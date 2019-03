'Čim zaboli, znam da nisam svoja sljedeća tri dana': od ovog zdravstvenog problema mnogi pate da i ne znaju, progovorila je o njemu danas poznata Hrvatica

"Uz tebe sve ostalo blijedi, oči su mi osjetljive na svjetlost, zatvaram ih i škiljim", "Ne želim više čuti druge, smetaju mi jaki i intenzivni zvukovi iz okoline", "Gubim se kad si sa mnom, nedostaje mi energije za svakodnevne životne aktivnosti", Kad si sa mnom, sve u meni tuče i osjećam izrazito snažnu pulsirajuću bol u glavi"...

Mogli bismo nastaviti. Ne radi se o porukama koje je uputio netko u nezdravoj emotivnoj vezi, nije riječ o zlostavljanoj osobi, iako bi mnogi i o tome mogli prodiskutirati.

Riječ je o porukama kojima na svojim web stranicama i Instagram profilu Migrena Hrvatska, prva takva udruga u državi, pokušava upozoriti i osvijestiti one koji od bolesti boluju, a da to ne znaju, te ih uputiti da potraže pomoć liječnika.

Cilj im je isto tako dodatno informirati sve one koji žive s osobama koje pate od migrena, jer, kako stoji u jednoj od poruka, glavni problem mnogima je kako bolest objasniti obitelji.

Što su migrene?

Migrena je neurološka bolest koja u najvećem broju onemogućava pacijente da funkcioniraju u društvu, drugim riječima brojem oboljelih premašila je epilepsiju, udare i kroničnu bol u leđima, prenosi The New York Times. Tome unatoč, brojni uopće ne znaju da boluju od nje i isto tako nikada ne spominju simptome liječnicima.

Nisu u pitanju obične glavobolje. Dijagnoza se postavlja ako je pacijent imao najmanje pet napadaja boli, od kojih svaki traje između četiri i sedamdeset i dva sata.

Napadi su okarakterizirani sljedećim simptomima: pulsirajuća glavobolja koja se pogoršava s aktivnostima, i to na samo jednoj strani glave. Bol prati mučnina i iznimna osjetljivost na zvukove i svjetlo.

Otprilike 20% pacijenata prije nego što nastupi glavobolja imaju probleme s vidom koji uključuju karakteristično "sijevanje" pa čak i točke u kojima im se vid u potpunosti gubi.

Migrene se kod mnogih javljaju prvi puta već u djetinjstvu, ali najveći broj ljudi probleme primijeti tek u adolescentskoj dobi ili u ranim dvadesetim godinama. Pogađaju gotovo jednu na pet žena u svijetu, jednog na šesnaest muškaraca i jedno na jedanaestero djece.

Točnije, jedno na četiri kućanstva u svijetu sadrži osobu koja boluje od bolesti koja ju sprječava da funkcionira na normalan način, a da boluju, mnogi ni ne znaju.

Teška dijagnoza

No sveopćoj raširenosti unatoč, doktori neće prvo pomisliti na migrene kod pacijenta koji se žali na glavobolje. Najprije će reći da su one uzrokovane tenzijama (tzv. tenzijske glavobolje), stresom ili pak dehidarcijom, a "popularne" su i "sinuske glavobolje" koje zapravo uopće ne postoje. Kategorija je izmišljena, tvrdi dr. Stewart Tepper za The New York Times.

Uz to, pacijenti se rijetko požale doktorima na simptome. Ovo istraživanje kaže da je samo 4.5 % ljudi s kroničnim migrenama potražilo liječničku pomoć.

Mnogi boluju

Danas je, povodom dana osvještavanja o migreni, o bolesti progovorila na svome Instagramu Lana Klingor Mihić. Nekadašnja pjevačica, danas menadžerica i kuharica, pozvala je svoje pratiteljice i pratitelje da podijele iskustva, a isto je i sama učinila.

"Danas je hrvatski Dan migrene, i čim vidite smiješak na licu, znači da je nemam. No danas je idealna prilika da pitam sve vas o vašim iskustvima s migrenom! Moje su grozne, mislim da sam probala gotovo sve što su mi (čak i mnogi od vas) savjetovali, i na kraju svega ću vam reći da imam osjećaj da mi pomogne samo ležanje u mračnoj sobi i (ovisi kako kad) neki jaki analgetik.

No, nije garancija da će mi pomoći. Moja migrena uvijek traje 3 dana i ta tri dana su nemoguća za izdržat ako moram bilo što raditi. Sva sreća pa si mogu dozvoliti da se zatvori u sobu i spavam (bar dok su djeca u vrtiću). Teško mi je i zamisliti kako je ljudima koji tih dana MORAJU otići na posao. Mislim da je to neizdrživo. Migrena je stvarno bolest i trebamo o njoj pričati", piše Lana.

Javile su se ubrzo pratiteljice. "Čim zaboli, znam da nisam svoja sljedeća 3 dana", napisala je kratko i jasno jedna i u tome obuhvatila svu borbu kroz koju mnoge prolaze. Važno je samo da u tome imaju podršku obitelji, kolega i onih koji ih okružuju.