Stiže sezona, a vi ste među nesretnicima kojima pedikure ni tone krema ne pomažu zadržati glatka stopala? Zatražite ovaj pregled i poslušajte savjet

Stiže ljeto, uskoro će se na asfalt i noge vratiti sandale i japanke, strugalice i rašpe će intenzivno raditi svoj posao da pripreme stopala kako bi postala meka kao u bebe.

To je, naravno, san svih žena, no nažalost brojne su one, baš kao i muškarci, kojima niti jedna od specijaliziranih krema ne pomažu u saniranju tvrdih, grubih, ispucalih peta, punih ružnih, bolnih brazda i pukotina.

Kad ni najskuplje kreme, ni učestali posjeti pedikerima i svakodnevna tretiranja u kućnoj radinosti ne daju željene rezultate, uzroke treba potražiti u hormonima.

Valjalo bi, naime, provjeriti hormone štitnjače jer ta mala žlijezda, čiji poremećaj i inače inače uzrokuje sto velikih problema, može biti uzrokom i ovom estetskom i zdravstvenom problemu.

Loš rad štitnjače, smanjena količina određenih hormona, stvara suhoću kože, uzrokuje njeno ljuštenje, ispadanje i lomljenje kose, remeti krvni tlak...

Gruba stopala, pete koje vizualno podsjećaju na suhu zemlju, mogu biti pokazatelj problema s ovom žlijezdom.

U svakom slučaju, prenoćite što češće sa stopalima u tankim čarapicama, na kojima ste prethodno napravili peeling, te ih nahranili debelim slojem kreme, još bolje vazelina.

Ako ste dosljedni, pomoći će u svakom slučaju...