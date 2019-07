Mlada mama stvorila je svojim rukama najoriginalniji suvenir otoka: žene su poludjele za njenim malim remek djelima od vune; Otkriva i jednu šokantnu činjenicu

– Neki kažu da im izgledam kao vudu stručnjak – govori nam kroz smijeh Nikol Jakopic Donadić dok tankom iglom, brzim i sigurnim pokretima, bode vunu i stvara pravo malo remek-djelo.

Nikol je prije samo četiri mjeseca (ni sami nismo mogli vjerovati) započela s izradom slika i nakita od vune. No, ne bilo kakve vune, već one paških ovaca. U tren oka, ispred nas, od šarene vune uzdigao se Velebit, zatim se stvorio pašnjak, a na njemu, poznate paške ovce.

– Mama daj i malu ovčicu stavi – slatkim glasom zamolila ju je kći Jana, inače vrijedna mamina asistentica od vune.

– Nije ovo toliko teško, samo treba uhvatiti ruku. Meni je ovo zapravo jedna vrsta antistres terapije. Zamislite samo graditi suhozid od vune – kaže nam Nikol, dok joj muž Ante dobacuje kako je sve to super i krasno dok se ne ubodeš! Zna on, pomagao joj je posljednjih mjesec dana u pripremi prve izložbe nakita i slika od filcane vune njezina novog brenda Woolly Handmade.

Da, Nikol je već toliko toga napravila da je organizirala i svoju prvu izložbu u Kneževu dvoru u centru Paga. Na zidovima tako visi 36 slika, sve inspirirane paškim pejzažom, dok se na stolovima nalazi dvadesetak kompleta unikatnog nakita i čak sedamdesetak pojedinačnih komada. Izložba je to koja ni jednog posjetitelja, i domaćeg i stranog, ne ostavlja ravnodušnim.

No, kako je jedna Zagrepčanka stvorila možda najoriginalniji suvenir otoka Paga?

Nikol je po struci diplomirani inženjer tekstilne tehnologije i oduvijek se bavila kreativnim radom. Kao studentica, dobila je i Rektorovu nagradu za svoj rad koji je obuhvaćao niz kolaža na temu op-arta, odnosno što sve može poslužiti kao inspiracija za kreiranje tekstila. Imala je nekoliko samostalnih izložbi vezanih uz tekstil, u Sloveniji i Hrvatskoj, no dovoljan je bio jedan YouTube video da se ova mlada majka dviju djevojčica okrene jednom kompletno drugom materijalu i stvori svoju priču.

– Dok sam bila trudna s mlađom kćeri Tijom, često sam gledala YouTube i jednom slučajno naletjela na neku curu koja je spomenula mokro filcanje vune. Prvi put sam tada uopće čula za tu tehniku, no odmah sam se zainteresirala, toliko da sam naručila igle i krenula gledati online vodiče za početnike – govori uz osmijeh Nikol, dok kida sitne dijelove sa šarenih klupka vune. Naime, osim što postoji obična, bijela vuna, Nikol je pronašla čovjeka u Koprivnici koji boji vunu. A da priča bude zanimljiva, obitelj njezina muža Ante tradicionalno se bavi ovčarstvom te i danas imaju svoje stado.

– Ja sam joj glavni diler vune – govori nam Ante ozbiljno, tiho, da susjedi ne čuju. Nasmijali smo se i pitali koliko je uopće vune potrebno za jednu takvu izložbu.

– Ne bi vjerovali, ali u cjelokupnu izložbu uloženo je možda dva kilograma vune. A zamislite, samo se na otoku Pagu godišnje baci 30 tona vune! Mi smo zapravo ekološki problem pretvorili u posao – otkrila nam je Nikol šokantnu činjenicu, te izrazila želju da se barem više ljudi uhvati sličnih stvari kako bi se viškovi vune kvalitetno iskoristili.

Vuna je nekad bila izuzetno cijenjena sirovina od koje su se izrađivali razni predmeti, od odjeće, obuće pa sve do torbi i tepiha. No, danas, uz sve dostupnije sintetičke materijale, vuna je jednostavno postala nepoželjan nusprodukt uzgoja ovaca.

– Vuna domaće ovce pramenke relativno je gruba, nije poput merino, no i ona ima svoje draži. Kad je dobijem pod ruke, često nađem sitne ostatke bilja i zemlje, i to je zapravo ono što čini ovaj nakit i slike posebnim. Vi sa sobom nosite dio otoka – istaknula je Nikol, dodavši da nakit isključivo radi mokrom tehnikom kako bi bio što finiji i ugodniji za nošenje. Osim što je lagan i prozračan, ovaj nakit jednostavno poželite taknuti. Ta predivna mala klupka vune, spojena u nizu i savršeno okrugla, podsjećaju na vunene perle te su jednostavno nešto posebno čime će se žena isticati u masi.

– Žene su oduševljene! S obzirom na to da je izložba prodajnog karaktera, već su dosta toga rezervirale. Zaista sam sretna jer nisam očekivala ovoliko pozitivnih komentara – priznala je Nikol te dodala kako je nakon slika, s nakitom počela sasvim slučajno, kad je napravila prvi privjesak u obliku male ovčice za svoju Janu.

Planova za budućnost ne fali. Osim velikog broja ideja za nove vunene projekte, koje nam nije željela otkriti, cilj je izići na tržište.

– Da, voljela bih imati svoje malo prodajno mjesto, što ćemo probati ostvariti već iduće godine. Malo sam zakasnila ovu sezonu, ali kao što sam vam rekla, tek sam zapravo otkrila ovaj svoj talent i došla na tu ideju, no vjerujem kako ovo zapravo može biti jedna lijepa priča – zaključila je Nikol. I mi se slažemo s njom te vjerujemo kako je Pag dobio svoj novi unikatni, made in Croatia, suvenir.

Tehnika filcanja stara je više od osam tisuća godina i njome se može izrađivati manje-više sve, od igračaka do nakita i odjeće. To je tehnika obrade češljane vune koja se temelji na svojstvu vlakana da se međusobno isprepleću i mrse. Postoji više vrsta filcanja, a najčešće se radi mokro i suho filcanje s iglama. Suho filcanje je nježnija tehnika za one koji vole preciznost i detalje.

– Kod filcanja je nemoguće postići dva ista proizvoda jer se miješanjem više nijansi vunenih vlakana dobivaju različiti tonalitet i različita gustoća pa nije moguće dobiti dvije iste stvari – pojasnila nam je Nikol Jakopic Donadić, dodavši da je zbog toga svaki proizvod unikatan.