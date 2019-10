Nekad su nas u školi učili da je kravlje mlijeko savršena hrana za ljude, da su mliječni proizvodi jedna od četiri osnovne skupine namirnica koje svi trebamo jesti. Ovi proizvodi dobro su 'usidreni' kao jedna od glavnih komponenti obroka u našim vrtićima, školama i bolnicama, i praćeni su agresivnim marketinškim sloganima tipa 'mlijeko jača i treba ga piti što više' i slikama krava koje sretno pasu na planinskim pašnjacima, koji su lažni i usmjereni samo na povećanje prodaje i profita.

Došlo je vrijeme da unatoč silnom trudu mliječnih lobija otkrijemo pravu istinu o mlijeku i mliječnim proizvodima. A istina je upravo suprotna. Naime, nove studije i dokazi uglednih liječnika i istraživača s prestižnih instituta i agencija dokazuju suprotno, navodeći da konzumiranje kravljeg mlijeka i mliječnih proizvoda uzrokuje na desetke bolesti kod djece i odraslih.

Sad je većina potrošača mlijeka potpuno zbunjena i logično će odgovoriti: "Ali naše su bake odrasle na kravljem mlijeku!" U toj tvrdnji zaboravljaju da mlijeko koje su naše bake pile svako jutro od jedine krave koju su imale i koja je pasla na čistom travnjaku nema veze s industrijskim mlijekom ili mliječnim proizvodima koji se danas masovno proizvode i nude se na policama trgovina, ali i da naše bake nisu imale spoznaje o netoleranciji na kravlje mlijeko, ili nisu imale ni izbora...

Stoga nije loše razmotriti neke od razloga zbog kojih je dobro odustati od konzumiranja mlijeka i pročitati argumente zasnovane na znanstvenim dokazima, o kojima uopće niste razmišljali.

Dakle...

Počnimo od toga da dr. Frank A. Oski, liječnik i autor knjige "Nemojte piti mlijeko!", ravnatelj Dječje bolnice "Johns Hopkins" i profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta "Johns Hopkins" tvrdi da je konzumiranje kravljeg mlijeka povezano s anemijom, grčevima i proljevom, da je uzrok raznih oblika alergija, problema s hormonima, akni, depresije i raka. Dr. Oski napominje da petnaest do dvadeset posto djece mlađe od dvije godine pati od anemije nedostatka željeza.

Kravlje mlijeko doprinosi ovom stanju na dva načina: sadrži izuzetno malo željeza; međutim, dijeta s premalo željeza uzrokuje gastrointestinalno krvarenje i probavne probleme, što uzrokuje gubitak plazme i crvenih krvnih zrnaca, uzrokujući anemiju. Sluz stvorena mliječnim proizvodima izaziva astmu, respiratorne probleme, sinusitis i zatvor.

Mnogi drugi znanstvenici također tvrde da mliječni proizvodi jednostavno nisu dobri za ljude. Mlijeko je faktor koji uzrokuje konstipacije, kronični umor, artritis, glavobolju, mišićne grčeve, pretilost, aterosklerozu i srčane probleme. Poznati pedijatar u Washingtonu kaže da bi uklanjanje mliječnih proizvoda iz prehrane najviše pridonijelo ljudskom zdravlju.

Ginekolozi, a među njima i proslavljena dr. Christiane Northrup iz Yarmuta, navodi da mliječni proizvodi uzrokuju neravnotežu hormona, ženske probleme, probleme s težinom i štitnjačom, te probleme s probavom, respiratornim sustavom i viškom sluzi, uzrokujući i slabljenje imunološkog sustava i znatno veću sklonost bolestima.

Istraživanja pokazuju da mliječni proizvodi imaju malu ili nikakvu korist za zdravlje kostiju. Prema analizi objavljenoj u časopisu 'British Medical Journal', većina studija ne pokazuje pozitivnu vezu između unosa mlijeka i slomljenih kostiju ili prijeloma. U jednoj su studiji istraživači pratili dijetu, vježbanje i stope lomova kod adolescentica i zaključili da mliječni proizvodi i kalcij ne sprečavaju prijelome. Druga studija s više od 96.000 ljudi otkrila je da što su više mlijeka muškarci konzumirali kao tinejdžeri, to su više lomova kostiju doživjeli kao odrasli.

