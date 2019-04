Liječnici u čudu: pada broj srčanih udara u starijih, ali raste kod mladih žena?! Ovi simptomi upozoravaju da ste u riziku, nemojte ih ignorirati

Tijekom proteklih 40 godina liječenje bolesti srca značajno se unaprijedilo zahvaljujući novijim lijekovima, poboljšanim kirurškim tehnikama i boljem razumijevanju bolesti. Šezdesetih godina prošlog stoljeća nije bilo neobično da odrasli umiru ili postaju teški invalidi zbog srčanog udara već u petom ili šestom desetljeću života.

Iako su bolesti srca još uvijek ubojica broj jedan u mnogim zemljama, ukupna smrtnost se smanjuje, a dobre rezultate daju i brojne mjere koje društvo poduzima u cilju sprječavanja kardiovaskularnih bolesti. Studija iz 2018. godine, objavljena u časopisu Circulation, pokazala je da je ukupna stopa obolijevanja od srčanih bolesti u SAD-u pala za 38 posto u usporedbi s podacima iz 1990. godine, dok je u drugim razvijenim zemljama taj pad još izraženiji.

No, ta poboljšanja nisu jednako koristila svima budući da jedna nova studija pokazuje zabrinjavajući trend među mladima. Kada su istraživači proučavali stope hospitalizacije zbog srčanog udara, otkrili su da je u razdoblju od 1995. do 2014. godine značajno povećan broj srčanih infarkta među ženama u dobi od 35 do 54 godine, i to s 21 na 31 posto. Sada liječnici pokušavaju shvatiti zašto se to događa.

Prošlomjesečna studija pokazala je da se broj pacijenata zbog srčanog udara ne povećava samo među mladim ljudima od 1995. godine, nego istodobno raste i stopa hipertenzije i dijabetesa. Studija nije uzimala u obzir indeks tjelesne mase pacijenata, ali koautorica studije dr. Melissa Caughey, s UNC School of Medicine, napominje da su hipertenzija i dijabetes usko povezani s pretilošću, u čemu opet prednjače žene, pa je možda to područje u kojem bi liječnici mogli bolje upravljati čimbenicima rizika.

Ženski infarkti su drukčiji

- U usporedbi s mladim muškarcima, mlađe žene su se rjeđe prije infarkta liječile zbog visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola ili moždanog udara. To znači da su žene nedovoljno obuhvaćene prevencijom čimbenika rizika za srčane bolesti - napisala je dr. Viola Vaccarino, epidemiologinja na Sveučilištu Emory, komentirajući ovu studiju. Druga je važna činjenica da žene teže doživljavaju srčane udare nego muškarci - tako da one, i njihovi liječnici, možda čak ni ne prepoznaju kada se to dogodi.

"Tradicionalno se srčani udar ilustrira čovjekom koji se čvrsto drži za prsa i iznenada padne iz sjedalice", kaže dr. David Goff, voditelj odjela za kardiovaskularne bolesti na Nacionalnom institutu za srce, ali srčani udari su rijetko tako dramatični kod žena.

"Žene češće imaju bolove u leđima, mučninu, znojenje, smetenost ili vrtoglavicu, a nemaju bolove u prsima", kaže dr. Goff.

"Kada se žene jave s tim simptomima, tužna je stvarnost da prečesto zdravstveni sustav ne pomisli na srčani udar. Ženama se obično kaže da je u pitanju anksioznost ili gastroezofagealni refluks ili neki drugi problem, jer liječnici još uvijek ne znaju dobro detektirati probleme sa srcem", kaže dr. Goff.

Nova studija je pronašla i neke perspektivne trendove, među kojima je pad stope pušenja u posljednjih 50 godina, koji je utjecao na ukupno smanjenje srčanih bolesti u svim dobnim skupinama.

Caughey naglašava da ukupni rizik od bolesti srca kod mladih žena "ostaje prilično nizak" i da se značajno povećava nakon menopauze. "Ne mislim da je to nešto zbog čega mlade žene trebaju paničariti, ali je svakako znak upozorenja da možda žene ove generacije nisu tako zdrave kao one iz prethodnih generacija, i zaključuje: "Jedna od četiri žene u našoj zemlji umrijet će od srčane bolesti, a 60 posto će ih imati veliki kardiovaskularni događaj prije nego što umru. To znači da nitko od nas ne smije zanemariti zdravlje srca - bilo da ste stariji i s prekomjernom težinom, ili ste mladi i vitki i inače zdravi.

Međutim, mlade žene mogu poboljšati svoj način života i smanjiti rizik od bolesti srca tako što će u svoj životni ritam dodati više tjelesne aktivnosti, jesti zdraviju hranu i izbjegavati aktivno i pasivno pušenje, kaže Caughey, te savjetuje: "Čak i ako to već radite, ipak uvijek trebate znati svoje parametre (ITM - indeks tjelesne mase (BMI body mass index), vrijednosti krvnog tlaka, HDL i LDL kolesterola i šećera u krvi...) i provjeravati ih svake godine ili češće sa svojim liječnikom".

