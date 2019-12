Slavnog je supruga Jessica Biel natjerala na ispriku nakon objave fotografija koje ga prikazuju kao preljubnika: Trakavica oko Justina Timberlakea dobila je svoj nastavak

Krajem studenoga ove godine fotografije koje se se munjevitom brzinom proširile društvenim mrežama šokirale su fanove pjevača Justina Timberlakea, a posebno one među njima koji idealiziraju njegov brak s prekrasnom glumicom Jessicom Biel, smatrajući ih najsavršenijim parom svjetske showbizz scene.

Pogledajte kako se slavni pjevač dirao s kolegicom ispod stola, fanovi su zgroženi: je li moguće da tako besramno vara svoju božanstvenu suprugu?!

'To nije primjer koji želim dati svome sinu': slavni pjevač i glumac konačno se oglasio o skandaloznim fotografijama koje su ga prikazale kao preljubnika

Na njima, naime, vlasnik hitova "Cry Me A River", "Sexy Back", "Mirrors", a ujedno i uspješni glumac, izmjenjuje skrivene nježnosti s kolegicom Alishom Wainwright u pauzi snimanja zajedničkog filma.

Na fotografijama se vide Justin i Alisha kako ispijaju piće na terasi kafića. U jednom kadru glumica drži ruku na pjevačevu koljenu, a u drugom su im ruke spojene i prsti isprepleteni na njegovoj nozi.

Britanski tabloid 'Sun' objavio je i video sa zabave na balkonu, u kojemu se vidi da je Timberlake 'ubijen' od alkohola. Jedva je držao glavu i fokusirao pogled, a Alisha je ispijala pivo i brbljala s društvom, a u jednom trenu, kad je sjela da odloži čašu s pićem, ruke su im se ispreplele.

Američki pjevač i glumac ubrzo se oglasio na Instagramu o tome što se dogodilo one večeri na balkonu, u stanci snimanja filma, kad su ga kamere snimile u vrlo intimnim dodirima s kolegicom sa seta.

Justin Timberlake je u objavi na društvenoj mreži svu krivnju za neprimjereno dodirivanje ispod stola s Alishom Wainwright "svalio" na - alkohol.

'Inače se držim što dalje od tračeva, ali zbog moje obitelji mislim da je važno da se oglasim oko nedavnih nagađanja koja su povrijedila osobe koje volim', napisao je popularni pjevač i glumac na Instagramu i pokušao objasniti fotografije zbog kojih su svi zaključili da je nevjeran.

'Prije nekoliko tjedana loše sam prosudio, ali odmah ću kazati, ništa se nije dogodilo između moje kolegice i mene. Tu večer sam popio previše i žao mi je zbog načina na koji sam se ponašao, trebao sam znati bolje. To nije primjer koji želim pokazati svom sinu.

Ispričavam se svojoj divnoj ženi i obitelji jer sam im priuštio ovu sramotnu situaciju.

Usredotočen na to na to da budem što bolji muž i otac. Ovo nije bilo to.

Jako sam uzbuđen što radim na filmu 'Palmer', veselim se nastavku" - poručio je glumac.

Priča se sada nastavlja, a kako tvrde strani mediji, na javnu ispriku natjerala ga je upravo Jessica.

Iako se smatralo da je Justin uputio ispriku zato što je osjetio potrebu za tim, Dailymail piše da je to napravio upravo na zahtjev supruge koju je vjerojatno bila sramota zbog svega što joj je Justin priuštio.

Na taj način htjela je da preuzme odgovornost za sve što se dogodilo.

People piše pak i kako se Jessica nikada neće odreći obitelji i da će sve učiniti da je zadrži na okupu.

Jessica osim toga vjeruje da se ništa nije dogodilo, da je Justin nije prevario. Iako je napravio pravu stvar, javno se ispričavši, 'teška borba' tek ga očekuje u 'četiri zida'.

-Vjerujemo da mu takvo nešto više neće pasti napamet - kazao je izvor blizak obitelji, piše people.

Dva dana nakon objave fotografija Jessica je nosila vjenčani prsten. Dan posije i Justin je snimljen s prstenom na ruci.

Od isprike koju je objavio na Instagramu prije šest dana, glumac se više nije oglašavao.

Pjevač i glumac Justin Timberlake i njegova kolegica Alisha Wainwright zajedno rade na filmu 'Palmer' a u filmu, koje li ironije, glume ljubavnike.