Redovita konzumacija mliječnih proizvoda povezana je s karcinomom prostate. Mliječni proizvodi su također povezani s povećanim rizikom od karcinoma pluća, raka dojke i raka jajnika kod osoba s netolerancijom na laktozu.

Čovjek je jedino biće koje pije mlijeko nakon što prestane dojiti svoju majku, i to mlijeko druge životinje. Treba znati da se u kemijskom sastavu ljudsko mlijeko jako razlikuje od kravljeg. Sastav ljudskog mlijeka prilagođen je potrebama dojenčeta: u njemu je sve ono što dijete treba za zdrav rast i razvoj, i posve se razlikuje od onoga što treba teletu. A kad ljudi izgube prirodnu potrebu za mlijekom, proizvodnja enzima za metabolizam mlijeka počinje se smanjivati, kao i onih za preradu proteina i laktoze.

Dr. Taylor Wallace napominje da ljudska dojenčad udvostručuju svoju rođenu masu za oko 180 dana i da u ljudskom mlijeku ima pet do sedam posto proteina. Telićima je potrebno samo 45 dana da udvostruče svoju porođajnu težinu, a kravlje mlijeko ima 15 posto proteina. Proteine ​​kravljeg mlijeka je teško ili nemoguće probaviti. Posljedice se očituju u obliku alergija, upala i oslabljenog imunološkog sustava. Simptomi uključuju astmu, začepljen nos, osipe na koži, infekcije pluća, razdražljivost i umor.

Pored razlike u razinama proteina u ove dvije različite vrste mlijeka, postoje i značajne razlike u sastavu tih proteina. Primarni protein u kravljem mlijeku je kazein. Kravlje mlijeko ima 20 puta više kazeina od majčinog mlijeka, pa je protein kravljeg mlijeka težak za apsorpciju i probavu kod ljudi.

Zagovornici mlijeka najviše ističu važnost kalcija u mlijeku, ali dr. William Ellis, s Philadelphia Osteopathic Collegea, objašnjava da ljudi koji piju mlijeko svaki dan imaju najnižu razinu kalcija u krvi. Dodaje i da niska razina kalcija u krvi uzrokuje razdražljivost, glavobolju i grčeve u mišićima.

Jedan od najozbiljnijih problema uzrokovanog nedostatkom kalcija je osteoporoza, od koje pati 25 posto 65-godišnjih žena. Njihove kosti postaju krhke i lomljive. Agresivni oglasi mliječne industrije naglašavaju da će velike količine mlijeka osigurati jake i zdrave kosti, a znanstvenici odgovaraju da iako mlijeko ima puno kalcija, apsorpcija kalcija u tijelu je znatno manja jer većinu minerala tijelo troši kako bi neutraliziralo kiselost, a ne da bi apsorbiralo kalcij. Nepravilna prehrana uzrokuje kiselost tijela (kandide - nadimanje, probleme s probavom...), a da bi je se neutraliziralo, tijelo izvlači minerale iz kostiju jer ih nije dovoljno u prehrani, a rezultat je osteoporoza. Razlog koštanim problemima nije nedostatak kalcija, već drugih vitamina i minerala bez kojih se kalcij ne može uspješno vezati.

Bez silicija, vitamina K, vitamina D, cinka, bora, magnezija i drugih, dovoljna količina kalcija ne može vam pomoći. Također, od većine tableta kalcija više je štete nego koristi. Naše tijelo ne može koristiti ovaj kalcij jer je uglavnom anorganski i umjesto da jača naše kosti, taloži se na njih poput vapnenca. Slično je i s drugim anorganskim spojevima, koji uključuju mnoge sintetske pripravke dobivene u obliku šumećih tableta ili kalcija koji se dodaju mlijeku, sokovima i drugim proizvodima.

