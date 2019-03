Psihologinja Nazor o Ani Bučević: Bila sam joj profesorica, u početku su njene ideje djelovale suvislo, ali sada su njene riječi opasne, mogu dovesti do toga da ljudi sebi naude!

Tragom kaznene prijave za nadriliječništvo, koju je protiv tzv. motivacijske govornice I profesorice kineziologije Ane Bučević iz Splita podnijelo Ministarstvo zdravstva ukazom psihijatra dr. Hermana Vukušića, a od koje se ovih dana u javnosti Bučević upravo "pere", kontaktirali smo stručnjake iz psihološko/psihijatrijske branše, u koju je – po njihovu mišljenju – samozvana "motivatorica", čini se, zalutala.

Zapravo, možda i nije; u svjetlu činjenice da već godinama masno zarađuje na predavanjima o, ukratko, samotodstatnosti u ostvarenju životne sreće, Bučević nije uopće zalutala. To je jako dobro promišljen poslovni potez koji je, ako već ne sljedbenicima, nesumnjivo donio korist – njoj samoj. Ona se bogme "samoostvarila".

A dok dr. Vukušić nalazi niz spornih i po osobu narušena mentalnog zdravlja potencijalno štetnih ulomaka iz njezinih videa, javnost je oko istih podijeljena.

No, oni koji njezina predavanja doživljavaju ozbiljno, a nisu duševno zdravi, po mišljenju dr. Vukušića mogu postati potencijalne žrtve takva nestručnog liječenja, odnosno seansi koje Bučević, oprezno, ni u jednom trenutku nije nazvala "psihološkim" ili "psihijatrijskim", nego "motivacijskim" i tomu slično.

Kazneni zakon, pak, stvari (krimen) ukratko definira ovako: "Tko se nemajući propisanu stručnu spremu bavi liječenjem ili pružanjem druge medicinske pomoći, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine".

Sankcije su sljedeće: kazna zatvora od šest mjeseci do godine dana ako je djelom nadriliječnika izazvano znatno pogoršanje bolesti ili narušenje zdravlja druge osobe, odnosno do čak petnaest godina zatvora ukoliko je djelovanjem iz sektora nestručnog liječenja prouzročen smrtni ishod.

Ana Bučević: Ne obavljam poslove psihijatra, ne postavljam dijagnoze, niti propisujem terapiju. Pomažem ljudima i ponosim se svojim radom

Psihologinja dr.sc. Mirjana Nazor iz Splita za Slobodnu je komentirala slučaj kaznene prijave protiv Ane Bučević, na čiji "rad" (tako Bučević voli govoriti o svom djelovanju) ne gleda blagonaklono. Čak je u jednom trenutku i spomenula opasnost od suicida kod nekoga koga Bučević u svojim skupnim seansama može uvjeriti da je, de facto, sam sebi kriv za loše stanje u kojem se nalazi.

- Bučević je tijekom školovanja za profesoricu tjelesne kulture bila moja studentica, čak sam je kao jedna od promotora njezine knjige, nekakvog priručnika "Safari duha" mislim da se zvao, isprva podržala. To je, dakle, zvučalo dosta suvislo ispočetka, ali poslije toga kao da su "konji pobjegli iz štale", taj njezin projekt "samopomoći" se oteo kontroli, pa i zdravom razumu.

Naime, njezine priče nemaju uporište struke; to za zdravu osobu ne može biti opasno, čak se iz obilja izgovorenih rečenica može probrati nešto korisno. No njezine govorancije mogu itekako naštetiti osobama koje imaju problema i nesretne su, a takvi joj se uglavnom i javljaju.

Znate, koliko sam razumjela, cijela se njezina filozofija zapravo svodi na dvije-tri rečenice: sam si kriv, i tomu slično. Sugerira se da vlastitom voljom možemo postići sve, to je baza toga nekakvog "Vorteksa", kako li se zove. Ta premisa "sve možemo sami" izuzetno je opasna! Naime, netko tko u životu nije uspio zbog raznoraznih okolnosti ispuniti zadane ciljeve, ili je pak posrnuo, nakon tako projicirane teze može se osjećati još neuspješnije, bjednije, dodatno se samookrivljivati. Ukratko, zaključiti za samoga sebe da je "dno dna". Takva je poruka užasno opasna za one koji nisu duševno stabilni, i može dovesti i do samoubojstva ili drugih destruktivnih radnji – upozorava psihologinja i dugogodišnja sveučilišna profesorica dr. Nazor.

Ugledni psihijatar dr. Ivo Urlić dijeli njezino, te mišljenje svojega kolege Hermana Vukušića.

