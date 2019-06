Horvathov sat ne predviđa dan smrti, ali svima precizno pogađa brzinu starenja: dokazao je i koja hrana zaista pomlađuje, a evo gdje je 'zapelo' s tjelovježbom

Pitanje na koje nitko nema odgovor, a o kojemu mnogi promišljaju je zasigurno ono: kad ćemo umrijeti i, kad bi znali kad će to biti, bismo li živjeli drugačije?



Do sada, znanost nije mogla pomoći u predviđanju životnog vijeka osobe, ali, kako piše Technology Review, to se počinje mijenjati.

Značajnu ulogu na tom polju pokušava odigrati Steve Horvath, biostatičar na fakultetu UCLA, heteroseksualac koji ima jednojajčaniog brata blizanca homoseksualne orijentacije.

Ovo je važno naglasiti, jer je sve krenulo tako što je ovog znanstvenika kolega s fakulteta zamolio da mu pomogne oko analize bioloških podataka iz sline blizanaca suprotne spolne orjentacije.

Steve je rado pristao, pa su kolege krenule zajedno istraživati kemijske promjene koje bi ukazivale na to jesu li određeni geni uključeni ili isključeni.

Hipoteza je bila da tzv. epigenetske promjene, koje mijenjaju aktivnost DNA, ali ne i samu DNA sekvencu, mogu pomoći objasniti zašto se dvije osobe s identičnim genima razlikuju na ovaj način.

Nisu otkrili ništa po tom pitanju, ali im je zato pozornost privukla otkrivena snažna veza između epigenetskih promjena i starenja.

"Bio sam oduševljen jakim signalom", kaže Steve. "Ostavio sam se većine drugih projekata u svom laboratoriju i rekao: "Ovo je budućnost!"

S obzirom na nečiju stvarnu dob, promjene u DNK osobe mogu ustvrditi stari li tijelo osobe neobično brzo ili sporo.



Steveov tim znanstvenika testirao je epigenetski sat na 13.000 uzoraka krvi prikupljenih prije nekoliko desetljeća, od ljudi čiji je datum smrti već bio poznat. Rezultati su pokazali da se sat može koristiti za predviđanje smrtnosti.

Budući da su najčešće bolesti karcinom, bolesti srca i Alzheimer, otkucavanje Horvathovog sata predviđa koliko će dugo netko živjeti i koliki će dio tog života biti oslobođen navedenih bolesti

"Nakon pet godina istraživanja nitko ne osporava da epigenetika predviđa životni vijek", kaže Steve čiji je laboratorij u međuvremenu razvio preciznu verziju uređaja koji predviđa životni vijek i nazvali ga DNAm GrimAge. Kako istraživači tvrde, ovaj epigenetski sat je točniji što je osoba mlađa.

Iako predviđanja nikada neće biti savršeno točna, Horvath i njegov sat na pitanje koje se nadvija nad svima nama postaju bliži odgovoru nego što je itko drugi ikada bio i zasigurno će uskoro moći utvrditi što točno možemo učiniti da promijenimo odgovor, piše Technology Review.

Za sada je dokazano da je konzumiranje prehrane s puno povrća i ribe povezano sa sporijim epigenetskim starenjem. Horvath je također dokazao da osobe s nesanicom češće pokazuju ubrzano epigenetsko starenje.

Neočekivano, zaključio je da redovita tjelovježba neće dodati mnogo više od nekoliko mjeseci našem životu. Ali ta mjerenja su rađena samo na DNK u krvi, a Horvath kaže da bi volio promatrati i promjene u mišićima, kako bi vidio stvarne efekte vježbanja.

Tvrtke kao što je Američka grupa za reosiguranje već istražuju korištenje epigenetskog sata kako bi podesili i personalizirali procjene rizika za životno osiguranje.