Čuvena ''Kineska studija'' dr. sc. T. Colina Campbella donosi niz istraživanja koja ukazuju da konzumiranje mliječnih proizvoda može povećati rizik od raka prostate; da Europa i Sjeverna Amerika, u kojima se konzumira najviše kalcija iz mlijeka, bilježe najviše stope kolorektalnog raka; da je dobro dokumentirana sposobnost bjelančevina kravljega mlijeka da pokrenu dijabetes tipa 1 te da zemlje koje troše najviše kravljega mlijeka i mliječnih proizvoda ujedno imaju najviše stope prijeloma i najgore zdravlje kostiju.

Stručnjaci iz Liječničkog odbora za odgovornu medicinu (PCRM) ukazuju na 12-godišnje istraživanje sveučilišta Harvard, u kojem je sudjelovalo 78.000 žena, a koje je pokazalo da su žene koje su pile mlijeko triput dnevno imale češće lomove kostiju od onih koje su ga pile rijetko. I iz istraživanja starijih osoba u australskom gradu Sydneyu iz 1994. godine zaključeno je da je veća konzumacija mliječnih proizvoda bila povezana s povećanim rizikom od lomova. Kalcij je važan za zaštitu kostiju, ali važno ga je i zadržati u kostima. Dok se iz mliječnih proizvoda apsorbira 32 posto kalcija, iz kelja, brokule i prokulice apsorbira se 50 do 60 posto kalcija. Biljna hrana bogata kalcijem sadrži i nutrijente koji su važni u borbi protiv raka.

Nepodnošenje mliječnog šećera laktoze izaziva nadutost, bolove i grčeve u trbuhu, proljev i mučninu. Istraživanja su pokazala da se, kao posljedica konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda, javljaju i alergije, povećan rizik za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti te maligna oboljenja (rak prostate, rektuma i dojke; leukemija...), astma, juvenilni dijabetes, začepljenje sinusa, infekcije uha, otpornost na antibiotike...

Konzumacija mlijeka i mliječnih proizvoda potiče i mnoge bolesti povezane s intenzivnim i nemilosrdnim uzgojem krava u mliječnoj industriji. Većina mliječnih proizvoda koje kupujemo sadržava i alergene, masti, kolesterol, herbicide, pesticide, dioksine, antibiotike, krv, gnoj kao posljedicu upala vimena, bakterije i viruse.

Kravlje mlijeko zaista je "savršena prirodna hrana", ali za telad a ne za ljude. Stoga je važno odmalena učiti djecu da im za zdrave kosti treba puno kretanja, sunca i kalcija, ali ne i mlijeko. Škole bi trebale poticati djecu da jedu što više povrća iz kojeg će dobiti ne samo kalcij nego i druge korisne tvari, važne za zdrav rast i razvoj. Djeca zaslužuju i informaciju da su zdraviji biljni izvori kalcija, kao što su zeleno lisnato povrće, tofu, mahunarke, sušeno voće, sjemenke, proizvodi od soje i napitci kojima je dodan kalcij.

PCRM: 'Vrijeme je da se jasno kaže kako su mliječni proizvodi opasni' Neprofitni liječnički odbor za odgovornu medicinu (Physicians Committee for Responsible Medicine), koji broji 12.000 članova iz medicinske zajednice, poziva američki Odjel za poljoprivredu i Odjel za zdravstvo i ljudske usluge da preispitaju mjesto mliječnih proizvoda u idućim dijetalnim smjernicama. Novoimenovani Savjetodavni odbor za prehrambene smjernice za razdoblje od 2020. do 2025. trebao bi upozoriti sve veći broj istraživanja koja ukazuju na zdravstvene rizike mliječnih proizvoda, navodi skupina. Prema PCRM-u, mlijeko je najveći izvor zasićenih masti u američkoj prehrani, pa aktualne američke prehrambene smjernice preporučuju izbjegavanje zasićenih masnoća kako bi se smanjio rizik od srčanih bolesti. "Vrijeme je da dijetalne smjernice konačno Amerikancima jasno kažu da su mliječni proizvodi opasni", izjavila je u svojoj izjavi direktorica PCRM-a za prehranu Susan Levin , mr. sc. "Savjetodavni odbor za prehrambene smjernice ne može zanemariti znanstvene dokaze protiv mliječnih proizvoda kada daje svoje preporuke USDA i HHS." PCRM upozorava na druge rizike povezane s konzumiranjem mlijeka, uključujući nekoliko vrsta karcinoma, kardiovaskularne bolesti, pad kognitivnih funkcija i ranu smrt. Skupina također ukazuje na dezinformacije o zdravlju mliječnih proizvoda i kostiju. Oblici kalcija i magnezija koji se lakše apsorbiraju mogu se naći u grahu, lisnatom zelenom povrću poput brokule, kelja i špinata, tofuu, kruhu i obogaćenim žitaricama, napominje grupa. Također preporučuje voće i povrće kao zdravije izvore kalcija i izvor vitamina D izravnim izlaganjem suncu ili obogaćenim namirnicama, poput veganskog mlijeka. "Nacionalni zdravstveni instituti procjenjuju da je 30 do 50 milijuna odraslih Amerikanaca netolerantno na laktozu, uključujući 95 posto Azijaca, 60 do 80 posto Afroamerikanaca i Aškenaza, 80-100 posto Indijaca i 50-80 posto Latinoamerikanaca", kaže PCRM. "Smjernice nikada nisu uzele u obzir prirodni napredak ove populacije prema tome da ne razgrađuju glavni šećer koji se nalazi u mlijeku. Za osobe s netolerancijom na laktozu, konzumiranje mlijeka može uzrokovati nadimanje, proljev i plinove ", napominje grupa.

