Kreme za sunčanje preskupe su i štetne: isprobajte recept naših baka, s nama ga je podijelila domaća nutricionistica; Na plažu možete ponijeti i čisto ulje, evo koje...

Spadate li među ljude koji prilikom kupnje krema za sunčanje provjeravaju njezine sastojke? Jeste li među onima koji razvrstavaju smeće i kupuju ekološki bezopasne proizvode, a ljeti, pak, svaka dva sata, nanosite kremu koja uništava okoliš?

Zbog štetnih kemikalija u kremama za sunčanje izumiru alge, a broj ljudi s dijagnozama raka kože povećava se iz godine u godinu. Stoga dajte svoj mali doprinos zaštiti prirode i čuvajte vlastito zdravlje tako što ćete kremu za sunčanje pripremiti kod kuće baš kao što su to nekad činile naše bake.

Sunčani dani uz visoke temperature kojima svjedočimo posljednjih dana donosi i vječnu dilemu - koja je krema za sunčanje prikladna, a koja nije? Treba znati da mnoge kreme za sunčanje sadrže otrovne sastojke i kemikalije koje potiču nastanak raka kože i proizvodnju slobodnih radikala u tijelu.

Otrovne tvari prisutne su u malim količinama, ali ako ih primjenjujete svaka dva sata, količina se kumulira. Problem korištenja krema za sunčanje je mnogo širi nego što mislimo, pa tako mnogi ne znaju da su neki koraljni grebeni počeli umirati zbog trovanja kemikalijama iz krema za sunčanje. Možda mislite da se vas taj problem ne tiče, ali morate znati da vas sloj opasnih kemikalija zapljuskuje i na omiljenim javnim plažama gdje se količina stalno povećava.

Dodatne argumente zašto je bolje koristiti prirodnu kozmetiku otkrila nam je dipl. ing. Nina Ivičić, nutricionistica, fitoaromaterapeutkinja iz Centra Agila u Zagrebu.

- Komercijalna kozmetika sadrži mnoge štetne sastojke kao što su naftni derivati, sintetski mirisi i konzervansi. Neki od njih su mineralna ulja, vazelin, parafin, petrolej koji začepljuju pore i uzrokuju pojavu akni i alergija, narušavaju pravilno izlučivanje sebuma i regulaciju vlage, koža postaje suha, dehidrirana, a to su ujedno i potencjalno kancerogeni spojevi. U sastavu sintetske kozmetike su i parabeni koji služe kao konzervansi i nalaze se u većini komercijalnih krema za njegu lica i tijela.

Jedno je istraživanje pokazalo da imaju blago estrogeno djelovanje, što znači da redovitom upotrebom proizvoda koji sadrže ove konzervanse, možemo narušiti prirodnu hormonsku ravnotežu u organizmu, a povezuju se i sa povećanom pojavom karcinoma dojke. Ovoj listi treba dodati i formaldehid, kancerogeni spoj koji se nalazi u lakovima za nokte te u raznim sintetičkim proizvodima za kožu i kosu, otkriva naša sugovornica.

Pozitivni učinak sunčanja

Pozitivni učinci sunčanja uglavnom svi znaju, a najpoznatije je ono djelovanje vezano uz prevenciju osteoporoze: zrake sunca koje se kroz našu kožu apsorbiraju u dublje slojeve i potiču stvaranje D vitamina u organizmu i time pridonose zdravlju koštanog sustava.

- "Pametnim" sunčanjem također pozitivno djelujemo na imunitet, pridonosimo prevenciji upalnih i bolesti krvožilnog sustava, a kao posljedica takvog umjerenog i doziranog izlaganja suncu često se opaža i smirivanje kroničnih problema s kožom kao što su akne, bubuljice, psorijaza, ekcemi, …Osim toga izlaganje suncu pridonosi i boljem raspoloženju, može ublažiti anksiozna ili depresivna raspoloženja, a učinci sunčanja mogu se zamijetiti i po zdravijem i lakšem snu, ističe Ivičić, te podsjeća da nepravilno izlaganje suncu, a to znači predugo, na velikim nadmorskim visinama, u razdoblju od 11-15 sati, bez zaštitnih preparata, kod vrlo male djece, dovodi do isušivanja kože i njenog trajnog oštećenje i preranog starenja. Učestalo nepravilno izlaganje suncu može dovesti i do ozbiljnijih oštećenja dubljih slojeva kože i do karcinoma kože.

Mnogi ljudi nemaju dovoljno informacija ni o tome koji nas spektar sunčevih zraka ugrožava i zašto je važna zaštita od UVA i UVB zraka.

Sunce emitira vrlo široki spektar zračenja, a kada govorimo o utjecaju tog zračenja na kožu, zanimljiv nam je ultraljubičasti (UV) spektar. Taj dio spektra ne osjećamo, za razliku od ultracrvenog – kojeg primjećujemo kao toplinu, niti ne vidimo, ali svakako ga moramo uzeti u obzir kod izrade ljetne kozmetike jer upravo UV-zračenje oštećuje stanice kože.

Obzirom na valnu duljinu, UV-zračenje se dijeli na UVA (veća valna duljina; zrake prolaze kroz Zemljinu atmosferu; prolazi sve do dubokih slojeva kože što ima za posljedicu starenje kože, smanjenje količine kolagena i duboke bore, bijele mrlje te povećanu količinu slobodnih radikala koji uzrokuju promjene na DNK stanice) UVB (srednja valna duljina; u atmosferi se djelomično raspršuju – utjecaj je veći na velikim nadmorskim visinama; ulaze samo do početnih slojeva kože; uzrokuju crvenilo ili opekline, a u većoj količini pridonose i razvoju karcinoma kože) i UVC (kratka valna duljina; gotovo sve se apsorbiraju u atmosferi, ako ozonski omotač nije oštećen).

