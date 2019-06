Najintimniji dio životnog prostora dugo vam zadaje brige? Donosimo genijalne ideje i savjete kako stvoriti sjajan banj u skučenim prostorima

Mala kupaonica znači samo jednu stvar, veliki problem. Problem koji zadaje brige svakome tko želi da mu najintimniji dio životnog prostora izgleda lijepo, a u isto vrijeme i funkcionalno. Zahtjev lijepog nije teško izrealizirati, na tržištu postoji toliko predivnih pločica, kupaonskih blokova, detalja, koncepta koji u konačnom izgledu mogu pružiti sliku nalik onima iz modnih magazina.



No što ćemo s funkcionalnošću, kako te zahtjeve unijeti u cijelu priču? Nije lako, ali ima rješenja, kao i uvijek na bazi trikova, koje stručnjaci i dizajneri interijera rado koriste u praktičnom dijelu posla. Pa krenimo, poslušajte njihove bazične savjete, jer neke od njih možete iskoristiti i kada vas ne muči manjak kvadrata.



1. Pločice



Neka budu svijetle. Bež, bijele, boje kreme ili vanilije, sivkaste, protkane detaljima. Male kupaonice ne gušite tamnim bojama, izraženim teksturama, mozaicima, slikama, jer iako imaju funkciju iznimne dekorativnosti, u borbi s kvadratima donose samo zgušnjavanje prostora. A to je upravo suprotno od onoga što želimo postići.



Stoga, idemo na svijetlo, koje ne mora neizostavno biti i dosadno, jer uvijek postoje detalji koji ovoj priči daju životnost. Dizajneri se u malim kupaonicama vole igrati s pločicama većih dimenzija, koje se protežu od poda u pravcu plafona. Ponekad se odluče i na šušur, u prostoru bi se reklo eklektiku, pa svjetlini suprostave življe, ali komplementarne boje pločica u prostoru oivičenom tušem.



Time zapravo pričaju priču u priči, koja na određeni način ipak diže financijsku stranu priče. Naravno, može i bez toga, no ako se netko poželi igre, savjet imate.



2. Svjetlo



Jedan od najbitnijih dijelova priče. Ne smije biti prejako, a još je lošije ono slabo. Svjetlo neka bude što čišćeg tona, bez žutih tonova, a osim glavnog na središtu prostorije, svakako bi u kupaonskom elementu trebalo biti još jedno dodatno.



Za manji prostor preporučaju se ugradbena svjetla ili plafonjera jer ne zauzimamu puno mjesta, a ukoliko se ipak odlučite na visilicu, neka bude što neutralnijih tonova kako vam ne bi vizualno smanjivala prostor.



3. Tuš ili kada



Da, ovo je prilično zanimljiva dvojba. Tuš svakako zauzima manje prostora, pa je zato pogodan u ovakvom tipu kupaonica. No zanimljivo rješenje su i manje kade kojih ima na tržištu, a posebice one ovalnog oblika ili kutne. Kada svojom masivnošću može biti doslovce trn u oku, ali imamo trik.



Obucite je u pločice kojima ste obložili zidove i pod. Tako ćete je kamuflirati, stvoriti kompaktnost. A ako imate dobrog keramičara koji će kadu dobro centrirati, i napraviti vam još malo dodatnog prostora uz dijelove gdje se kada hvata zida, imate bingo!



Time ćete dobiti dodatnu poličicu na koju možete staviti šampone, pjene za kupanje, kupke, spužvu, sve ono što ionako volimo imati u malim hedonističkim ritualima.



4. Police



U kupaonici ih toliko puno treba, jer toliko puno stvari imamo. Dezinfekcijska sredstva, praškovi za pranje, omekšivači, bjelila, sapuni, ručnici, kozmetika, šminka, kod nekih su tu i lijekovi, ako imate i kućnog ljubimca i njegove potrepštine. I zato pažljivo promislite kako ih postaviti.



Ako imate prostora za ormar, svakako ga ubacite i u njega stavite što više ladica. Ako nemate, uzmite viseće ormare, ili napravite police koje će ići do vrha. Možete ih staviti na mjesto s kojeg ste deložirali bojler, nakon čega ćete tek uvidjeti koliko vam je prostora zauzimao.



Iskoristite prostor ispod kupaonskog sklopa, a po potrebi neke stvari stavite i oko školjke. Taj dio je uglavnom prazan, pa ga ovako možete adekvatno iskoristiti.



5. Pomični namještaj



Onom tko ga je smislio treba dati nagradu, idealan je za male prostore, tako funkcionalan. Ali birajte onaj tip višeg, užeg, s metalnim poličicama, na koje možete smjestiti neophodne sitnice.



6. Ogledalo



Jako je važno, a pametno postavljeno može dati i dubinu cijelom prostoru. Ako imate kupaonski ormar, instalirajte ogledalo na njegova vrata. S vremenom ćete uvidjeti koliko s dobro postavljenim rasvjetnim tijelom reflektira svjetlo i cijeli prostor čini širim, većim.