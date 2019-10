'Više od valunga mučila me tuga, osjećaj da me nitko više ne treba...': Sanja Doležal otvorila dušu o najosjetljivijem periodu; Arijana Čulina ima dobre savjete, ali se i smije na svoj račun

Čini se da je cijeli život žene obilježen nekakvim hormonalnim promjenama. No, pripadnicama ljepšeg spola možda najteže pada ulazak u menopauzu, koja se definira kao posljednje fiziološko krvarenje iz maternice i predstavlja službeni završetak reproduktivnog perioda.

Djeluje jednostavno, žene prestaju dobivati mjesečnicu, no u pozadini je cijeli niz hormonalnih promjena koje utječu na kvalitetu života i žensko zdravlje.

Menopauza u prosjeku nastupa u pedesetim godinama života, ali normalan raspon je prilično veliki. Period perimenopauze, kada proizvodnja spolnih hormona u jajnicima počinje polako jenjavati, može se razvući i na deset, a najčešće traje oko pet godina.

- Istina je da je 51 prosječan broj godina u kojima žena ulazi u menopauzu, ali ovo ne vrijedi za svaku osobu. Ona može početi i krajem tridesetih ili početkom šezdesetih. Službeno ulazite u menopauzu ako niste imali ciklus točno godinu dana - objašnjava ginekolog Dino Markovina.

Kad govorimo o fizičkim promjenama, simptomi mogu biti jako neugodni. Otprilike četvrtina žena ima probleme sa spavanjem, koji mogu utjecati na svakodnevno funkcioniranje. Često se bilježi i porast na težini. Istraživanja su pokazala da u prosjeku žene dobivaju 2 kilograma.

Za to su možda krive niže razine estrogena, kao i sporiji metabolizam i smanjenje mišićne mase, što se prirodno događa starenjem. To su samo neke od popratnih tegoba.

- Simptomi su različiti. Imamo žena koje nemaju gotovo nikakve simptome i koje u menopauzu uđu tako da jednostavno sljedeći mjesec nemaju menstruaciju do žena koje imaju različite tegobe, od napadaja vrućine i znojenja, do nepravilnih krvarenja, učestalih menstruacija, obilnih, pa sve do psihičkih promjena, anksioznosti, depresije, nefunkcioniranja u obitelji, pa čak i do nekakvih psihotičnih epizoda - kaže Markovina.

Upravo ta, psihološka strana ulaska u menopauzu, ženama možda najteže pada. Obitelj ih često ne razumije, teško funkcioniraju zbog naleta vrućine, nespavanja, ne prihvaćaju sebe i proces starenja.

O ovoj, manje poznatoj strani ženskih emocija tijekom završetka reproduktivnog perioda progovara ovih dana na hrvatskim pozornicama i mjuzikl "Menopauza".

Činjenica da su sve ulaznice rasprodane dosta govori o tome koliko žene, ali i njihovi partneri žude za razbijanjem tabua o ovoj velikoj promjeni u životu.

Arijana Čulina, splitska glumica, koja je utjelovila jednu od četiri srednjovječne žene u mjuziklu, smatra da danas gotovo nepoželjno govoriti o starenju, a popratnom posljedicom tog prirodnog procesa smatra se i menopauza.

- Danas kao da je nepristojno stariti. A ne znači da zbog toga što se o nečemu ne govori, da se to ne proživljava. Upravo zbog toga, žene često misle da su jedine na svijetu koji imaju te simptome. I jedino kad mogu podijeliti ta iskustva je možda s prijateljicama na kavi.

'Bude lakše kad nisu same'

Pa onda ova kaže: "Ajme znojim se", druga doda: "A kako je meni, ne spavam ni ja", pa im možda bude lakše kad vide da nisu same - kaže ona.

Sanja Doležal, koja je trenutno angažirana i na Novoj TV u rubrici "Kuhanje je IN" i također je jedna od akterica predstave upozorava i na stereotipe o ženama koji su i dalje snažno ukorijenjeni u naše društvo.

- Još su jake predrasude o klimakteričnim babama, histeričnim i nervoznim. Žene se i same moraju izboriti za razumijevanje, poštovanje i prihvaćanje. To će biti lakše kada prihvatimo sebe potpuno, sa svim prednostima, ali i teškoćama koje donosi menopauza - objašnjava Sanja.

Zato je izrazito važno da barem poznate osobe potiču tu temu u javnom prostoru, dodaje ona. Osoba je koja ne voli dijeliti savjete i smatra da svaka žena proživljava menopauzu na vlastiti način.

- Moja je menopauza prošla. Više od valunga i nesanice, mučila me tuga, bespomoćnost, i osjećaj da me nitko više ne treba. Suprug mi je umro, djeca su otišla od kuće. Ali eto, prošlo je. Život ide dalje i veselim se svakom novom danu - zaključuje Sanja.

Arijana smatra da žene u 50-tim godinama života mogu živjeti jednu novu mladost, jer imaju slobodu koju ranije, najčešće zbog djece, nisu imale. Kroz rad se zaborave i godine i njihovi popratni simptomi.

'Digneš se, popiješ kavu, ideš dalje!'

- Je da mi je vruće i da ne spavam, ali eto digneš se, popiješ kavu i ideš dalje. Oladiš se i tako dalje. Ja osobno ne priznajem te neke godine i menopauzu dok ne padnem - kroz smijeh će Arijana.

Drugim ženama savjetuje isto, što više kretanja, druženja jer, kako kaže, usamljenost je najveći neprijatelj dobrog raspoloženja.

- Najbolje je koliko se god može da se ide dalje kroz život, da se zaokupiš nečim što te zanima i raduje, da šetaš, putuješ, slikaš, pišeš, okopavaš vrt, uzgajaš biljke. Važno je da se posvete sebi i nečemu sto je njima zanimljivo. što nisu mogle raditi dok su imale više obaveza.

Da misle na to da svako razdoblje može imati svojih pozitivnih strana. Da si funkcionalan sve dok si živ. To može biti i sa 70 i s 80 godina. Samo da ne sjednu, samo da ne kažu: "Evo uhvatile su me godine, sad sam u mirovini".

Mislim da to nije dobro. Ne smite sjest, jer svi na psihu lakše zaboravljamo ako smo fizički zaokupirani nečim, zato je to važno - kaže Arijana.

Iako danas postoje lijekovi, odnosno hormonski nadomjestak u menopauzi, Hrvatice se rijetko odlučuju koristiti ih.

- Postoji veliki izbor lijekova i oni su djelotvorni u olakšavanju tegoba perimenopauze i same menopauze i imaju veliki učinak na zdravlje žene. Ublažavaju simptomatologiju i smanjuju nekakve rizike ulaska u menopauzu.

S ulaskom u menopauzu gubi se protektivni učinak hormona, pa se postepeno i rizik obolijevanja od nekih bolesti izjednačava s onim u muškaraca.

Naše pacijentice ne uzimaju ih baš često jer postoji strah, žene se boje uzimati hormone. Ali trebaju se informirati, treba im objasniti rizike i prednosti i dati im do znanja da si mogu pomoći ako to žele - zaključuje dr. Markovina.