- Svako nadriliječništvo, ma u kakav celofan umotano bilo, je za osudu. To je u pravilu povezano s materijalnom dobiti – poručuje dr. Urlić, te nastavlja:

- Osobe koje druge "motiviraju" i "pomažu im" kao neki praktični psihoterapeuti znaju biti sugestivne za one koji vjeruju u njihove sposobnosti predviđanja sudbine, njezina planiranja i liječenja. Koliko sam upoznat, Bučević je profesorica tjelesne kulture. Odakle joj sposobnost i hrabrost da djeluje u smislu lječidbenog? Potpuno se slažem s dr. Hermanom Vukušićem da se sankcioniraju osobe koje umišljaju da smiju djelovati na druge, a pri tom su zapravo potpuno neodgovorne i izvan stručnih i znanstvenih okvira nadozvoljivim aktivnostima ljudima potencijalno štete i uz to još ostvaruju nedozvoljene prihode.

Kad pogledate koliko stručnjaci trebaju učiti, raditi i cjeloživotno stjecati znanja da bi pomogli ljudima onda se doista može smatrati uvredljivim djelovanje samoproglašenih izlječitelja, pomagača i drugih "mudrica", i treba ga sankcionirati.

Ponavljam, podržavam inicijativu kolege dr. Vukušića da se ne smije lakovjerne i neupućene vući za nos i pri tom im prazniti džepove – istaknuo je naš sugovornik, liječnik-specijalist dr. Urlić.

S druge strane, od "laika" i "celebova" sa A, B i C-liste Lijepe naše, Bučević zasipaju riječi podrške na društvenim mrežama. Pjevačica Anđa Marić, kune se, svjedoči osobnim primjerom da joj je upravo Bučevićkino učenje pomoglo kad joj je bilo najteže (nakon dijagnoze o opakoj autoimunoj bolesti, nap.a.), glazbenica i autorica priručnika za samopomoć Ivana Plechinger također je na strani Ane Bučević, a o potpori se opširno raspisala i glumica Ana Maras Harmander, dok su mnogi drugi tek ostavili ikonicu srca i slično u znak potpore splitskoj motivacijskoj govornici pod kaznanom prijavom.

'Životni učitelji'

MInistarstvo zdravlja odlučilo je kazneno prijaviti splitsku motivacijsku govornicu Anu Bučević za nadriliječništvo temeljem pisma koje im je poslao psihijatar Herman Vukušić zatraživši da provjere ima li kaznenih elemenata u njezinom radu, javlja Index. - Ana Bučević dulje vrijeme u javnosti propagira stil života koji može biti opasan za ljudsko zdravlje, posebno u smislu pogoršanja zdravstvenog statusa oboljelih. Svojim sljedbenicima poručuje da im ne trebaju lijekovi da bi se izvukli iz depresije ili da svoje zdravstvene i ostale probleme, uključujući i depresiju, mogu lako riješiti samo ako to na pravi način žele i - vibriraju (što god da to značilo). Bilo mi je osobno dovoljno svega sat vremena da na YouTube kanalu Ane Bučević pronađem nemali broj zdravstvenih savjeta potencijalno opasnih po ljudsko zdravlje, kako tjelesno, tako i duševno. Za sada u Hrvatskoj ne postoje zakonski okviri koji sprječavaju da netko zarađuje na muci onih koji u trenucima krize misle da su im potrebni 'životni učitelji', ali sam kao liječnik dužan upozoriti na potencijalno opasne savjete i filozofiju tih 'učitelja'. Po stavovima koje propagira Ane Bučević lako se može zaključiti da su oboljeli sami krivi za svoje stanje, jer ne 'vibriraju' na dostatnoj energetskoj razini, a pravi lijek za sve je 'vortex', svojevrsno stanje energetske homeostaze u koje vas, naravno, vodi Ana Bučević. Prema njezinoj internetskoj stranici dobio sam dojam da je 'vortex' poželjno ostvariti putem motivacijskih krstarenja koja koštaju više od PET/CT pretrage u privatnoj klinici. Poštovani gospodine ministre, dosadašnji nedostatak djelovanja nadležnih institucija po ovakvim slučajevima doveo je do toga da su se u Hrvatsku vratile ospice, te da roditelji odbijaju svoju teško oboljelu djecu podvrgnuti kemoterapiji. Kao što ste vjerojatno primijetili, Zagreb je ovih dana oblijepljen plakatima u čast retrospektive jedne mlade umjetnice koja je podlegla karcinomu dojke jer ga je liječila isključivo promjenom životnih navika i makrobiotikom, suprotno savjetima svojih ordinarijusa. Poštujem njezinu odluku, ali sam siguran da je antimedicinska klima koju stvaraju i slučajevi o kojima pišem doprinijela tome da se ona 'liječi' na tako nedostatan način. Temeljem svega navedenog, ovim putem Vas molim da ispred Ministarstva zdravstva učinite sve kako bi se ispitalo javno djelovanje Ane Bunčić sukladno članku 184. Kaznenog zakona, konkretno u onim dijelovima u kojima ona govori o terapiji, liječenju i ljudskom zdravlju, a za što nema potrebnu stručnu spremu, napisao je psihijatar u pismu koje je objavio Index.