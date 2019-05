Nedavno se u centru Splita dogodila prometna nesreća. Ima teško ranjenih. Policija i hitna nisu još ni došli, a očevici i druge osobe su okružili unesrećene. Oni hrabriji pružaju pomoć, a ovi drugi s mobitelom snimaju li snimaju. Fotografiraju svi, i staro i mlado. Dolazi policija i hitna, pomaže se teško ozlijeđenima, a mobiteli i dalje snimaju, tko zna netko je možda i 'live' prenosio na svom profilu. A što da je taj prijenos ili fotografije vidjela majka, otac ili žena unesrećenoga?

Takvih je primjera sve više te zakonodavci u zemljama EU-a razmatraju kako kazniti ovakve "spodobe". Nijemci to već rade, pa ako vas uhvate kazna iznosi oko 130 eura, a usput vas prokažu i u medijima da ste vi ona osoba koja se cereka dok snima ranjene i leševe na cesti.

Osječki slučaj

U našem zakonu jasno stoji da "Tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine". Tu odredbu zakona trebali bi imati na umu oni koji prije negoli pruže pomoć izvade – mobitel.

Naravno, ovaj splitski primjer nije usamljen, pa je tako i dvadesetak prolaznika u Osijeku mobitelom snimalo prometnu nesreću. Nisu stali na tome, nego su čekali da vatrogasci i hitna pomoć izvuku unesrećenog iz automobila. Potom su, pretpostavlja se, kako bi se pohvalili, fotografije slali prijateljima, postavljali ih na Instagram, Facebook. Tko zna, možda je netko i "opalio" selfie dok je u pozadini bilo krvavo tijelo. No, takvi primjeri su postali naša svakodnevica.

Prof. dr. sc. Mirjanu Nazor, psihologinju, upitali smo za komentar o trendu "krvavih selfija" i snimanja nesreća.

– Osnovna želja tih ljudi je da naprave nešto izuzetno, novo i da se istaknu po nečemu na internetu. Očito traže sve bizarnije i odvratnije načine da budu posebni i dobiju što više lajkova. To je izopačen način isticanja, pod svaku cijenu žele napraviti te fotografije, videa te ih onda stavljaju na Facebook ili Instagram, ili šalju drugima – kaže psihologinja Nazor.

Gore navedeni slučajevi nisu usamljeni, niti su posebnost Hrvatske. Novine u regiji su izvijestile kako je u prometnoj nesreći, sudarivši se s autobusom, poginuo 62-godišnji muškarac iz Banje Luke. A onda se video nesreće pojavio na Facebooku. Jedan je muškarac cijelo vrijeme snimao nesreću i pritom izgovarao neprimjerene komentare, smijao se. Potom je izišao iz automobila, prišao unesrećenom i nastavio snimati dobacujući okupljenima: – Nije ovaj živ. On je… šehid. Ništa od njega.

Razbacana tijela

Kako su naveli bosanskohercegovački mediji, M.S. iz Tešnja je nakon pritiska javnosti uhićen zbog nepružanja prve pomoći.

Prije nekoliko tjedana na autocesti A6 između Neuendettelsaua i Schwabacha u Bavarskoj u prometnoj nesreći je smrtno stradala jedna osoba. Vozač osobnog automobila je izgubio nadzor nad vozilom, sletio u šumu i na licu mjesta poginuo. Na mjesto nesreće ubrzo je došla policija i zatekla četiri osobe koje su automobil s mrtvim muškarcem fotografirale s mobitelima.

– Te su osobe novčano kažnjene jer takvo ponašanje ne možemo tolerirati, kažnjavat ćemo sve koji snimaju tuđu nesreću i patnju. Ne razumijemo te ljude koji to rade – izvijestila je njemačka policija, koja bilježi sve više onih koji fotografiraju unesrećene ljude. Otprilike to ide ovako: dogodi se strašna nesreća, tijela su razbacana svuda naokolo, a grupa ljudi fotografira te osakaćene, mrtve ili ranjene ljude. Potom fotografije i videa završe na Facebooku i dobiju milijunski auditorij, a sve po onoj što je više krvi to je više i gledatelja.

Da ovo nisu samo incidenti, nego već i lagana "epidemija" svjedoči i slučaj njemačkoga prometnog policajca Stefana Pfeiffera, koji je prije nekoliko dana napao vozače koji su fotografirali prometnu nesreću. Unosio im se u lice i pitao: "Želite vidjeti poginule i snimiti ih? Dođite, evo ga, tu leži, ako hoćete možete ga i pozdraviti. A ne želite, pa zašto ga onda fotografirate", urlao je policajac na jednog muškarca, a potom je otišao do drugoga koji je bio u kamionu i vikao da makne mobitel. Na kraju je osobama koje su snimale naplatio 128 eura kazne.

Policajac je potom dao izjavu za njemački Deutsche Welle u kojoj je naveo da su novčane kazne premale i da vozačima očito treba dati lekciju iz pristojnosti. Sam vrh policije bio je oduševljen postupkom svoga policajca, pa je i bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann poručio kako je policajac na emotivan način vozačima održao bukvicu.

Antun Novoselović, bivši načelnik kriminalističkog odjela PU zadarske, nam kaže:

– To je bezdušnost, kako mogu snimati mrtve ljude, ranjene, umjesto da im pomognu. Degutantno, to treba kažnjavati na licu mjesta, i to prijavom za nepružanje pomoći, koja postoji u našem kaznenom zakonu. Također, trebalo bi propisati da i one koji snimaju iz znatiželje treba novčano kazniti. Zamislite da netko snimi prometnu nesreću s mrtvima ili ranjenima i takve fotografije i videa stavi na Facebook, a onda obitelj unesrećenoga na taj način sazna za tu tragediju. Zaista gnjusno – navodi Novoselović.