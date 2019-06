Splitska dišpetoža Ana Suljić šalje vrlo izravne poruke na svojim torbama, jer je njezina borba gorljiva: Nismo rođenjem dobili ekskluzivno pravo...

Jedna od najvećih prijetnji čovječanstvu svakako je plastika. Iz dana u dan zagušuje nas sve više, zagađuje naše domove, mora, čitav okoliš. Ne dolazi ona sama od sebe - svatko od nas svakodnevno uzima komad plastike u ruke, odbacuje ga nakon jednokratnog korištenja i tako unedogled.



Svakom plastičnom vrećicom ili kakvim drugim plastičnim komadom ubijamo sebe i svijet oko sebe. Prema podacima UN-a, već je 30 posto riba otrovano plastikom, do 2050. godine u morima će biti više plastike nego ribe.



Zbog sve veće zagušenosti plastikom, krenule su mnoge inicijative za borbu protiv plastike. Kakve veze to ima s nama? Ima, itekako jer ako želiš promjenu - kreni od sebe.



To poručuje i "Dišpetoža dizajn", iza kojeg stoji Ana Suljić, mali, ali savjesni splitski brend koji već duže vremena vlastitim primjerima nastoji educirati, osvijestiti i potaknuti na pozitivno djelovanje. Njihova serija platnenih vrećica jasno poručuje: #keepEarthclean.



- Nemamo neki drugi planet da bismo toliko bagatelizirali ovaj i nismo rođenjem dobili ekskluzivno pravo na njega. Nismo jedini koji tu žive, ali ponašamo se tako, nažalost. Svi skupa se moramo potruditi ako želimo čišći planet, bistre rijeke i zelene šume. Stoga, odlučite izbaciti plastiku, biti savjesniji i vjerujte da nikad nije kasno za promjene, a pogotovo one dobre.



Jedna osoba koja mjesec dana koristi platnenu vrećicu, uštedjet će 30 plastičnih vrećica. Izračunajte koliko je to dugoročno i koliko će manje vrećica dospjeti u okoliš. Stoga, kada vam idući put ponude plastičnu vrećicu, kažite 'ne, hvala' i izvadite svoju platnenu iz torbe - gorljivo poručuje ova Splićanka.