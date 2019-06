Tajni život šeika: u Dalmaciji rade sve ono što im je zabranjeno u Arabiji i Emiratima, uživaju u skupom alkoholu, razgolićenim curama, a nisu im mrski ni drugi užici...

Mediji su prenijeli da su ultrabogati Arapi tulumarili u jednom dubrovačkom klubu, častili su zgodne hostese, trošilo se naveliko, pile su se litre i litre skupog alkohola. Više vrsta. A onda je došao račun na 50.000 eura. I navodno su to odbili platiti pa je reagirala policija.

Skandali u kojima su bogati šeici i pripadnici raznih kraljevskih kuća odbijali platiti račune događali su se i Americi, Europi...

No, ni žene iz kraljevske obitelji nisu nevinašca: tako je jedna princeza, šogorica pokojnog saudijskog kralja Abdullaha, pokušala pobjeći iz pariškog hotela s pet zvjezdica. Mjesecima je sa svojom svitom koristila čak 41 sobu, a onda se odjavila iz hotela ne plativši račun od 46 milijuna kuna?!

Potom je navodno kraljevska obitelj - kako bi izbjegla sramotu - platila račun.

Svita iz arapskog svijeta voli skupe automobile, alkohol, cigare, kockanje, drogu... Međutim, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), iz koje je navodno i stiglo "visoko" društvo u Dubrovnik, izrazito je zabranjeno ispijanje ili čašćenje drugih alkoholom, kao i drogiranje, kockanje... Isto je i u nekim drugih zemljama s mulimanskom većinom.

Nije prikladno gledati ni u zgodne hostese jer Kuran zapovijeda da odjevni predmet ne smije isticati žensku liniju tijela, ne smije otkrivati dijelove tijela te tkanina ne smije biti usko pripijena. Svjetovni zakoni se u tim zemljama isprepliću s onim vjerskim, pa u UAE nije moguće na javnom mjestu popiti pivo. To je dozvoljeno samo u restoranima i hotelima u koje zalaze turisti, i ti objekti imaju licenciju za točenje alkohola.

U UEA osobe koji nisu državljani te zemlje, a žive u njoj, mogu dobiti dozvolu da piju alkohol, međutim takvu dozvolu ne mogu dobiti muslimani i državljani UEA. Ako pak iziđete na ulicu pripiti, mogu vas uhititi, navodi britansko Ministarstvo vanjskih poslova, uz napomenu da su njihovi državljani već uhićivani zbog takvih prekršaja.

U Emiratima su zabranjene čak i elektroničke cigarete. Pojedini Arapi nerijetko s gađenjem gledaju zapadnjake koji popiju čašu vina, a u isto vrijeme čim neki od njih prijeđu granicu postaju sve ono što u svojoj zemlji preziru: piju, drogiraju se, kockaju... Mahom je tu riječ o bogatima, koje i kad uhvate u nedoličnom ponašanju prolaze - lišo.

Primjerice, saudijski princ Abdel Mohsen bin Walid bin Abdulaz uhvaćen je 2015. godine na aerodromu u Libanonu s golemom količinom droge, koja je te godine bila jedna od najvećih zapljena u svijetu. Naime, carinici su pronašli više od dvije tone narkotika, među njima čak 40 aktovki s amfetaminom i kokainom, koje su bile u njegovom privatnom avionu koji je išao za glavni saudijski grad Rijad.

Pretpostavlja se da su pojedini pripadnici kraljevske kuće uključeni direktno u dilanje droge po cijeloj zemlji, ali i regiji. Nedavno je izišao i video bin Walida bin Abdulaza iz zatvora, u kojem uz svijeće i raskošni ambijent slavi rođendan. Dakle, civila ili stranca u Saudijskoj Arabiji dvije tabletice droge mogu stajati smrtne kazne, a čovjek koji je htio uvesti dvije tone droge slavi u luksuznoj ćeliji i snima selfieje, ima internet, dolaze mu prijatelji... Pojedini mediji navode i da je u prosjeku svaki četvrti dan netko u Saudijskoj Arabiji smaknut zbog droge, ali naravno ne i glavni dileri, oni iz kraljevske obitelji.

Inače, kraljevska obitelj Saudijske Arabije broji oko 15.000 pripadnika povlaštenog plemstva u zemlji koja broji 33 milijuna stanovnika.

Međunarodne agencije za narkotike navode da je tržište amfetamina proteklih godina u velikom porastu na Bliskom istoku, a najviše zapljena ima u Saudijskoj Arabiji, Jordanu i Siriji... Sve veći problem je i droga u Emiratima, u kojima je nedavno otvorena moderna i skupa klinika za odvikavanje, a u koju će opet u najvećoj diskreciji ići bogati.

