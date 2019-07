Zanima vas feng-shui uređenje? Po njemu nipošto nemojte kao par spavati na dva madraca, a evo kakav navodni utjecaj na sve imaju i vrata

Spavaća soba uređena na principima feng shui-ja bit će pravo utočište ljubavi, inspiracije, mira i odmora, i zato je jedna od najvažnijih prostorija u vašem domu. Dobar san čuva nam zdravlje, podiže imunitet, čini nas produktivnijima na poslu, ugodnijim ljudima, ali utječe i na ljubavni život i karijeru.



Pravila koja vam donosimo uspostavit će harmoniju obitelji koja će uživati ​​u dobrom zdravlju, uspješnim odnosima i materijalnom blagostanju. Sve principe nije moguće uvijek ispoštovati, ali pokušajte im se barem približiti, pogotovo ako tek planirate svoj životni prostor.



Idealan smještaj spavaće sobe je da bude što dalje od ulaznih vrata, u pasivnom dijelu doma. Dakle, da nije u zoni gdje je dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica i ulaz, prostori u kojima aktivno živimo. Kuće često u donjoj etaži imaju aktivni dio, a na gornjoj etaži je pasivni.



Energija koja ulazi u dom kroz ulazna vrata usporit će se kroz unutarnji tok i zbog tihih i opuštenih trenutaka u najtišem dijelu vašeg doma ili kuće. Svrha spavaće sobe je samo jedna - punjenje baterija za sljedeći dan, i zato je ključno to uzeti u obzir pri odabiru opreme za spavaću sobu.



Važno je da spavaća soba ne bude prevelika, jer je u tom slučaju energija vrlo yang, što u praksi znači da je aktivna i da će biti teško ispuniti je svojom energijom senzualnosti, mira i opuštanja. A ako je, s druge strane, prostor premalen, to je vrlo jin, što može izazvati osjećaj klaustrofobije. Preporučljiva veličina spavaće sobe je između 14 i 18 metara četvornih za dvije odrasle osobe.



Najbolji oblik spavaće sobe je kvadrat ili pravokutnik bez kutova koji bi nedostajali u prostoru ako gledamo tlocrt sobe. Prostor u obliku slova L, na primjer, zbog kupaonice i WC-a može biti problem. Stvara kut koji nedostaje i koji ometa energiju koja kada kruži po prostoriji stvara neugodne strelice, a najgore je ako su ove strelice usmjerene izravno u krevet.



Ambijent u spavaćoj sobi mora biti opuštajući, jer je soba namijenjena za odmor i spavanje, pa je važno pobrinuti se za uklanjanje bilo koje uznemirujuće energije koja bi mogla poremetiti san. Feng Shui spavaća soba mora biti čista, uredna, bez suvišnih stvari koje smanjuju protok energije, stoga uklanjajte sve stvari koje u njoj nisu potrebne.



Položaj kreveta stoga je najkritičniji u feng shuiju, jer je to mjesto u kojem se odmaramo i pripremamo za novi dan, a tamo smo i najranjiviji. Uostalom, uvijek imajte na umu da trećinu života prespavamo pa bi to trebalo i obaviti u što udobnijem krevetu i ambijentu, tim više što smo tijekom sna bespomoćni i nezaštićeni pa time i najviše izloženi negativnoj energiji.



U feng shuiju je jako važno poštovati i strane svijeta, jer i one utječu na kvalitetu sna.

Izbjegavati kružne ili vodene krevete



Svaka zona ima svoje značenje, pa je tako SZ (sjeverozapad) zona oca, odnosno muškarca, i kao takva ima simboliku nositelja obitelji. Nepovoljno je ako je dječja soba smještena u zoni sjeverozapada. Dakle, u slučaju da dijete spava u sobi koja se nalazi na sjeverozapadu, sa svojom energijom koju SZ nosi, može u dijete unijeti energiju nositelja obitelji.



Po idealnoj varijanti dobre zone za spavaću sobu su sjeveroistok, sjeverozapad, sjever, i za dječju sobu istok.



Kao i soba, krevet bi trebao biti četvrtast ili pravokutan. Izbjegavajte kružne ili vodene krevete. Parovi bi trebali spavati na madracu koji je u jednom komadu, a ne na krevetu s dva madraca, jer to donosi nestabilne odnose i može čak dovesti do prekida u odnosima između partnera.



U ovom slučaju, rješenje može biti nešto što povezuje madrac - na primjer, zajednički sloj, nadmadrac, ali samo kao privremeno rješenje.



Što se tiče pozicije kreveta u spavaćoj sobi, najbolje ga je smjestiti dijagonalno od vrata s uzglavljem naslonjenim na zid, jer nam taj položaj daje osjećaj sigurnosti i potpore. Probajte izbjeći položaj kreveta nasuprot vratima ili u liniji s vratima. Ovaj položaj, koji se naziva i ‘položaj smrti’, može biti vrlo opasan, posebice ako vrata vode prema kupaonici.



Mnogi ljudi koji su imali ovaj položaj kreveta razvili su zdravstvene probleme u srednjem dijelu tijela te se žalili na kvalitetu života.



Izbjegavajte smjestiti krevet u kutu sobe, ispod prozora, jer kada spavamo direktno ispod prozora, energija izvana lakše dopire do nas i remeti san. Nije dobro imati ništa prijeteće ili štetno iznad glave, tako da nisu poželjne grede ispod kojih biste spavali, ali ni spavanje u kutu potkrovlja dulje vrijeme. Ako je moguće, pokrijte grede umjetnim stropom ili tkaninom. Slično tome, viseći ormari i police za knjige imaju sličan loš učinak na glavu. Učinak je sličan učinku greda. Ako je moguće, pomaknite ga tako da je prostor iznad glave slobodan.



Što se tiče materijala, feng shui preporučuje drveni krevet uzglavlja u jednom komadu, odnosno spojenog uzglavlja s krevetom koje nije previsoko, manjeg podnožja te praznog prostora ispod kreveta kako bi energija nesmetano cirkulirala. Podnica od kreveta trebala bi biti rešetkasta i drvena.



Bitno je da se s obje strane kreveta može prolaziti, dakle da krevet nije naslonjen na zid s dvije strane – jer time su oba partnera ravnopravna. Treba izbjegavati rasvjetu neposredno iznad kreveta, jer je u tom slučaju podsvijest stalno na oprezu iz straha da bi teško tijelo moglo pasti na nas. Stoga odaberite prigušenu rasvjetu, jer jarka svjetla prije spavanja narušavaju kvalitetu sna.