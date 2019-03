Trumpova kćer tulumari na beogradskim splavovima s dečkom: šokirat ćete se kad čujete kako je predsjednik SAD-a nazvao zemlju iz koje mu potencijalni zet dolazi

U naše susjedstvo stigla je mlađa kćer američkog predsjednika, 25- godišnja Tiffany Trump s društvom je, naime, doputovala u Beograd.



Mladica je odmah po dolasku "ubola u sridu", te završila u kavani na Skadarliji, gdje je uživala u živoj tamburaškoj glazbi, autohtonim specijalitetima i rustikalnom ambijentu. Isti će scenarij jamačno još koji put reprizirati jer je u glavnom gradu Srbije naumila provesti jedanaest dana.

S Tiffany je njezin dečko nigerijskog porijekla Michael Boulos (nastanjen u Velikoj Britaniji), te još nekoliko zajedničkih "frendova". Svima je, čini se, "sjeo" ugođaj jer su se smijali i plesali do dugo u noć...

Trumpova mlađa kći inače je njegovo jedino dijete s drugom suprugom Marlom Maples. Tiffany je odrasla u Kaliforniji s majkom, a otac Donald plaćao je djevojčino školovanje.

Iako danas njegova plavokosa princeza vodi luksuzan život, nije neuka niti isprazna djevojka; nakon školovanja na Sveučilištu Pensylvanija, naime, nastavila se obrazovati iz područja prava i na Georgetown Universityju.



Tijekom svojeg mladog života stigla se baviti manekenstvom kao hobijem, te sa sedamnaest godina snimiti singl; pjesma se zove "Like a bird".



Poput vršnjaka vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu ima preko milijun pratitelja. To je velika promjena s obzirom da je prije očeve pobjede na izborima imala "samo" nekih 332 tisuće "followera".



- Divila sam se svom ocu cijeli život i volim ga svim svojim srcem - izjavila je svojedobno Tif za američke medije, inače bliska i s familijom s očeve strane.



Zanimljivo je da je Tiffany sredinom siječnja obznanila vezu sa sadašnjim dečkom, također izdankom bogate obitelji-osnivačima SCOA Nigeria i Boulos Enterprises.



Inače je kontroverzni Trump jednom zgodom u kontekstu govora o imigraciji rekao da je Nigerija (odakle je Michael porijeklom, nap.a.), "us*ana rupa". Bilo bi zgodno čuti što Tiffanin izabranik veli na to...