovjeka - tvrdi Stojić koji je na to pobrao veliki pljesak, a u svom se govoru dotaknuo i odnosa neviste i svekrve.



- Veliki je to problem u Hrvatskoj - rekao je, na što je jedna gospođa do nas duboko uzdahnula, potvrdivši njegove riječi.



Roditelji se miješaju u živote svoje djece i time ugrožavaju njihov brak. Majke to ne shvaćaju, a neviste bi trebale imati više poštovanja prema njima - poručio je.



Stojić je također rekao kako svakog petka posti i da je tada na kruhu i vodi. Iako ga već u četvrtak glava toliko zaboli kad se sjeti da mora postiti, istaknuo je da je post najsnažnije oružje u borbi protiv zla, isto tako i da on onima koji mu dođu na ispovijed daje samo velike pokore.



Priznao je i kako je imao velikih problema s učenjem hrvatskog jezika, a najveću su mu muku zadavali naši padeži, ali i teško izgovorive riječi. Jednom je tako umjesto da traži bateriju u trgovini pitao uloške, što je izazvalo salve smijeha među vjernicima koji su pažljivo slušali svaku njegovu riječ.



Jednom od svojih velikih pobjeda smatra to što je nakon 20 godina uspio prestati pušiti. Otkrio je i da je poluslijep jer slabo vidi na desno oko, no ponekad mu se tijekom molitve i služenja svete mise vrati vid što je protumačio kao Božji znak.