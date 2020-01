Iza Zorice Kondže je 35 godina bogate karijere i jedna privatno prilično tužna godina, ali zato u 2020. najavljuje veliku feštu: Ženim najstarijeg sina i nadam se da ću uskoro i ja pokazivati slike unučadi

Zorica Kondža glazbena je diva u svakom smislu te riječi, njezin snažan, jedinstven glas već se desetljećima ističe na domaćoj sceni. Ona je pjevačica koja osjeća svaku notu i s emocijama izvodi svaku pjesmu, a ipak za sebe nikad, kako kaže, nije mislila da je zvijezda.

Ako se nju pita, ona jednostavno obožava ono što radi, a to itekako prenosi na svoju publiku svih generacija, jer ona upravo to i jest - bezvremenska. Zato će, bez sumnje, njezin veliki slavljenički koncert koji priprema uoči samog Valentinova, 12. veljače, u zagrebačkom Lisinskom, na kojem će proslaviti velikih 35 godina samostalne karijere, biti još jedan u nizu onih za pamćenje.

I 30. godišnjicu solo karijere zaokružila sam u Lisinskom jer ako nisi u Lisinskom napravio okrugli datum, nisi ništa napravio. Nekako je uobičajeno da se tamo proslave veliki jubileji, pa tako i ja. Brzo mi je prošlo tih pet godina i sad je red za novu proslavu. Naravno, bit će uz mene i gostiju.

S obzirom na to da sam imala puno dueta u karijeri, bit će mi drago ugostiti kolege poput Davora Radolfija s kojim ću izvesti jednu latino pjesmu koju smo obradili na svoj način, a uz to, prvi put ćemo u Lisinskom Azzuro i ja otpjevati “Sve je noćas protiv nas”. Bit će mi gosti i klapa Cambi i Jacques Houdek. S obzirom na to da se koncert održava uoči Valentinova, a mene često nazivaju pjevačicom ljubavnih balada, odabrala sam uglavnom pjesme posvećene ljubavi - otkriva na početku razgovora Zorica.

Osim koncerata kojih će u novoj godini biti na pretek, Kondža će svoju publiku počastiti i novim albumom.

- Izaći će uskoro još jedna ljubavna pjesma i onda nastavljamo pjesmu po pjesmu i zaokružujemo to novim albumom. Ima još kolega s kojima bih rado snimila koji duet, ali na tome se radi jer je najbitnije naći dobru pjesmu. Primjerice, Giuliano i ja tražimo je već tri godine - smije se pjevačica.

Naravno da i Zorica Kondža ima svoju omiljenu pjesmu, uz koju joj posebno prorade emocije.

- U zadnje vrijeme to je balada “Zauvijek” i “Ti si moj san” koju sam otpjevala s Oliverom. Kad njih izvodim, osjećam pravu težinu ispjevanih riječi. Ali, omiljeni su mi i svi moji dueti - priča Zorica.

Kako na kraju svake godine i ulaskom u novu, većina nas radi reviziju prošle i donosi odluke za dane koji slijede, iznimka nije ni omiljena pjevačica koju u 2020. čeka i jedna posebna velika fešta.

- Ne mogu reći da je prošla godina bila loša, ali je bila ispunjena i tugom, jer sam izgubila bliskog člana obitelji i svaki dan mislim na to. I neki bliski prijatelji nisu baš dobro i sve to zbilo se u prošlu godinu.

Želja je puno kao kod svakog normalnog čovjeka, život pruža puno prilika, ali jedna lijepa stvar koju znam unaprijed je da ženim najstarijeg sina pa se nadam da ću kao i moje kolegice koje stalno pokazuju slike unučadi, i ja za to imati priliku.

Snaha mi je odlična, a ja sam još bolja svekrva. Što moji sinovi izaberu, ja se s time slažem i volim koga oni vole i nikad se ne bih u ljubav miješala. Nije se niti meni nitko miješao - priznaje Kondža.

Dokaz za to je da gotovo jednako dugo kao i njena solo karijera traje i skladan brak s glazbenikom Joškom Banovom, koji će, po ustaljenom pravilu, imati veliku ulogu kad je obljetnica u pitanju.

- Joškova je uloga kao uvijek da je zadužen za produkciju. Njemu to uvijek prepustim jer je u tome najbolji i autor je većine mojih pjesama. Njegova uloga je općenito velika u mom životu i radu - napominje.

A prilika je to i da se Zorica prisjeti dana kad je kao mlada buntovna rokerica pala na šarm iskusnog glazbenika.

- E, da se toga sjetiti. Osim što je bio jako zgodan, njegova duhovitost me najviše privukla. Jako je romantičan, i više tu stranu pokazuje od mene pa je teško izdvojiti najromantičniji moment naše ljubavi. Na godišnjicu svi izlasci budu romantični i prožeti duhovitošću, ali prilično je to neopisivo i ne bi lako stalo u jedan razgovor - iskrena je pjevačica.

Malo je onih koji mogu reći da istim sjajem traju toliko dugo, a kad se osvrne za sobom, Zorica Kondža ima itekako puno razloga biti ponosna i zadovoljna.