Kardiovaskularne bolesti uzrok su 17,5 milijuna smrti u svijetu godišnje, a procjenjuje se da će do 2030. godine biti uzrok 23 milijuna smrti. Na razini Europe vodeći su uzrok smrti s oko 4 milijuna umrlih od KVB-a, uzrok su smrti 40% umrlih muškaraca (1,8 mil.) i 49% umrlih žena (2,1 mil.)

Krvne žile kod žena su nježnije

Zašto su žene ugroženije, pitali smo i doc. dr. sc. Dušku Glavaš, internisticu-kardiologinju i voditeljicu Koronarne jedinice u KBC-u Split.

- Krvne žile kod žena su nježnije i gracilnije nego kod muškaraca, ali je nježnije građe i njihov srčani mišić. To su mogući anatomski razlozi. Ali postoje i rizični faktori koji teže pogađaju žene. Među njima je hormonski status, koji značajno utječe na povećanje kardiovaskularnog rizika, te dijabetes i veća učestalost poremećaja štitnjače kod žena. Ako dožive infarkt miokarda, kod žena su izraženije komplikacije, i to osobito kod žena pušačica u usporedbi sa muškarcima koji puše, ističe dr. Glavaš, te napominje da se tek nakon stupanja u menopauzu po kardiovaskularnom riziku izjednačuju s muškarcima, ali su tada njihovi infarkti teži, s više komplikacija, i češće završavaju smrtnim ishodom.

- U javnosti se smatra da žene rjeđe obolijevaju od srca i da se obično radi o blažim tegobama, a da muškarci češće imaju srčane "menadžerske bolesti" radi "odgovornih funkcija". No poznajem više mladih žena koje su iznenada umrle od srca, a nisu imale poznate faktore rizika osim preopterećenosti na poslu i kod kuće, čak i bez smetnji prije, ili su samo osjećale umor i malaksalost - kaže dr. Glavaš. Otkrila je i da žene češće imaju sindrom Takotsubo kardiomiopatije (sindrom slomljenog srca) gdje se očituju klinički znaci srčanog infarkta, a srce na ultrazvuku izgleda "slomljeno", velike koronarne žile su urednog prikaza na koronarografiji, a najčešći okidač su snažne emocije i bolesti štitnjače.

Žene 'srčani' pogađa češće i u Hrvatskoj I u Hrvatskoj od kardiovaskularnih bolesti umire više žena! - U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti (KVB) također na vrhu ljestvice smrtnosti, a od njih je 2017. godine umrlo 23.504 osoba, odnosno 44 % ukupno umrlih. Analiza po spolu pokazuje da su uzrok smrti 48,6 % umrlih žena (13.418) i 39,0 % umrlih muškaraca (10.086). Vodeće dijagnostičke podskupine su ishemijska bolest srca s udjelom od 20,7 % (11.069) i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 11,5 % (6147) u ukupnom mortalitetu. U žena su ishemijske bolesti srca vodeći uzrok smrti s udjelom od 22,1 % (6106) i cerebrovaskularne bolesti drugi uzrok s udjelom od 13 % (3586) u ukupnom mortalitetu žena. Analiza smrtnosti prema dobi pokazuje da, kako u muškaraca tako i u žena, dobno-specifične stope smrtnosti za KVB rastu s dobi i više su u muškaraca nego u žena u svim dobnim skupinama, osim u dobi iznad 80 godina, kad su stope veće u žena. Intenzivniji porast smrtnosti počinje u dobi od 50 do 55 godina u muškaraca, a u žena desetak godina kasnije, u dobi od 60 do 65 godina. Međutim, u izračunu stope smrtnosti po spolu, veća zastupljenost žena u starijim dobnim skupinama, kao i veći broj umrlih žena, rezultira višom ukupnom stopom smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u žena nego u muškaraca. Tako je opća stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti iznosila u 2017. godini ukupno 569,9/100.000, u žena je stopa smrtnosti bila 628,7/100.000, a u muškaraca 506,7/100.000. Stope smrtnosti i apsolutne brojke najčešćih dijagnostičkih entiteta unutar skupine KVB-a veće su u žena u većini dijagnoza izuzev infarkta miokarda, koji ima veće vrijednosti u muškaraca, kaže prim dr. Verica Kralj, epidemiologinja, voditeljica Odjela za srčano-žilne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istaknula je da je posljednjih 15-ak godina prisutan pozitivan trend smanjenja smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj i u žena i u muškaraca, što je izraženije za cerebrovaskularne bolesti nego za ishemijsku bolest. - Možemo reći da od kardiovaskularnih bolesti umire više žena nego muškaraca, međutim u liječenju su žene manje zastupljene od muškaraca, što se može objasniti činjenicom da su ove bolesti još uvijek podcijenjene kao zdravstveni problem žena, te je potrebna edukacija i podizanje svijesti na razini struke i šire javnosti o ovim bolestima kod žena. Imajući u vidu starenje populacije, sveprisutnu globalizaciju i urbanizaciju, socioekonomsku situaciju, visoku prevalenciju nekih čimbenika rizika kao što su pretilost i dijabetes, moguće je očekivati sve veće opterećenje kardiovaskularnih bolesti ako se ne poduzmu sveobuhvatne mjere prevencije, ističe dr. Kralj.

okvir (eventualno)