Jeste li čuli za Splićanku Gjerminu Jasnu Radman? Do prije tri tjedna kada je u noći, u 101. godini napustila ovaj svijet, najstariju našu sugrađanku? Ženu koja se deset godina u Rimu družila s najslavnijima ljudima talijanske javne scene. Svekrvu legendarne glumice Bebe Lončar s kojom je u prisnom, emotivnom kontaktu ostala do smrti.

Ljubiteljicu mode, putovanja, lijepih dućana i majku dvojice poznatih poduzetnika Željana Radmana, vlasnika splitskog restorana "Pimpinella". I Josipa Dikana Radeljaka s kojim je 1992. godine, nakon što ju je izbacio iz svoje vile u predgrađu Rima, naprasno i zauvijek prekinula sve odnose.



- Taj ju je trenutak ubio. Nakon povratka u Split više nije nikada htjela biti sudionik društvenog podmarjanskog života. Ali onaj svoj temperament, ljepotu življenja ponovo bi slavila tek kada bi sa mnom i mojom suprugom odlazila na putovanja. U Beč, Zagreb, na kruzere.



Tada je onaj njen špirit, bekrijski način života koji je obožavala, opet izlazio na površinu - priča nam Željan Radman, sin koji joj je nakon Rima postao čvrsta životna okosnica.



Sve je u Gjermininu životu bilo drukčije. Rođena je u Boliviji, u kojoj su joj majka i otac, Nerežišćani podrijetlom, otišli u pečalbu. Kada joj je otac tamo i umro, majka se s nekoliko djece i ušteđevinom vratila u Split, i mudro počela graditi i prodavati kuće u Splitu.



U ono vrijeme to je bila radikalna pojava, ali takva da je djeci omogućila život izvan siromaštva. Gjermina je u braku s prvim suprugom dobila sina Josipa, kojem s nepunu godinu dana u ratu umire otac.



Starijeg sina praktički na rukama je provela kroz cijeli rat. Nakon toga se udala za drugog muža, Bračanina, s kojim je dobila mlađeg Željana. On se pak sjeća kako je njihova kuća uvijek bila puna, tatinih prijatelja, Dikanove družine, i po 20 njih koji su dolazili na bakanalije koje je Gjermina s guštom pripremala.

Vrsna kuharica

- Dočekala bi ih našminkana, isfrizirana, tip-top obučena. Otvorila bi vrata, i odmah krenula s finim aperitivom. A u loncima bi se kuvale divote, njena poznata divljač, pašticada. Nikada, nigdje u životu, a ugostitelj sam, ja tako nešto probao nisam.



O tim su delikatesama pričali svi koji su ih probali, a tajna je bila u dugom kuvanju, bez vode i vina, samo s prošekom i kvasinom.



Ja sam se kao mali uvijek motao oko teća, promatrao je, učio. Evo nije čudo da san posta vlasnik restorana. Ostavila mi je tekicu punu recepata, rukom su napisani, brojni dolaze od njene matere - kaže Željan.



Kada se Dikan oženio za ljepoticu Bebu Lončar koja je u Italiji već bila sinonim za glumačku zvijezdu, Gjermina se iz Splita, u kojem je dugo godina radila u Željanovu kultnom kafiću "Semafor", preselila u Rim.



Deset godina je živjela slasti visokog rimskog života, bila domaćica u njihovoj vili. Domaćica i u supetarskoj kući, gdje su Josip i Beba provodili nekoliko ljetnih mjeseci.



Brinula se da ukućani žive ugodno, odgajala njihova sina Lea. Uživala je, kaže Željan. S Bebom je guštala Belle Italia život.



Putovale su zemljom, odsjedali u najboljim hotelima. Večeravali i ugošćavali javnosti dobro poznata imena. Kupovali finu garderobu. Živjeli filmski. Ali i film jednom ima the end.



- Dogodio se kada je počeo dugi, bolni, grubi raspad Josipova i Bebina braka - kaže Željan prvi put otkrivajući kako je raspad došao kada je Dikan svoju majku, nakon što je stala na Bebinu stranu, izbacio iz rimske kuće.