Biljna mlijeka kao alternativa kravljem mlijeku: Sojino mlijeko Sojino mlijeko bogato je fitoestrogenima koji uzrokuju proizvodnju estrogena u tijelu. Izbjegavati ga trebaju svi koji imaju ili su imali rak, miome, ciste, endometriozu, liječe neplodnost i probleme s prostatom. U manjim količinama ga mogu konzumirati žene u menopauzi, ali ne i one s nabrojenim bolestima. Naravno, pripazite da kupite mlijeko od ne-GM soje, a prije svega ne pretjerujte, jer ona stvarno potiče proizvodnju estrogena u tijelu i na taj način snižava razinu progesterona. Umjesto toga, zamijenite ga bilo kojim drugim biljnim mlijekom. Zobeno mlijeko Ne preporučuje se onima koji teško probavljaju gluten. Inače, zobeno mlijeko jača živčani sustav, sadrži vitamin E, folne kiseline i minerale - bogato je željezom, kalcijem, vitaminom A, niacinom, vitaminom C, proteinima i jodom, pa je pogodno za sve kojima štitnjača radi usporeno. Rižino mlijeko Pogodno je za osobe koji imaju probavne probleme jer je izuzetno lako probavljivo i sadrži mnogo više vitamina i minerala od riže. Bademovo mlijeko Bademovo mlijeko najsličnije je majčinom mlijeku i izvrsna je zamjena za naše najmlađe. Odnos šećera i proteina idealan je za sve naše potrebe. Lješnjakovo mlijeko Lješnjakovo mlijeko koristite prvenstveno u desertima, muslijima i kao zamjenu za kakao. Quinoa mlijeko Ovo mlijeko sadrži sve potrebne bjelančevine ili proteine, svih osam esencijalnih aminokiselina, pa je potpuna zamjena za životinjske aminokiseline i posebno je pogodno za sve sportaše i žene s obilnim menstruacijama.

Svjedočanstvo Jenny Sugar:

U samo četiri godine bez mlijeka moj se život promijenio nabolje!

Jenny Sugar, novinarka Popsugar.com odlučila je prestati konzumirati sve mliječne proizvode. Držala se toga četiri godine i primijetila drastične promjene na svome tijelu.

'Kad sam bila mala bila sam velika zaljubljenica u životinje. Prestala sam jesti meso kad sam imala 13 godina, a mlijeko je nešto u čemu sam uživala prilično često. Nije mi se činilo da moram odustati od mliječnih proizvoda, jer nijedna krava nije umrla zbog konzumiranja mlijeka i konzumacije mlijeka, zar ne? Pa, to nije potpuno istina'.

Prije četiri godine gledala je dokumentarni film 'Vegucted', gdje je otkrila koliko je nehumana mliječna industrija.

