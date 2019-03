Lovac iz 'Potjere' u novoj ulozi: Pjevati volim, ali stvar je da dok zapravo ne otvorim usta, nemam pojma što će iz njih izaći

Show "Zvijezde pjevaju" vratio se na male ekrane, točnije na Prvi program HRT-a, a led su proteklog vikenda svojim nastupom probili Krešimir Sučević Međeral, lovac HRT-ova kviza "Potjera", i njegova mentorica Ivana Kindl. Pjesma "Zvuci ulice" koju u originalu izvode Đavoli, donijela im je simpatije publike, a evo što nam je o svom pjevačkom debiju kazao Sučević Međeral.

Prvi nastup je iza vas. Kako gledate na njega, jeste li zadovoljni?

- Kad smo birali pjesmu, imao sam dojam da je to pjesma koja je nezahtjevna za otpjevati, no kad smo počeli ozbiljno vježbati, shvatio sam koliko je disanje važno za pravilno izvođenje visokih tonova. Druga stvar, pjevanje u mikrofon zahtijeva mnogo snažniji glas nego pjevanje kod kuće ili u društvu. A kada pjevam tiše imam više snage za izvući visoke tonove. U tom smislu bi možda bilo bolje da smo uzeli baladu, ali onda do izražaja ne bi toliko došla ta energija koju su svi hvalili.

Možete li nam malo opisati suradnju s mentoricom Ivanom Kindl? Koji vam je vrijedan savjet pružila?

- Ivana tvrdi da ja nju opuštam, ja imam dojam da je ona puno opuštenija od mene, dakle, jasno je da su naše probe vrlo opuštene. S obzirom na to da sam ja u smislu glazbe potpuni laik, nisam svirao ništa, ne znam baš ni čitati note, upijam sve njezine primjedbe, uzdam se u njezin instinkt i nadam se najboljem. Ono što je dobro jest da nemam treme, što zna biti i problem mnogim profesionalnim pjevačima.

Što mislite tko vam je najveća konkurencija u showu?

- O konkurenciji ne razmišljam, prije svega zato što ni sâm ne znam pripadam li gornjem ili donjem domu ove postave. Kao ljudi svi su iznimno simpatični i dobro smo kliknuli, tako da će mi stvarno biti žao što već iduće subote netko (možda i ja) napušta show.

Kako izgledaju same pripreme za show i koliko traju?

- Pripreme se sastoje od individualnih priprema s mentorom, kojih može biti koliko god želite, ali obično su barem dva puta tjedno po dva sata u studiju, iz čisto tehničkih razloga (tonski urednik, mikrofoni, mogućnost snimanja radi povratne informacije kako zvučimo); te onih zajedničkih, na kojima svi vježbamo u studiju gdje se snima show, kako bismo stekli dojam pozornice, rasvjetu, zvuk orkestra i slično.

Kako ste se odlučili sudjelovati u ovom TV formatu?

- Uvijek sam želio vidjeti koliko se moje pjevanje vrednuje od strane stručnih osoba, tako da sam objeručke prihvatio kad su me prošle jeseni nazvali, rekli mi da se "Zvijezde pjevaju“ vraćaju i pitali me jesam li zainteresiran.

Kada ste otkrili da imate talent za glazbu? Znate li zapjevati i u društvu?

- Jeste li sigurni da sam otkrio da imam talent? Pjevati volim, i sâm i u društvu, ali stvar je da dok zapravo ne otvorim usta, nemam pojma što će iz njih izaći. Premda je kod mene to išlo obrnutim putem, prvo sam razvijao scenski nastup i kretnje, kreveljeći se još kao klinac i otvarajući samo usta na tada popularne pjesme s radija, a tek kasnije sam se odvažio uključiti glas u sve to.

Kakvu glazbu slušate u slobodno vrijeme i što biste voljeli zapjevati u showu?

- Slušam stvarno svašta, ja sam odrastao uz radio, a tamo se puštala svakojaka glazba. Recimo da volim nekakav stari pop, rock, funk, disco… A pjesama koje bih želio otpjevati ima puno više od stilova i epizoda jedne sezone showa „Zvijezde pjevaju“, teško mi je izdvojiti jednu.

Vratimo se sada malo na sam kviz "Potjera". Imate li neke posebne pripreme prije nego izađete pred natjecatelje?

- Jedine pripreme koje imam su kroćenje mog fizičkog izgleda, ponajprije kose. Ostalo je sve kao da sam upravo došao s ceste. Vjerojatno bih petnaest koraka mogao stići i sjedeći u kafiću.

Kada je zapravo krenula vaša priča s kvizovima i kako je izgledao vaš put do HRT-a?

- Godine 1998. sam sudjelovao u prvom HTV-ovu kvizu "Diplomac", potom u još nekoliko kvizova po različitim televizijama, a onda sam se s buđenjem pub kviz scene u Hrvatskoj pred desetak godina aktivno uključio u to. Uslijedio je angažman na RTL-ovu kvizu "Tog se nitko nije sjetio", da bih se, kad je to završilo, odlučio prijaviti u "Potjeru" kao natjecatelj. Slučaj je htio da je to baš bilo nekako u vrijeme kad je Mirko Miočić obolio i tražili su hitnu zamjenu – premda su ionako od jeseni planirali uvesti četvrtog lovca – i tako su me nazvali i iznijeli mi ponudu, koju sam ja prihvatio. Naravno, ipak je trebalo proći testiranje i vidjeti kako se snalazim u takvom formatu rafalnih pitanja. Ostatak je povijest.

Iako se možete pohvaliti izvrsnim znanjem iz raznih područja, koja vas polja najviše zanimaju?

- Zemljopis i geopolitika su moja najjača područja, naravno, tu je i jezik, preko kojega mogu odgovoriti i dosta pitanja kod kojih se odgovor može dokučiti etimologijom. Kako dosta putujem, mnoge stvari koje se javljaju u pitanjima sam i vidio ili čuo za njih tijekom svojih putovanja, budući da se trudim temeljito upoznati destinaciju koju posjećujem.

Koliko ste zemalja do sada obišli i koje još destinacije imate u planu?

- Zasad sam na brojci od 54 države, a za popis mojih željenih destinacija biste morali izdati posebni prilog, jer ne bi stao u prostor koji ste predvidjeli za intervju.

Kako je prebrodio strah od letenja

- To se dogodilo prije desetak godina, recimo. Ne znam, jednostavno sam počeo vrlo pozorno pratiti sve procese koji se događaju oko mene u avionu i izvan njega, pratiti reakcije kabinskog osoblja, zaokupiti si pažnju gledanjem kroz prozor ili čitanjem – i nekako je to prošlo. Do sada već imam više od 80 letova u životu i sada mi je najveći strah glede aviona mogućnost gubitka prtljage ili propuštanja vezanog leta.