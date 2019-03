Čudo neviđeno: u Imotski stiže neprocjenjivi Mercedes koji će biti pod policijskom zaštitom 24 sata!; 'Mislio sam da je šala, kad ono...'

Napisano je do sada bezbroj tekstova o kultnim Mercedesima i Imotskom, o Imoćanima i njihovoj privrženosti njemačkoj automobilskoj ikoni. Bilo je, dakako, i onih koji su se i šalili na tu temu, no svi se ipak slažu u jednome, a to je da postoji kemija u odnosu Imoćana i Mercedesa.

I kada se prestane govoriti o tome, uvijek i ponovno pojavi se neka zanimljivost koja opet raspiruje te zanimljive strasti. A koliko su Nijemci zagrizli, svjedoči onaj lanjski veliki članak u magazinu Mercedes Classic.

Magazin na njemačkom i engleskom jeziku, koji se tiska samo tri puta godišnje i ima nakladu od 900 tisuća primjeraka, posvetio je čak 14 stranica, s 22 fotografije, Imoćanima i Mercedesu i zaista lijepo prezentirao ljepote Imotske krajine.

Dobro je tada u travnju 2018. godine, prigodom boravka u Imotskom, rekao urednik magazina Jorg Heuer: "Vidjet ćete koliko će vam donijeti popularnost ova priča."

I imao je pravo.

Ni godinu dana poslije iznenadni telefonski razgovor donio je jednu novu priču koja će se realizirati sredinom svibnja. I to kakva priča, koja ljubav Imoćana prema Mercedesu diže na jednu novu razinu.

O tome govori čovjek koji "živi Mercedesa u sebi", a pet članova njegove obitelji vozi svaki svoga "merđana". Ivan Nota Topić iz Vinjana Donjih, aktualni predsjednik Oldtajmer kluba Imotski.

– Prije neki dan zvoni mi mobitel. Javim se i pita me čovjek na njemačkom jeziku govorim li engleski. Kažem da lijepo govorim njemački jer sam i ja bio član velike imotske obitelji koja je okusila bauštele Njemačke, baš kao i moj otac. I tako predstavi mi se kao jedan od izvršnih direktora Muzeja Mercedesovih oldtajmera iz Stuttgarta.

U prvi mah sam mislio da je neka šala, no vidim da je ozbiljan i da govori o dolasku u Imotski. Kada sam se pribrao, zamolim ga da mi sve ponovi. Znači, reče mi Nijemac, 17., 18. i 19. svibnja iz stuttgartskog Muzeja Mercedesa dolazi u Imotski dvanaest njihovih stalnih članova sa svojim skupocjenim oldtajmerima, kao izraz zahvalnosti Imoćanima za njihovu ljubav prema Mercedesima.

Nisam mogao doći sebi. Prvi put u Imotski i Hrvatsku doći će i neki primjerci Mercedesa koji jednostavno nemaju cijene. Dolazi i jedan član uprave Mercedesa sa svojim oldtajmerom za koji ćemo morati zatražiti i policijsku zaštitu dok bude u Imotskom, jer je jedini na svijetu i neprocjenjive je vrijednosti.

Zahvalio sam čovjeku, već smo rezervirali sobe u imotskim hotelima. Osjetit će Nijemci imotsko gostoprimstvo, a ovo što nam priređuju zaista je znak velike zahvalnosti svima nama koji volimo taj automobil. Uostalom, zar to nije i velika promidžba našega Imotskog i Imotske krajine, ali i Hrvatske, kada se ti automobili poredaju 19. svibnja u imotskoj glavnoj ulici – s oduševljenjem kazuje Ivan Topić Nota.