Gay osobe koje ne kriju svoju orijentaciju mogu imati problema u Saudijskoj Arabiji, kao i oni koji nisu oženjeni, a izmjenjuju nježnosti sa ženom. Transseksualcima je zabranjen ulazak u zemlju. Ako vas u u Arabiji uhvate s alkoholom, možete završiti u zatvoru. Nikakvi svinjski proizvodi ne smiju ući u zemlju. Carinici i policija imaju pravo strancima pregledati sadržaj mobitela i laptopa, a ako u njima nađu gay ili hetero pornografiju, mogu vas kazniti.

Evo kakva su pravila u Emiratima:

- Žene se trebaju oblačiti skromno na javnim mjestima. Odjeća treba prekrivati ramena i noge, ne smije biti prozirna, niti se smije vidjeti donje rublje. Svaki seks izvan braka je zabranjen. Ako vlasti saznaju da ste u vezi, a niste u braku, izlažete se progonu, zatvoru ili izbacivanju iz zemlje. Zabranjeno je dijeliti hotelsku sobu s osobom suprotnog spola ako niste s tom osobom u braku ili srodstvu. Ako zatrudnite u Emiratima, a niste u braku, i otac i majka djeteta se izlažu riziku da budu zatvoreni i deportirani.

Ženska osoba koja rodi dijete u Emiratima, a nije udana, također se izlaže kaznenom progonu i kaznama - navodi se u vodiču britanskog Ministarstva vanjskih poslova, uz napomenu da je moguće da budete kažnjeni i ako se upustite u gay odnose.

Međutim, mediji pišu da su šeici znali napraviti djecu svojim ljubavnicama sa zapada i naravno, oni nisu odgovarali zbog izvanbračnih odnosa.

Međutim, kako pišu strani mediji, mnogi Arapi su u svojoj zemlji oženjeni heteroseksualci, a kada iziđu iz zemlje onda posjećuju gay partije, a omiljeni su im ljetni gay festivali u Barceloni i na grčkom otoku Mikonos.

Pojedini saudijski prinčevi su u Americi i Europi optuženi jer su pokušali natjerati zaposlenice na oralni seks. Vjerojatno im takav način ophođenja sa ženama prolazi u Saudijskoj Arabiji, a kada im žene pruže otpor u normalnom svijetu, onda bjesne i ne pomaže im čak ni njihov novac. Ali imaju diplomatski imunitet i najčešće se izvuku.

Ali skandalozno ponašanje nije rezervirano samo za muškarce. Prije dvije godine osam arapskih princeza je mjesecima živjelo u jednom belgijskom luksuznom hotelu, a prema europskim slugama su postupale kao prema robovima. Deutsche welle navodi da se radilo o princezi Sheikha Hamda Alnehayan i njezinih sedam kćeri koje su putovale u Bruxelles, a obično su odsjedale u hotelu Conrad. Uz njih je bilo i dvadesetak sluga i sluškinja. Oni su se brinuli da princezama ništa ne manjka.

I to u svako doba dana i noći. No sluge su bili bez dovoljno hrane, bez vlastitoga kreveta, bez boravišne i radne dozvole u Belgiji. Princeze su se branile da je to njihovo uobičajeno postupanje i u tome nisu vidjele ništa čudno.

Što je muslimanima zabranjeno?

Što je muslimanima zabranjeno? - Muškarci ne smiju nositi svilenu odjeću, ali mogu onu od vune, lana i pamuka. No, i ta odjeća ne smije biti preukrašena. - Upotreba svinjskog mesa, kao i mesa divlje svinje, najstrože je zabranjena. - Da bi meso bilo dopušteno, životinja se mora usmrtiti na način da nije patila, a prema detaljno propisanim uputama. - Zabranjeno je jesti životinje koje su udavljene, usmrćene udarcem, ubodom... - Zabranjeno je kockanje, klađenje... - Zabranjeno je ispijanje alkohola, drogiranje. - Islam strogo zabranjuje trgovinu alkoholom, čak i sa ne-muslimanima. - Musliman ne smije nikome alkohol poklanjati, niti ga od koga kao poklon prihvaćati. - Muslimanu je isto tako zabranjeno prisustvovanje na feštama i proslavama na kojima se služi alkohol. - Muslimanu muškarcu je zabranjeno nošenje zlata, bilo lančića ili prstena, dok je ženama nakit dopušten. Međutim, ona ne smije nositi nakit da bi zavodila muškarce. - Muškarac ne smije imati piercinge, dok žena može imati probijeno uho. - Muslimanka je dužna nositi odjeću koja nije prozirna, uska i koja pokriva sve dijelove tijela osim lica, šaka i stopala. Dakle, islam ne zapovijeda burke i nikab. - Zabranjene su tetovaže. - Plastična kirurgija nije dopuštena. - Zabranjeno je nošenje ekstenzija za kosu, perika... (Neke od navedenih zabrana se ne odnose na ljude koji, primjerice, zbog zdravstvenih stanja imaju opravdan razlog da 'krše' navedeni vjerski zakon)