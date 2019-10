Nije svejedno uzimate li ih ujutro ili navečer, a niti pijete li jogurt nakon toga; I blitva može utjecati na terapiju, o ovome svakako razgovarajte s liječnikom

Na uputstvima većine lijekova možemo pročitati da se piju jednom dnevno. No, u kojem je to periodu dana najbolje piti određeni lijek i ima li to ikakve veze s njegovim djelovanjem?

Zbog biološkog sata, dnevnog (cirkadijalnog) ritma našeg tijela koji regulira spavanje, proizvodnju hormona i druge procese, tijelo ne odgovara na lijekove jednako u različitim periodima dana.

Neki lijekovi djelovat će slabije ili će tijelo na njih loše reagirati ako se piju u pogrešno doba dana.

Kronoterapija, jedna od novijih grana farmakologije, zagovara usklađivanje tog dnevnog ritma tijela s terapijom kako bi se povećao njezin učinak i minimizirale nuspojave.

Portal Reader's Digest u suradnji sa stručnjacima sastavio je popis lijekova, ali upozoravaju da bi pacijenti prije svake promjene rutine u uzimanju terapije, trebali razgovarati s liječnikom.

Antidepresivi

Najčešća nuspojava nekih vrsta antidepresiva su poremećaji spavanja i zato stručnjaci preporučuju da se ovi lijekovi uzimaju ujutro.

Lijekovi za štitnu žlijezdu

Kako bi najbolje djelovali na regulaciju hormona i metabolizam, lijekove za štitnu žlijezdu najbolje ih je popiti na prazan želudac, odmah nakon buđenja. Najbolje je popiti ih sat vremena prije jela, osobito prije konzumacije mliječnih proizvoda.

Zapravo, pacijentima se preporučuje izbjegavanje hrane bogate kalcijem i željezom poput mlijeka, jogurta i zelja, nekoliko sati prije ili poslije uzimanja lijeka jer te namirnice ometaju apsorpciju i oslabit će djelovanje lijeka.

Diuretici

Često se prepisuju pacijentima s visokim krvnim tlakom ili kod kongestivnog zatajenja srca.

Diuretici pomažu bubrezima izlučiti višak tekućine iz organizma mokrenjem. Samo iz tog razloga, kako biste imali miran san, liječnici preporučuju da se ovi lijekovi piju ujutro.

Lijekovi za žgaravicu

Želudac proizvodi najviše kiseline navečer pa ako uzimate tablete za redukciju kiseline, popijte ih pola sata prije večere. To će kontrolirati želučanu kiselinu tijekom noći, kad je izlučivanje najintenzivnije.

Lijekovi za alergije

Simptomi alergija pojačavaju se noću, a svoj vrhunac uglavnom dosežu ujutro, kad je razina histamina, uzročnika simptoma, najviša.

Antihistaminici koji se piju jednom dnevno imaju najbolje djelovanje 12 sati nakon uzimanja, tako da će najbolje djelovati na jutarnje simptome ako ih popijete uz večeru ili prije spavanja.

Lijekovi za kolesterol

Jetra proizvodi najviše kolesterola u kasno poslijepodne i navečer, a najmanje ujutro, pokazala su istraživanja. Statine koje tijelo može brzo razgraditi najbolje je piti navečer kad je razina kolesterola na vrhuncu.

Vrijeme nije toliko važno za statine koji se duže zadržavaju u organizmu.

Lijekovi za neuropatske bolove

Bolesnici koji imaju kronične bolove u živcima često zbog njih ne mogu spavati. Liječnici zato savjetuju da se terapija uzima dva sata prije odlaska na spavanje.

Lijekovi za krvni tlak

Krvni tlak je veći tijekom dana, a smanjuje se noću. No, kod dosta bolesnika tlak se ne snižava ni noću, što se pogoršava s godinama.

Zato doktori preporučuju uzimanje tableta prije spavanja, kako bi se normalizirao taj dnevni ritam krvnog tlaka.

Aspirin

Godinama su se niske doze Aspirina prepisivale za razrjeđivanje krvi i smanjenje rizika od srčanog i moždanog udara, no posljednja istraživanja pokazala su da je to nepotrebno, osim kod pacijenata koji su već imali srčani ili nakon ugradnje stenta.

Ako ste u posljednjoj skupini i morate uzimati ove lijekove, bolje ih je piti navečer, nego ujutro. Prema istraživanju danskih znanstvenika, to će smanjiti nivo trombocita ujutro, kada su najviši, kad se najčešće i događaju srčani poremećaji.

Kontracepcijske tablete

Liječnici i inače savjetuju da se lijekovi uzimaju u određeno vrijeme, a to je osobito važno kod progestinskih pilula. Ako uzmete kontracepcijsku tabletu tri sata kasnije od uobičajenog, efekt je već manji, što znači da imate veće šanse da zatrudnite.

S druge strane, kombinirane pilule koje sadrže i estrogen, trebale bi biti učinkovite i ako ih uzmete u roku od 12 sati od uobičajenog termina.