Dugo se nagađalo je li Željan u tom trenutku bio u vili. Sada je i to konačno razjašnjeno, Željan je uistinu bio tu, nazočio je velikoj, teškoj svađi, punoj verbalnih napada. I on je bio taj koji je, priznaje nam, spakirao majčine stavi i odveo je u Split.



- Bio sam tu u toj vili kada se to dogodilo. Bilo je užasno, grube scene verbalnog sukoba u kojem moja majka, koja je Dikana, svoga ljubljenog sina obožavala, ali je obožavala i Bebu, nije željela stati na njegovu stranu.



Majka je u karakteru bila živi temperament, a Dikan je njena preslika. No na Bebu nije dala, obožavala je svoju nevjestu. I nakon razvoda stalno su bile u kontaktu, čule su se barem jednom u 15 dana. Vidjele su se jednom u Beču. Zadnji put su razgovarale dva tjedna prije majčine smrti - veli Željan.

Nije mogla gledati Bebine suze

Kaže kako je Gjermina s tugom prihvaćala kraj braka, ali ne i mučni način njegova odvijanja. A scene kojima je nazočila, a i on im sam svjedočio, bile su teške. I kada je još jedna u nizu svađa eksplodirala, ona nije mogla mirno gledati Bebine suze, kaže Željan.



- Moj polubrat je takav, temperamentan je, dominantan čovjek. Ista majka po naravi. U naravi je takav da ili si s njim, ili si mu neprijatelj. Kada je uvidio da je majka stala na Bebinu stranu, počeo je urlati da se kupi iz vile. To je bilo nešto strašno. Spakirao sam njene stvari, sjeo je u auto i otišli smo kući.



Gjermina više nikada nije čula ni vidjela Lea, unuka o kojem se deset godina brinula. Nikada nije vidjela unuku Lanu koju je moj polubrat dobio u braku s pokojnom glumicom Enom Begović. Do kraja života više nije uspostavila sa svojim ljubljenim sinom majčinski odnos. To što ju je sin izbacio iz svog života, prebrisao je, slomilo joj je srce.



Ali bez obzira na to, nije mu oprostila ni kada joj se javio. A javio se nekoliko puta. Koliko sam shvatio, on ju je zvao da se pomire, ali pod uvjetom da mu se ona ispriča. Moja majka tako nešto ne bi nikada učinila, jer ništa loše nije napravila. Zato je rat trajao do kraja njenog života - govori nam Željan.



Kaže kako ju je Josip duboko povrijedio, ne zbog činjenice da je uništio njen rimski život nego zbog toga što je shvatila, kaže Željan, da ona svom sinu nije predstavljala ono što je ona do tada mislila. S povratkom u Split se povukla od javnosti. Nije se družila s ljudima, malo je izlazila vani.



Ranjavale su je i stalne svađe, medijske trakavice, sudski procesi koje je vodila s Josipom. Živnula bi tek kada bi je Željan poveo na putovanje. U Beč, u Prater gdje se obožavala voziti na kotaču, u obilazak finih dućana, na ručkove kod njihova prijatelja Željka Radića Merla, vlasnika restorana "Kornat".

'Pa kad me misliš zavrtit?'



Smijala se kao mlada cura kada su odlazili na kruzere. Tek tada bi ponovo oživjela punim životom.



- Na jednom smo putovanju pijuckali u vinskom salonu, bila je glazba i moj ju je prijatelj digao na ples. Imala je tada više od 90 godina, ali i dalje je bila tip-top sređena, s odličnom frizurom. I tako plešu oni, ali se ona uzjoguni i kaže: "Ma čekaj, pa di ti je živost, pa je l' ti ovo nazivaš plesom? Pa kada me misliš više zavrtit?"



A kada je drugi pitao hoće li ići spavati, jer je već jedan iza ponoći, ona je samo dobacila, pa kakvo spavanje, čeka nas disco. Moja Gjermina je bila fenomenalna domaćica koja je držala pet kantuna kuće, velika dama, žena koja je obožavala život. Volila ga je svim srcem. Njezin 100. rođendan proslavili smo u "Pimpinelle".



Nedugo nakon toga počela je slabiti. Umrla je u snu, tiho. U stanu u kojem smo zajedno živjeli. Imala je uistinu jedan poseban život - veli željan Radman.