- Koža pod utjecajem sunčevih zraka potamni zbog utjecaja UV-zračenja koje u koži apsorbira melanin. To je obrambeni mehanizam kože. Kada kožu kraće vrijeme izlažemo suncu, ona prvo koristi već postojeći melanin, a kada se radi o dužem sunčanju, koža sintetizira novi melanin i tada govorimo o "trajnoj" preplanulosti. Prirodna kozmetika ne sadrži kemijske, umjetne zaštitne faktore i zato se ne mogu sasvim precizno odrediti stupnjevi zaštite od UV-zračenja. Kako i od sjetve do sjetve ovisi kvaliteta i točan sastav ulja koje se dobiva iz biljnog materijala, zaštitne faktore u prirodnoj kozmetici možemo samo zvati procijenjenim SPF-om, pojašnjava fitoaromaterapeutkinja.

Otkrila nam je i nekoliko recepata koji vam mogu poslužiti za izradu prirodne zaštitne kozmetike kroz ljetne mjesece.

Krema za lice (visoki SPF)

karite maslac, 2 g avokado, 2 g urucum, 2 g čileanska malina, 2 g makadamija, 2 g jojoba, 2 g emulgator Olivem, 3 g glicerol, 2 g hidrolat prave lavande, 30 g eterična ulja lavanda vera, 5 kapi

Krema za lice (niži SPF)

karite maslac, 2 g + avokado, 2 g marelica, 6 g jojoba, 2 g emulgator Olivem 3 g glicerol, 2 g hidrolat prave lavande, 30 g eterična ulja lavanda vera, 5 kapi

Krema za tijelo (viši SPF)

karite maslac, 2 g + kokos, 3 g + marelica, 5 g + jojoba, 2 g Olivem 3 g + Zn oksid, 1 g + glicerol, 2 g + hidrolat neroli, 15 g + hidrolat prava lavanda, 15 g + eterična ulja: prava lavanda, 5 kapi

Krema za tijelo (niži SPF)

karite maslac, 2 g +sezam,2 g + čileanska malina, 2 g + makadamija, 4 g + jojoba, 2 g + Phyto., 4 g + glicerol, 2 g + hidrolat ružmarin verbenon, 15 g + destilirana voda, 15 g + eterična ulja: mandarina, 5 kapi + EU ružino drvo, 5 kapi

Ulje za sunčanje (SPF~25)

čileanska malina, 30 ml + jojoba,10ml + kokos, 20 ml + marelica, 20 ml + babasu, 20 ml + eterično ulje: geranij, 10 kapi + litsea. 10 kapi

Emulzija za njegu kose

Ova emulzija se koristi kao zaštita kose prije i između kupanja te kod izlaganja kose suncu.

Postupak:

U bočicu za sprej-pumpicom od 100 ml uliti 20 ml čileanske maline, 20 ml rižinog ulja, 20 ml makadamije i 10 ml jojobe

Dodati 10 kapi pulpe pasjeg trna i EU ylang ylang, 10 kapi + prava lavanda, 10 kapi i promiješati

Dodati 25 ml hidrolata pačulija, zatvoriti i dobro protresti.

Ako prema ovim receptima pripremite zaštitne kreme znate točno koje ste sastojke koristili. Osim toga, kremu možete pohraniti u ambalažu po svojome ukusu i onu koja se reciklira ili koristiti je višekratno. Dodajte na bočicu zanimljivu naljepnicu i sličicu eteričnog ulja, npr. cvjetić lavande i uključite cijelu obitelj u proizvodnju pri čemu će uživati i najmlađi.

Dobrobiti prirodne kozmetike - ne sadrži umjetne mirise, boje, konzervanse, mineralna ulja i ostale štetne sintetske sastojke - proizvodnjom i korištenjem ne zagađujemo ni tijelo niti okoliš - potiče kožu na obnavljanje, na uspostavljanje svoje prirodne ravnoteže - štiti hidrolipidni i kiseli sloj kože - ubrzava prirodnu zamjenu površinskih, odumrlih stanica - sadrži hladno prešana biljna ulja koja su prirodni i koži kompatibilan izvor vitamina i hranjivih tvari; koža ih lako prepoznaje i ugrađuje u svoju strukturu - reguliraju proizvodnju sebuma - sadrži eterična ulja koja njeguju kožu, djeluju protuupalno i antimikrobno (protiv štetnih gljivica, bakterija, virusa), reguliraju proizvodnju sebuma, potiču regeneraciju kože i djeluju na centralni živčani sustav čime lako popravljaju naše raspoloženje i opće psihičko stanje - sadrži hidrolate koji čiste, osvježavaju i hidratiziraju kožu

Faktor prirodne zaštite ulja Neke biljke i njihovi plodovi sadrže prirodni zaštitni faktor koji se održava u ulju. - bademovo ulje - SPF oko 5 - kokosovo ulje - SPF 8 - ulje od crvene maline - SPF 25-50 - ulje sjemenki mrkve - SPF 35-40 - ulje čileanskog lješnjakaSPF 10-30 - ulje avokada SPF 15 - jojobino ulje SPF 4-6 - maslinovo ulje SPF 4-8 - karite maslac - SPF 4-6