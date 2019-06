Ljeto je 'presudilo' mnogim vezama, nemojte dopustiti da se to dogodi i vašoj: evo savjeta za očuvanje romanse, unatoč razdvojenosti i brojnim iskušenjima

Ljeto je, bar na kratko, spojilo mnoge parove, ali puno ih je i razdvojilo. Što zbog razdvojenosti, što zbog brojnih iskušenja koje nose vrući dani i noći, nije rijetkost da se romansa koja je trajala tijekom hladnijih mjeseci nekako rastopi s dolaskom ljeta. Prema nekim istraživanjima, ljeto je u samom vrhu perioda tijekom kojih se događaju prekidi, a psiholozi to objašnjavaju činjenicom da se u mnogih, s dolaskom toplijeg vremena, javlja težnja za slobodom. Toplo je, svi su u nekom 'muvingu', puno se više izlazi i pomalo prolazi tipično zimska želja za 'ušuškavanja' u nečijem naručju, a jača potreba za upoznavanjem novih ljudi.

Biološka antropologinja dr Helen Fisher tvrdi da se to događa jer nam ljeti skače razina dopamina, ali to nije jedini razlog: ljeti se nosi manje odjeće pa svi ti vizualni podražaji, mirisi i zvukovi stimuliraju mozak... Ako ste u vezi duže od tri mjeseca, imate puno zajedničkih interesa i međusobna privlačnost nije bazirana samo na izgledu, manja je vjerojatnost da će sva ta iskušenja nauditi vašoj vezi, no ako ste tijekom ljeta razdvojeni, priča je malo drugačija.

Kako se to ne bi dogodilo vašoj vezi, pročitajte što po tom pitanju savjetuje američka psihologinja i terapeutkinja za parove Sally Connolly.



Connolly savjetuje svim parovima koji će tijekom ljeta biti razdvojeni da na vrijeme otvoreno popričaju o svojoj vezi. Razgovarajte o tome što očekujete jedno od drugog i od svoje veze u periodu u kojem niste u istom mjestu. Raspravite pitanja vjernosti i usamljenosti i kako postupiti ako se javi privlačnost prema drugim osobama.

U periodu koji provodite odvojeno izbjegavajte ljubomorne ispade. Vjerojatno će vam se javljati ljubomorne misli i sumnja prema partneru, no nemojte dopustiti da vas opsjedaju i da utječu na vaš odnos, osobito ako nemate konkretne dokaze da se nešto uistinu događa.

Održavajte redoviti kontakt i osigurajte vrijeme u danu za jedan lijepi dugi razgovor (po mogućnosti putem Skypea) bez ometanja. Partneru možete povremeno poslati podsjetnik na lijepo vrijeme koje ste proveli zajedno, na primjer zajedničku fotografiju.

Pronađite zajedničke interese kojima ćete se moći baviti kad budete skupa i planirajte buduće susrete.

Otvoreno pričajte o tome kako teško podnosite razdvojenost, ali nemojte da ta tema okupira većinu vaše komunikacije. Prednost dajte pozitivnim temama.

Ne dopustite da vas svladaju utučenost zbog razdvojenosti i crne sumnje u partnerovu vjernost. Dok ste razdvojeni od svog partnera pronađite nove načine za uživanje u ljetu i životu, nemojte dopustiti da vam se sve svede samo na iščekivanje ponovnog susreta. Otkrijte nove interese, družite se s prijateljima koje ste možda zanemarili i posvetite se stvarima za koje niste imali vremena, a vesele vas.