- Ponosna sam na to što tako dugo već trajem, a nisam svake godine izbacivala album i bavila se hiperprodukcijom, a usput sam najponosnija što sam uspjela osnovati obitelj i što mi sad tri obiteljska člana sviraju uz mene na bini. Nisam u karijeri nikad dobila konkretno jedan savjet, ali sam uvijek učila od starijih - sigurna je pjevačica.

Njezini glazbeni počeci bili su u grupama Pirati, Novi dan i Stijene, no svojim se glasom i energijom oduvijek isticala, pa je samostalna karijera bila prirodan tijek događaja.

- Svatko tko je u bendu zna da je to zapravo prirodan put, da je solist u grupi taj koji je eksponiran i prirodan je put da na kraju postane solo pjevač poput mene. Često dođe i do zasićenja - tvrdi.

Rituali prije svakog nastupa za Zoricu su prilično jednostavni.

- Inače sam vjernik, pa mi je jedini ritual da se prekrižim i zahvalim Bogu - naglašava.

Njezin odnos s publikom blizak je i iskren, a s vremenom i nove su generacije postale ljubitelji pjevačice iznimnoga glasa.

- Ne bih rekla da postoji formula za uspjeh, ali moj pristup glazbi je oduvijek bio iskren i mislim da to publika osjeća i to je jedini pravi način i put jer publika osjeća iskrenost naspram profesionalnog odrađivanja posla, tako da tu nema neke posebne tajne. Sve to preporučila bih i mladim izvođačima čije vrijeme tek stiže. Oni prvi moraju vjerovati u ono što prenose publici - savjetuje Kondža.

Puno je lijepih stvari koje je od fanova doživjela i iznova se, tvrdi, iznenadi, koliko njezine pjesme znače ljudima.

- Ima puno ljudi koji su me tijekom godina oduševili i raznježili nekim postupcima. Imala sam priliku upoznati osobu koja nosi moj CD u torbi i gdje god sjedne u kafić zamoli konobara da ga pusti. To je vrlo neobično, jer ja sebe tako ne doživljavam, uopće se ne zamišljam kao neka zvijezda.

Nedavno sam imala koncert na kojem je u prvom redu stajala djevojka koja je od prve do zadnje pjesme sve pjevala sa mnom, pa me čak zamolila da otpjevam i jednu koju inače ne izvodim na koncertima, i naravno, pjevala je sa mnom. Fascinira me što je to cura od 30-ak godina. Najljepše u svemu tome je što ispred sebe imam mlade generacije koje slušaju i znaju moje pjesme - priča Kondža.

U obitelji je pjevačica okružena četvoricom muškaraca, uz supruga Joška, do nedavno su u kući živjela i trojica njihovih sinova, pa je čvrsta ženska ruka bila, smije se Zorica, jedina opcija. A obiteljsko se ozračje prebacilo i na pozornicu jer uz nju već neko vrijeme sviraju i sinovi.

- Ja doslovno mogu reći da sam žena, majka, kraljica jedina u kući. Normalno da sam ih ustrojila, voljela bih i još, ali se ne daju. Pomažu mi jer drukčije ne bi moglo. Moram biti malo tvrda, pa se tu ženstvenost nekad zna pogubiti. Moram i ja viknuti. A što se tiče obiteljskog biznisa, kad je glazba u pitanju, svi su na pozornici i uredno su svi plaćeni - kroz šalu kaže pjevačica.

Uz veliku obitelj vrlo joj je važno da u danu nađe trenutke posvećene isključivo sebi, a slobodno vrijeme uglavnom je rezervirano za prijatelje.

- Jutro je moje, bar sat-dva. Sama sa svojim mislima, a uz planove ima i puno improvizacije i puno obaveza, pa dan prođe za čas. Imam dobre prijatelje s kojima se redovito družim i ta prijateljstva se nikad ne smiju zapostaviti. Slobodni trenuci uglavnom su vezani uz njih, ali i uz kratka putovanja - objašnjava.

Kondža ne krije koliko joj je velika želja da što prije postane baka, no neće, tvrdi, raditi na tome da unuke razmazi, već da sinu i snahi bude uvijek tu kad je trebaju.

- Neću ih razmaziti, da se ne bih time petljala u odgoj i otežavala stvari. Roditelji moraju odgajati djecu, a ja ću im biti na raspolaganju koliko god mogu - tvrdi pjevačica.

A osim slavljeničkih koncerata na “domaćem terenu”, Zorica Kondža posjetit će svoju publiku i na drugim kontinentima.

- Uz još neke manje izlete, Amerika, Australija i Kanada su mi svakako u planu. Imam tamo puno obožavatelja i puno sam puta tamo nastupala, pa bih mogla to još jednom napraviti. Pričekat ću proljeće, pa u ožujku ili travnju otputovati. Dotad imam već dosta ugovorenih nastupa u Hrvatskoj - priča pjevačica.

Kad se sve zbroji i oduzme, jedina stvar bez koje ništa od svega ne bi bilo moguće i bez koje pjevačica ne bi mogla prilično je jednostavna.

- Ne bih mogla bez ljubavi, bez svega drugog se može - zaključila je.