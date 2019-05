Kako vrijeme odmiče, atmosfera je sve napetija. Što ako se sve rasproda, roje se misli po ženskim glavama, pa se hitro šalju poruke. Messanger i WhatsApp gore, Zuckerberg u nevjerici gleda što se događa, a Maja i Ivana, rodice, od dvije sestre dica, grabe prema dvorani. Pročulo se po gradu, jedva su parking našle. Diana je 38, a Anita 40. Odlaze svaka na svoju stranu. Sretno, kažu jedna drugoj, kao da se u rudnik spuštaju

Nije bilo jednostavno. Trebalo je čučat i prebirat po kutijama dok nisam našla svoj broj, ali isplatilo se. Odradila sam istodobno i trening i šoping.



Riječi su to Splićanke Nikoline. Izjavu nam je dala nakon što je došla do daha. A trebalo joj je neko vrijeme. Jer, nije bilo lako. Nimalo. Valjalo je izdržati cijelo jutro pod maksimalnim opterećenjem. Bez time outa. I bez prava na zamjenu.



Znoj curi niz leđa, pazusi se orosili, dezodorans ispario, skupi parfemi izmiješali se s jeftinim imitacijama, uzduh je sve teži, ali one ne odustaju. Žene. More žena. Horde žena.



Od zore su se slijevale u Spaladium Arenu. Tamo su ih privukle dvije riječi, a ne zna se koja im je draža: rasprodaja cipela.



Kalorije su se krabile kao u sauni. A cipele kao salivene. Pokažite mi ženu kojoj su ruke pune kutija od cipela i pokazat ću vam sretnu ženu.



Nikolina ima broj noge 41. A žena koja im broj noge 41 nesretna je žena. Takva kraljevstvo za cipelu toga broja daje. I sad zamislite Nikolininu sreću kad je našla sandalu koja joj paše. Dragi muškarci, to je kao kad vi pođete u lov i vratite se s ulovom.



– A popust da i ne spominjem, sedamdeset posto! – nije izdržala Nikolina da ga ne spomene.



Muškarce, kad smo već kod njih, u Spaladiumu je svijećom trebalo tražiti. Ipak, evo jednoga. Zgodan. Moderan. S friško podšišanom bradom. Kupio je – papuče.



– E, šta se smijete, kupija san papuče – priznaje.



Njegova bolja polovica, a nedavno su se vjenčali, zagubila se među policama. Tek tu i tamo izroni, uhvati zraka, pa opet zaroni.



Ona je broj 39, ne bi trebalo biti problema da nađe nekoliko pari. Ponijela je i karticu. Zlatnu.



Papuče će platiti u kešu.



Kako vrijeme odmiče, atmosfera je sve napetija. Što ako se sve rasproda, roje se misli po ženskim glavama, pa se hitro šalju poruke. Messanger i WhatsApp gore, Zuckerberg u nevjerici gleda što se događa, a Maja i Ivana, rodice, od dvije sestre dica, grabe prema dvorani.



Pročulo se po gradu, jedva su parking našle. Ivana je 38, a Maja 40. Odlaze svaka na svoju stranu. Sretno, kažu, kao da se u rudnik spuštaju. Gledaju zabrinuto jedna prema drugoj dok se udaljavaju. Što ako se više nikad ne vide. Što ako ne uspiju naći ni jedne cipele koje im odgovaraju...



– Kad san ušla – govori nam Maja nakon nekoliko sati – bila san se pripala, mislila san da ništa neću nać.



A onda joj se otvorilo... Rajski vrt na parketu Spaladiuma.



– Krenila san od prve kutije. Doslovno! Pa sve redon, pomalo, kutiju po kutiju, red po red. Klečila san više nego u crkvi, kolina san raskrvavila... – govori Ivana, a na nogama joj nove cipele.



Zacrvenjela se.



– Kupila san dva para...



Crvenilo se pojačava.



– Potrošila san sedansto kuna.



Sklanja pogled.



– A uštedila sto.



Uto evo i Maje. Čini se da je izgubila koje kilo.



– Prijo, nije loše! – viče čim je ugledala rodicu i maše kutijetinama.



Prija će puknuti od znatiželje.



– Evo ovako, dva para, svaki po 150 kuna, i još mužu japanke, za 65 kuna! – prijinoj sreći nema kraja.



A onda slijedi detaljan izvještaj. Ne bi da prija krvavih koljena to ne zna.



U NK Iskustvu igra i Barbara. I ona je dane i dane provela po butigama u potrazi za kvalitetnim sniženjima. I, znate šta, uopće nije oduševljena viđenim u Spaladiumu.



– U ponudi ima modela koji su već odavno bili u outlet asortimanu – rezolutno će hladeći se neotvorenim novčanikom.



Izgovara potom jednu groznu riječ, riječ od koje se svakoj ženi odrasloj u šoping-centru ledi u krv u žilama.



– Prevara!



Što?! Kako?! Ženo, jesi li normalna?!



– Ako mislite da je sve tamo mukte, nije. Klasična je to prevara. Navlakuša. Ono šta valja sniženo je tek 30 posto, a za te cipele ionako brojeva nema, a na 50 ili 70 posto je samo ono šta niko ne bi tija. Ka one postole u stilu Luja XIV., da mi je samo znat ko bi to obuka – ogorčeno će Barbara.



Ali, isto će do Spaladiuma poći opet za koji dan, da provjeri je li se što promijenilo.



Na blagajni je red kao na derneku kad se janjetina siječe. Svaka svoju kesu drži, a sline im cure. Jedna, onako, malo jača, probija se prema naprijed. Samo da nešto pitam, ispričava se držeći sandalu u ruci:



– Je li možda imate broj 42?