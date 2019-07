'U Avnojevoj ulici u Splitu pobijedija san s Fiaton 850, a lipotica Anita Baturina stavila mi je vijenac oko vrata! Posli je postala žena Miše Kovača...': legendarni vozač s nama je podijelio uzbudljive uspomene

Koliko je automobilizam sport, a koliko oktansko ludilo, prijepor je koji će u javnosti postojati koliko i sam automobilizam. No, jedan od onih koji je već sad u analima kontroverznog sporta u lokalnim okvirima upisan zlatnim slovima jest Damir Katunarić (68), jedna od živih legendi, trofejni "oldtimer" koji još itekako "vozi".



Šjor Damir je, naime, dugogodišnji sportski tajnik "Splitskog autokluba" pod čijim se okriljem proteklog vikenda održala 22. nagrada Malačke "Sveti Dujam 2019.", jedina respektabilna automobilistička natjecateljska smotra u Dalmaciji na jednoj od dvije najsigurnije brdske staze u Republici Hrvatskoj, na lokalitetima Kaštelanske zagore.



– Dogodine slavin pedeset godina bavljenja automobilizmom - na još jedan važan datum podsjeća nas Katunarić. Hej, pedeset godina!



Dakle, zlatni pir s trkaćim vozilima šjor Damir sklopio je prije pola stoljeća, a prva ljubav bio mu je – Fiat. Tijekom bogate sportske karijere nagrađivan je za vožnje najpoznatijim "Talijanom" i – "Jugoslavenom".



– Je, u moje vrime vozilo se najviše Fiata i Yuga, a kasnije i Lanciu. Nije bilo toliko marki auta, niti Japanaca ka danas. A nije bilo ni inflacije pehara; za osvojit jedan tribalo se dosta oznojit i prašine nagutat.



Svoj prvi pehar san, sićan se ka jučer, osvojia u Avnojevoj ulici u Splitu na državnoj pozivnoj trki 1971. godine. Bija san sa Fiaton 850 i u svojoj kategoriji pobijedija; Anita Baturina, tadašnja lipotica koja je kasnije postala supruga Miše Kovača, osobno mi je stavila pobjednički vijenac oko vrata.

80 iljada dinara potrošija san u 'Arkade'



U ono vrime su još uvik bile izdašne i novčane nagrade; dobija san osandeset iljada tadašnjih dinara! Misec dana san ih trošija s društvon u "Arkade"...



Iste te godine u svojoj je kategoriji bija nagrađen i Goran Štrok, inače desetak godina stariji od mene. On je osvojia čak petsto iljada dinara, i sve je bija donira za izgradnju autoputa Zagreb-Split – prisjeća se Katunarić.



Iako je u svojoj dugoj karijeri osvojio tristotinjak pehara, najznačajnije je teško skupio...



– Puno puta san bija drugi, treći, pa i četvrti. To isto nije bilo loše, jer je u doba Jugoslavije čak prvih šest dobivalo novce a prva trojica uz to i "lovorike". Autotrke su podržavali jaki sponzori, velika poduzeća ka "Jugoplastika", nekadašnja "Ina", i druga.



Ja san, konkretno, penziju zaradija vozeći jaja u zagrebačkoj "Agrokoki" – predstavništvo Split. Je, vozija san jaja, nikad prebrzo, da se ne razbiju (smijeh). "Agrokoka" mi je ujedno bila i sponzor – napominje naš sugovornik.



Drugu veliku pobjedu nakon one iz 1971. Katunarić je doživio tek 1986. godine; iako je "Juga" još bila stabilna, novčane nagrade već su bile skoro pa sasvim ukinute.



– Pobijedija san vozeći Yuga, glanc-novog iz Kragujevca, koji je bija (kakva ironija!) odveden na doradu motora u Sloveniju, zemlju di se Jugoslavija simbolično najprije raspala. Vozile su se, te osandeset i šeste godine, utrke diljem Jugoslavije: u Rijeci, Kragujevcu, Kraljevu, Slavonskoj Požegi, na Grobniku...

Od SOFKE hranarina od iljadu maraka



Bilo je osam brdskih i osam kružnih trka, ja san pobijedija u grupi A s prosječnom brzinom od 153 kilometra na sat. Tada se vozilo najviše do dvista kilometara na sat... Onda san opet bija prvi 1988. godine, i to je u stvari bilo moje zlatno doba. Pet godina bija san u državnom vrhu i prima od tadašnje "SOFKE" (federativnog Saveza sportova, nap. a.) hranarinu u visini iljadu maraka misečno; tako je, zvalo se baš "hranarina", i bila je to lipa para – iskren je Katunarić, koji je nastavio voziti trke i nakon raspada Jugoslavije, u mladoj zemljici Hrvatskoj.



– Automobil Yugo je nakon devedesete iša u povijest, pa san preša na Lanciu; uglavnom san osvaja druga i treća mista na utrkama devedesetih godina. Smišno mi je šta sad opet na Malačkoj gledan na desetke Yuga, doduše ovaj put u konkurenciji povijesnih vozila.



To nije revijalna smotra, nego su se utrkivali u svojoj kategoriji – napominje Katunarić, ponosan što je u svojstvu sportskog tajnika uspješno "odvozio" još jedno ljeto Gospodnje na Malačkoj. I to vruće...



Na poslijetku, nismo odoljeli upitati ga kako to da je desetljećima bio tako dobar vozač, a tako je visok čovjek? Lijepo je on, bez daljnjega, "figurao" u automobilističkom odijelu, kao neki filmski glumac, ali poznato je da su košarkaši visoki, a automobilisti "mali i papreni".



- Visina mi nikad nije bila problem ni u čemu. Ipak sam ja Dalmatinac – osmjehnuo se Damir Katunarić, legendarni automobilist iz Splita.