'Nisam ni sanjala! Krave se umjetno oplođuju, njihova se telad odvaja od njih i odmah ih se prikači na aparate kako bi nas mogle opskrbiti sa što više mlijeka. Bila sam uplakana kad sam vidjela jednog seljaka kako odvaja novorođeno tele od majke, dok ga ona glasno oplakuje i želi natrag.'

'Živim u Vermontu, gdje se šalimo da je krava gotovo isto toliko koliko i ljudi. Razgovarala sam s nekoliko lokalnih poljoprivrednika kako bih doznala istinu i svi su kimnuli. Bila sam šokirana kad su mi na dobro poznatoj farmi objasnili: 'Razlog zašto ih odmah razdvojimo je taj da se krava i tele ne vežu jedno za drugo'. Odmah na početku možete čuti kako krava i telad muču, žele ostati zajedno, pa bi ih poslije bilo teže razdvojiti. Bilo mi je slabo. Kao majku dvoje djece srce me zaboljelo i u jednom sam trenutku odlučila prestati konzumirati mliječne proizvode. Nikad nisam sanjala da će mi to promijeniti život', zapisala je u svojoj kolumni.

To je za nju bila posebno dobra odluka jer se borila s netolerancijom na laktozu. U tom slučaju, ljudima se savjetuje da prestanu konzumirati mliječne proizvode jer im nedostaje enzima nazvanih laktaza koji razgrađuju mliječni šećer laktozu. Zbog toga se nakon konzumiranja mliječnih proizvoda nije osjećala dobro i imala je probavne probleme: nadimanje, proljev, bolove u trbuhu.

Nakon četiri godine tijekom kojih nije pila mlijeko, primijetila je slijedeće promjene:

'Smršavila sam. Prije toga sam uglavnom jela pizze, sladolede i čokolade. Kad sam prestala jesti mliječne proizvode, u samo dva mjeseca izgubila sam višak kilograma. Odjeća mi je postala komodnija i imala sam više samopouzdanja. Iako sam vegetarijanac, liječnik je bio zabrinut zbog neuobičajeno visokog kolesterola (blizu 420) i visokog krvnog tlaka. U obitelji imamo bolesti srca - moj djed umro je u dobi od 54 godine zbog srčanog udara. Moja budućnost s 37 godina nije izgledala dobro. Umjesto zasićenih masti, usredotočila sam se na nezasićene masti koje su u orasima, maslinovom ulju, i počela sam jesti više tjestenine s avokadom. Bila sam iznenađena kad mi je liječnik rekao nakon što sam prestala uživati mliječne proizvode na nekoliko mjeseci da se moje stanje poboljšalo. Četiri godine kasnije moji su nalazi izvrsni, svjedoči Jenny.

'Imam jaku netoleranciju na laktozu. Da nisam uzimala tablete za intoleranciju na laktozu svaki put kada bih konzumirala mliječni proizvod, morala bih na WC. Usprkos uzimanju ovih tableta, bila sam napuhana. Moje tijelo nije moglo probaviti mliječne proizvode, ali stalno sam ga prisiljavala na probavu. Trebala sam slušati svoje tijelo i razmisliti o onome što mi je javljalo svih ovih godina. Osim toga, imala sam akne, ne samo u tinejdžerskim godinama, već i kasnije u tridesetima. Sve dok nisam prestala konzumirati mliječne proizvode i smanjila unos šećera. Tada mi se koža popravila i postala je blistava.

'Kad sam na prvoj godini fakulteta otkrila da ne podnosim laktozu, već sam razvila alergiju i astmu. Postala sam alergična na mačju dlaku i borila sam se sa sezonskim alergijama. Često sam uzimala antibiotike, ali ni to mi nije pomoglo u liječenju upale sinusa. Stalno sam bila prehlađena, kašljala sam, teško spavala, a noću sam imala čitavu kutiju maramica i inhalator pored kreveta. Nisam više mogla vježbati jer sam odmah dobivala napad kašlja. Tek kad sam se odrekla mliječnih proizvoda mogla sam lakše disati.

Sada, četiri godine kasnije, više ne trebam lijekove protiv alergije ili astme i osjećam se sjajno', povjerila je Jenny.