Jeste li intolerantni na ugljikohidrate? Odgovorite s da ili ne na ovih devet pitanja i konačno saznajte, evo i nekoliko prijedloga za 'novu prehranu'

O intoleranciji organizma na gluten zadnjih se godina puno pisalo, no nepodnošljivost organizma prema ugljikohidratima također je vrlo česta, k tome i "zeznutija", utoliko što u skupinu upada više namirnica.

Ipak, ljudi koji pate od bolesti zvane celijakija, ne moraju nužno biti i među onima koji ne bi smjeli ugljikohidratima niti "primirisati" - o svemu se važno posavjetovati s liječnikom, budući da gluten nipošto nije urbana izmišljotina, a celijakija definitivno nije bolest s kojom je lako živjeti - donosi sav niz komplikacija, a one koji od nje boluju ograničava na razinim poljima.

Autor knjige "How to be well" koju su odobrili brojni nutricionisti, ali i doktori izvan uže struke, i sam je liječnik, po imenu Frank Lipman. Prema njemu, ljudsko zdravlje nosi šest "stupova", a važno poglavlje tiče se upravo ugljikohidrata, tj. tolerancije prema istima.

"Riječ je o sivoj zoni. Količina ugljikohidrata koji odgovaraju metabolizmu jedne osobe, ne mora uvijek zadovoljavati potrebe koje ima druga osoba. U prošlome desetljeću imao sam iskusta s velikim brojem pacijenata koji su probleme sa zdravljem riješili tako što su ograničili unos rafiniranog šećera i zamijenili rafinirane ugljikohidrate namirnicama od cjelovitih žitarica, slatkim krumpirom i svježim voćem", tvrdi Lipman, a prenosi portal mindbodygreen.

Prenose i jednostavan "kviz" kojim doktor tvrdi da možete provjeriti svoju toleranciju na ovu veliku grupu hrane. Na pitanja odgovarate kratko, s "da" ili "ne".

1. Jeste li pretili?

2. Osjećate li se većinu vremena umorno, naročito nakon što pojedete obrok pun ugljikohidrata?

3. Vodite li sjedalački način života?

4. Osjećate li da je vaš apetit van kontrole?

5. Imate li često jaku želju za slatkišima i hranom punom škroba poput kruha, tjestenine i graha?

6. Imate li iskustva s vrtoglavicom u trenucima gladi?

7. Je li vaša razina šećera u krvi u gornjim granicama, u normali ili ispod normalne razine?

8. Imate li problema s "maglicom" u glavi, anksioznošću, depresijom? Probleme s kožom, bol u zglobovima, hormonske promjene ili probleme sa spavanjem?

9. Nije nužan odgovor: Ako ste nedavno vadili krv, pogledajte razinu hemoglobina A1c (HbA1c). Služi tomu da provjerite stanje razine šećera u krvi tijekom zadnja tri mjeseca. Jeste li izbjegavali šećer, no svejedno je razina preko 5.5?

Ako ste odgovorili potvrdno i na jedno od ovih pitanja, pokušajte četrnaest dana iz prehrane ukloniti sve žitarice, mahunarke i povrće bogato škrobom (mrkve, kukuruz, krumpire, tikvu, slatki krumpir) te voće.

Također, izbjegavajte šećer, čak i prirodne zaslađivače poput meda i javorovog sirupa, a naročito slatka gazirana pića.

Nakon četrnaestog dana, ponovno odgovorite na pitanja pod brojem 2, 5, 6 i 8. Ako su se odgovori promijenili, najvjerojatnije ste intolerantni na ugljikohidrate.

Što sad?

Ovo su neki od prijedloga:

- izbjegavajte šećere i rafinirane ugljikohidrate što je više moguće

- povećajte unos zelenog lisnatog povrća i kompleksnih ugljikohidrata poput kinoje i heljde

- slobodno povećajte unos dobrih masnoća poput maslinovog ulja i avokada

- ograničite unos mliječnih proizvoda

- od voća birajte: bobičasto, citrusno, zelene jabuke

- alkohol pijte iznimno rijetko (izbjegavajte pivo i slatka pića)

- pratite posljedice koje povrće puno škroba ostavlja na tijelo